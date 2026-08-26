Firmele românești de gaming prezente la evenimentul Gamescom 2026, din Köln

Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) este prezentă în acest an la Gamescom, cel mai mare eveniment dedicat gaming-ului, care are loc anual la Köln, în Germania, cu un pavilion dedicat firmelor românești din industrie.
Delegația României este formată din 6 companii din co-dezvoltare, QA (asigurarea calității), artă, automatizare a testelor, servicii de joc și IP-uri originale.
Listă: Firmele românești din industria de gaming, prezente în Köln
- AltTester: o soluție accesibilă și personalizabilă de automatizare a testelor pentru jocuri și aplicații Unity și Unreal, alimentate de generarea de teste asistată de AI;
- Alset Studio: partener româno-sârb de servicii de jocuri care ajută echipele să gestioneze creșterile de utilizatori în timpul lansării, presiunea de certificare, ciclurile de conținut live și debordarea producției;
- Amber: studio românesc înființat în 2013 în București, care oferă o paletă largă de soluții de dezvoltare de jocuri video, ce include livrarea de produse complete, co-dezvoltare, conversie de platforme, live operations și servicii de suport. Recent, studioul a lansat titlul propriu Mexican Ninja;
- ATRA Productions: studio de co-dezvoltare construit de veterani ai industriei care susține echipe ambițioase prin soluții personalizate;
- Funtaptic: studio de dezvoltare și portare a jocurilor axat pe jocuri de înaltă calitate și captivante pentru studiouri indie și mid-core;
- Midain Studios: startup indie de edutainment care îmbină divertismentul cu știința pentru a crea povești axate pe impact și o cultură de mediu mainstream