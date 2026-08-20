Studioul românesc de jocuri video Amber lansează Mexican Ninja pe Steam (PC), PlayStation și Xbox

Compania românească de jocuri Amber lansează, joi, 20 august, titlul Mexican Ninja, unul dintre cele mai așteptate jocuri lansate de un studio românesc din ultimii ani, pe consolele PlayStation, Xbox și pe PC, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

Încă de la anunțarea proiectului dezvoltat împreună cu Madbricks, studio din grupul Amber, și REDRUM, Mexican Ninja a atras atenția comunității internaționale de gaming prin stilul său vizual distinct, umorul ireverențios și sistemul de luptă inspirat din jocurile de tip „beat 'em up” arcade clasice, transmite producătorul.

Trailerele publicate până acum au depășit 2 milioane vizualizări, iar demo-ul lansat în 2025 pe Steam le-a oferit jucătorilor prima incursiune în universul Nuevo Tokyo, generând un interes semnificativ înaintea lansării oficiale.

Mexican Ninja este un joc de acțiune 2.5D de tip beat 'em up cu elemente roguelite, plasat în universul distopic Nuevo Tokyo. În acest oraș, organizația Narkuza, formată din alianța clanurilor Narcos și Yakuza, controlează totul, iar jucătorii intră în rolul unui ninja mexican care pornește într-o misiune de răzbunare pentru a elimina cei cinci lideri ai organizației și a elibera orașul.

Spre deosebire de beat 'em up-urile clasice, Mexican Ninja combină acțiunea rapidă și precisă specifică genului arcade cu mecanici moderne roguelite. Fiecare sesiune de joc oferă combinații diferite de niveluri, upgrade-uri și abilități speciale, astfel încât două încercări nu sunt identice. Luptele pun accent pe reflexe, sincronizare și execuția combo-urilor, recompensând îndemânarea jucătorilor și oferind o experiență intensă de la început până la final.

Pe parcursul aventurii, jucătorii descoperă Mexican Jutsus, abilități speciale inspirate din spiritele mexicane și japoneze, își dezvoltă propriul stil de luptă prin sistemul de progresie și „skill tree” și se antrenează alături de El Mero Mero Sensei pentru a debloca noi puteri. La finalul fiecărei zone îi așteaptă confruntări spectaculoase cu unul dintre liderii Narkuza, fiecare cu propriul stil de luptă și mecanici care testează reflexele și strategia jucătorilor.

„În ultimii peste zece ani am avut șansa să contribuim la dezvoltarea unor jocuri extraordinare alături de unele dintre cele mai mari companii din industrie. Dar, indiferent la câte proiecte am lucrat, a existat mereu un vis comun: să construim un univers care să fie în întregime al nostru. Mexican Ninja este rezultatul acestui vis. Este un joc în care am pus tot ce ne place nouă ca dezvoltatori și ca jucători – acțiune intensă, umor, personalitate și un stil pe care îl recunoști imediat. Sperăm că Mexican Ninja este doar primul dintr-o nouă generație de jocuri dezvoltate de Amber și va arăta că studiourile românești pot crea jocuri care să își găsească locul pe scena internațională.”, a declarat Mihai Pohonțu, CEO Amber.

Caracteristici principale:

Combat 2.5D rapid și precis, inspirat din beat 'em up-urile arcade clasice;

Structură roguelite, cu sesiuni diferite și combinații variate de upgrade-uri și abilități;

Mexican Jutsus, puteri speciale care schimbă modul de abordare al luptelor;

Sistem de progresie și skill tree adaptabil în funcție de stilul fiecărui jucător;

Boss fights spectaculoase împotriva liderilor Narkuza;

Universul original Nuevo Tokyo, unde cultura mexicană și cea japoneză se întâlnesc într-o lume dominată de organizația Narkuza.

Mexican Ninja este disponibil de astăzi pe Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S și Xbox One la prețul de 14,99 EUR. Versiunea pentru PC (Steam) beneficiază de o reducere specială de 30% în primele două săptămâni.

Jocul este certificat Steam Deck și oferă o experiență optimizată și pe consola portabilă Valve.