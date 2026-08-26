Firmele românești de gaming prezente la evenimentul Gamescom 2026, din Köln

Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA) este prezentă în acest an la Gamescom, cel mai mare eveniment dedicat gaming-ului, care are loc anual la Köln, în Germania, cu un pavilion dedicat firmelor românești din industrie.

Delegația României este formată din 6 companii din co-dezvoltare, QA (asigurarea calității), artă, automatizare a testelor, servicii de joc și IP-uri originale.

Listă: Firmele românești din industria de gaming, prezente în Köln