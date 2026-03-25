Românii de la Neurony lansează Recrutopia: platformă de recrutare cu AI, cu clienți inclusiv din S&P 500

O companie românească intră pe piața recrutării cu o soluție bazată pe Inteligență Artificială care promite să reducă drastic timpul de angajare: de la luni la doar câteva zile.

Neurony, firmă locală de software cu experiență globală, a lansat Recrutopia, un nou brand care combină AI, automatizarea și validarea umană pentru a identifica rapid candidați greu de găsit — inclusiv pentru clienți din SUA, printre care și o companie listată în S&P 500, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Lansarea vine după doi ani în care metodologia a fost testată în proiectele de outsourcing ale Neurony, iar rezultatele au arătat că modelul poate scala mult peste limitele recrutării tradiționale.

Recrutopia este specializată în recrutarea pentru domeniul tehnologic, dar a început să livreze proiecte și în zona blue-collar, atât pe piața locală, cât și internațional.

Cum funcționează Recrutopia și ce aduce diferit

Noua platformă folosește o metodologie proprie care combină tehnologia cu intervenția umană, pentru a crește volumul și viteza de identificare a candidaților relevanți.

Printre elementele-cheie ale soluției:

identifică sute de candidați săptămânal pentru un singur rol

utilizează AI pentru profilare, selecția canalelor și definirea tiparelor de căutare

automatizează procesul de atragere a candidaților, inclusiv prin conținut vizual

include validare umană: fiecare candidat este intervievat de un specialist înainte de a fi prezentat clientului

Platforma acoperă întregul proces de căutare — de la identificarea profilurilor potrivite până la selecția finală — iar componenta umană rămâne esențială în validarea candidaților.

„Există un decalaj major între companii și candidați. Sunt oameni foarte valoroși care nu sunt identificați prin metodele clasice, iar companiile nu ajung la ei”, a declarat Emil Muthu, fondator și CEO Neurony.

„Viziunea noastră este să schimbăm modul în care se face recrutarea, arătând că aceasta poate fi scalabilă prin intermediul tehnologiei și a expertizei umane. Prin tehnologie, înregistrăm volume imposibil de atins prin metodele tradiționale de recrutare, identificând candidați pentru roluri dificile în zile, nu în săptămâni sau luni. Însă, la final, rămâne interacțiunea dintre candidat și recruiterul care înțelege foarte bine ce își dorește clientul. Prin această metodologie, am reușit să identificăm în câteva săptămâni oameni pentru roluri libere de doi-trei ani”, explică Alexandru Beciu, Head of Recrutopia.

Clienți globali și planuri de creștere

Recrutopia a lucrat deja cu companii mari și startup-uri din SUA și Orientul Mijlociu, inclusiv cu o companie listată în S&P 500. În România, clienții provin atât din zona white-collar, cât și din segmentul blue-collar.

Pentru 2026, Neurony estimează venituri de aproximativ 6 milioane de euro din serviciile Recrutopia, în creștere cu circa 140% față de anul anterior. Creșterea este susținută atât de portofoliul actual de clienți, cât și de extinderea pe noi segmente și piețe.

Un obiectiv important pentru acest an este dezvoltarea unui „incubator” intern prin care sunt construite echipe pregătite pentru momentul în care clienții intră în faze accelerate de creștere.

Neurony are peste 20 de ani de experiență în dezvoltare software și este cunoscută pentru produse precum YAROOMS, Ialoc și Jobful, iar în ultimii ani s-a concentrat pe integrarea Inteligenței Artificiale în proiectele sale.

Prin Recrutopia, compania vizează să transforme recrutarea într-un proces scalabil, în care tehnologia permite volume mari și viteză, fără a elimina rolul esențial al interacțiunii umane.