Înscrieri 2026: Competiție pentru jocuri video românești aflate în dezvoltare

Studiourile românești de jocuri video se pot înscrie într-o competiție națională dedicată proiectelor aflate în dezvoltare, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Dezvoltatorii interesați se pot înscrie AICI până pe 30 august.

Next Play Romania, organizată de Romanian Game Developers Association (RGDA), împreună cu Nexus Gaming și DBO, cu sprijinul Băncii Transilvania, transformă procesul de dezvoltare a unui joc video într-o experiență pe care publicul o poate urmări în timp real, de la primele versiuni până aproape de lansare.

România este unul dintre cele mai importante centre europene de dezvoltare a jocurilor video, cu peste 200 de studiouri, aproximativ 6.600 de specialiști și o industrie care generează anual peste 343 milioane EUR. În fiecare an, dezvoltatorii români creează zeci de jocuri apreciate de milioane de jucători din întreaga lume, însă cele mai multe dintre aceste proiecte rămân aproape necunoscute publicului din România până în momentul lansării, transmit organizatorii.

Next Play este dedicat studiourilor românești care dezvoltă jocuri video și își doresc să își prezinte creațiile în fața unei comunități formată din jucători, creatori de conținut și profesioniști ai industriei. Pentru dezvoltatori, Next Play reprezintă o oportunitate de a-și construi o comunitate înainte de lansare, de a primi feedback direct din partea publicului și de a crește vizibilitatea proiectelor într-un moment esențial al dezvoltării lor.

Dintre toate proiectele înscrise vor fi selectate nouă jocuri. Alegerea va fi făcută de creatorii de conținut Mădălin Adrian, Werty și BoboSpider, fiecare dintre ei urmând să susțină câte 3 proiecte pe parcursul întregii competiții și să le promoveze în fața propriilor comunități.

Pe durata a aproximativ 12 săptămâni, studiourile vor trece prin 3 etape succesive. În prima etapă își vor prezenta echipa, jocul și o versiune demonstrativă. În a doua etapă vor dezvolta și implementa o funcționalitate complet nouă, documentând întregul proces de creație. În ultima etapă, cele mai bune proiecte vor intra într-un sprint final de dezvoltare și își vor susține jocurile în fața publicului și a unui juriu format din profesioniști ai industriei.

Publicul va avea un rol activ în competiție, participând la cele 3 sesiuni de vot care vor decide ce jocuri merg mai departe și care va deveni câștigătorul Next Play Romania.

Gala Next Play va avea loc în luna decembrie, unde cele trei jocuri finaliste vor fi prezentate live în fața publicului, creatorilor de conținut, reprezentanților industriei și presei. În urma ultimului vot al comunității va fi desemnat jocul câștigător al primei ediții Next Play Romania.

„În spatele oricărui joc, se află nenumărate ore de muncă, sute de decizii creative și provocări pe care jucătorii ajung rareori să le vadă. Next Play Romania își propune să aducă în prim-plan aceste povești și oamenii din spatele lor. Ne dorim ca publicul să descopere pasiunea, perseverența și creativitatea din spatele fiecărui proiect, să urmărească cu interes evoluția echipelor, să se atașeze de creatorii jocurilor, nu doar de jocurile în sine, și să îi susțină pe tot parcursul competiției”, a declarat Andreea Per, Director Executiv al Romanian Game Developers Association.

„Încă de la fondarea Bucharest Gaming Week, primul eveniment de gaming pe care l-am gândit, am afirmat că România poate deveni acest Hollywood al industriei dezvoltatoare de jocuri video. Este cea mai valoroasă industrie creativă a României, aduce cei mai mulți bani și cea mai mare reputație în afara țării. Vrem să punem acum și mai mult reflectoarele pe ea, aici, acasă. Next Play Romania face exact asta: nu mai așteptăm ca un joc românesc să cucerească lumea ca să vorbim despre el. Îl construim, în văzul tuturor, împreună cu gamerii români”, a declarat Tudor Dăescu, Managing Partner DBO.