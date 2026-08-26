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Firmele românești de gaming prezente la evenimentul Gamescom 2026, din Köln

Firmele românești de gaming prezente la evenimentul Gamescom 2026, din Köln
Sursă: © Rokas Tenys | Dreamstime.com
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Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) este prezentă în acest an la Gamescom, cel mai mare eveniment dedicat gaming-ului, care are loc anual la Köln, în Germania, cu un pavilion dedicat firmelor românești din industrie.

Delegația României este formată din 6 companii din co-dezvoltare, QA (asigurarea calității), artă, automatizare a testelor, servicii de joc și IP-uri originale.

Listă: Firmele românești din industria de gaming, prezente în Köln

  • AltTester: o soluție accesibilă și personalizabilă de automatizare a testelor pentru jocuri și aplicații Unity și Unreal, alimentate de generarea de teste asistată de AI;
  • Alset Studio: partener româno-sârb de servicii de jocuri care ajută echipele să gestioneze creșterile de utilizatori în timpul lansării, presiunea de certificare, ciclurile de conținut live și debordarea producției;
  • Amber: studio românesc înființat în 2013 în București, care oferă o paletă largă de soluții de dezvoltare de jocuri video, ce include livrarea de produse complete, co-dezvoltare, conversie de platforme, live operations și servicii de suport. Recent, studioul a lansat titlul propriu Mexican Ninja;
  • ATRA Productions: studio de co-dezvoltare construit de veterani ai industriei care susține echipe ambițioase prin soluții personalizate;
  • Funtaptic: studio de dezvoltare și portare a jocurilor axat pe jocuri de înaltă calitate și captivante pentru studiouri indie și mid-core;
  • Midain Studios: startup indie de edutainment care îmbină divertismentul cu știința pentru a crea povești axate pe impact și o cultură de mediu mainstream

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