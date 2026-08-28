Actorul care îl interpretează pe Kratos din seria de jocuri video God of War vine la Bucharest Gaming Week

Christopher Judge, actorul cunoscut pentru rolul lui Kratos din jocul God of War, vine în premieră la evenimentul Bucharest Gaming Week, ediția aniversară cu numărul 10, care va avea loc la Romexpo, potrivit unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Christopher Judge a devenit una dintre cele mai recunoscute voci din lumea gaming-ului odată cu interpretarea lui Kratos în legendara serie God of War (2018) și God of War Ragnarök (2022). Pentru rolul din Ragnarök, actorul a câștigat premiul Best Performance la The Game Awards 2022. În afara universului God of War, Judge este cunoscut și pentru rolul lui Teal'c, unul dintre personajele principale ale serialului Stargate SG-1.

Ajuns în 2026 la ediția cu numărul 10, Bucharest Gaming Week a crescut constant de la prima ediție, organizată în 2018. De-a lungul anilor, evenimentul a adus împreună sute de creatori de conținut și zeci de branduri și a găzduit sute de competiții, turnee și experiențe dedicate comunității de gaming. Pentru ediția aniversară, BGW pregătește cel mai amplu eveniment de până acum.

„Aceasta este cea mai mare ediție Bucharest Gaming Week de până acum și, în același timp, un punct de cotitură pentru noi. După zece ediții în care am construit și am crescut constant acest eveniment, următorul nostru obiectiv este să îi extindem relevanța dincolo de România. Vrem ca Bucharest Gaming Week să devină un eveniment de referință pentru gaming în Europa Centrală și de Est și ca Bucureștiul să devină un punct important pe harta industriei și a comunității de gaming din această regiune”, a precizat Tudor Dăescu, co-organizator Bucharest Gaming Week.

Alături de Christopher Judge, la Bucharest Gaming Week 2026 și-au anunțat participarea iSilent și Jimmy Hex, doi dintre cei mai populari creatori de conținut din România.

iSilent este unul dintre cei mai mari creatori de gaming din România, cu peste 1,6 milioane abonați pe YouTube și o comunitate construită în jurul jocului Minecraft. În luna iunie, acesta a devenit primul YouTuber român de gaming cu un show sold-out la Sala Palatului. Jimmy Hex este cunoscut pentru conținutul său de storytelling animat și pentru umorul cu care a atras o comunitate de peste două milioane de abonați. Mai mulți creatori de conținut și invitați vor fi anunțați în perioada următoare.

GTA VI, la Bucharest Gaming Week la două zile de la lansare

Una dintre cele mai așteptate lansări din istoria industriei de gaming ajunge anul acesta și la Bucharest Gaming Week. GTA VI va putea fi jucat la BGW în premieră la un eveniment din România, la doar două zile de la lansarea mondială a jocului, programată pentru 19 noiembrie 2026.

Pe lângă GTA VI, gamerii vor putea juca unele dintre cele mai populare titluri ale momentului și vor putea participa la zeci de turnee și competiții cu premii. Din line-up nu vor lipsi Counter-Strike 2, EA Sports FC 27, League of Legends, Fortnite și Minecraft, alături de unele dintre cele mai așteptate jocuri ale anului, precum Blood of the Dawnwalker, Silent Hill: Townfall, Marvel's Wolverine, Phantom Blade Zero și Assassin's Creed: Black Flag Resynced și multe alte titluri.

Ediția aniversară va aduce la Romexpo și competiții, întâlniri cu creatorii de conținut, sesiuni de meet & greet, paradă de cosplay și numeroase experiențe pregătite de expozanți pentru comunitatea de gaming.