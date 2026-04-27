Joburi în IT: O firmă românească vrea să-și mărească echipa cu aproape 90 de angajați

Într-o perioadă în care marile companii de tehnologie dau oameni afară, la nivel mondial, o firmă IT românească anunță, luni, că intenționează să-și mărească echipa cu aproape 90 de angajați, inclusiv pentru implementarea unor proiecte de inteligență artificială (AI).

Neurony, companie românească de dezvoltare software și integrare de soluții AI, cunoscută pentru lansarea startup-urilor locale ialoc, Yarooms și Jobful, vizează creșterea echipei de la 112 la 200 de angajați până la finalul acestui an, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Firma românească susține că acest avans „ar putea veni datorită unui interes tot mai mare al clienților pentru serviciile de outsourcing, pentru traininguri de utilizare a Inteligenței Artificiale în business”.

În plus, Neurony a lansat recent și Recrutopia, un serviciu de recrutare care îmbină Inteligența Artificială cu expertiza umană.

Firma a fost fondată în 2017 de antreprenorul Emil Muthu și spune că este „specializată în crearea de aplicații web complexe și soluții AI”.

Emil Muthu a intrat în antreprenoriat în domeniul tehnologiei în 2003.

Neurony afirmă că are un portofoliu de peste 800 de proiecte la nivel global, 86% din venituri fiind generate de clienți din afara României.

Compania este cunoscută pentru platforme ca:

Yarooms - o soluție de gestionare a spațiilor de lucru pentru munca hibridă,

ialoc - o platformă de rezervări online pentru restaurante,

Jobful - o platformă pentru recrutarea de talente prin gamification.

Toate cele trei platforme au atras finanțări din partea GapMinder, unul dintre cele mai importante fonduri de investiții de pe piața locală.

Cursuri de utilizare a Inteligenței Artificiale în business

„Ne-am propus ca anul acesta să implementăm procese noi de vânzare, iar în urmă cu o lună am lansat Recrutopia, un brand de recrutare care îmbină tehnologia cu experiența umană pentru a identifica profile de candidați care adesea nu sunt vizibile prin alte metode tradiționale. În primul trimestru am observat un interes foarte mare din partea clienților și avem încredere în piață chiar și în acest context global marcat de un avans important al volumului de dezvoltare software, dar și de o scădere a prețurilor ca urmare a utilizării Inteligenței Artificiale. De asemenea, anul acesta tot mai multe companii ne-au contactat pentru a le oferi angajaților cursuri de utilizare a Inteligenței Artificiale în business”, a spus Emil Muthu, fondator și CEO al Neurony.

În urmă cu o lună, Neurony a lansat Recrutopia, un serviciu de recrutare care utilizează Inteligența Artificială, automatizarea și experiența umană pentru a identifica mult mai rapid candidați. Astfel, procesul se poate scurta în unele cazuri la câteva zile de la săptămâni sau luni. Managementul Neurony estimează atragerea a 20 de clienți anul acesta pentru noul serviciu.

În primul trimestru din acest an, Neurony a înregistrat o cifră de afaceri de aproximativ 1,8 milioane de euro, mai mult cu aproximativ 25% față de trimestrul I 2025.

Managementul companiei și-a propus o cifră de afaceri de 10,5 milioane de euro în 2026, în creștere cu 80% comparativ cu 5,9 milioane de euro anul trecut.

Businessul Neurony se bazează pe doi piloni de business: servicii de integrare AI care ar putea genera anul acesta 4,5 milioane de euro și servicii de outsourcing pentru care managementul estimează venituri de 6 milioane de euro.

Astfel, în cazul în care își va atinge obiectivele, compania ar putea ajunge la 200 de angajați la finalul anului, comparativ cu 112 în prezent.

Principalele provocări: comoditizarea dezvoltării software si scăderi in Europa de Vest

Compania lucrează pentru clienți din domenii precum gaming, construcții și domenii conexe, asigurări, turism sau managementul deșeurilor.

Majoritatea clienților Neurony sunt din afara României, clienții la nivel local reprezentând 14% din cifra de afaceri.

„Ne dorim o creștere semnificativă de aproape 80% a veniturilor pentru 2026, dar sunt foarte multe provocări. Creștem constant în afara României, iar piața externă rămâne principalul nostru pilon de business. De exemplu, Inteligența Artificială a dus la automatizarea multor etape în procesul de dezvoltare și, implicit, la creșterea productivității și scăderea costurilor. Totodată, acest fenomen a contribuit la o comoditizare accelerată a serviciilor de dezvoltare software, aceasta fiind printre principalele provocări. Un alt factor care poate influența atingerea obiectivelor companiei este stagnarea sau scăderea unor piețe din Europa de Vest”, a explicat Emil Muthu.