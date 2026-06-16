Joburi în IT: Un investitor străin a integrat 2 firme românești și anunță angajări. „Noi folosim AI, dar peste aceasta avem nevoie să mai angajăm oameni”

Grupul polonez de software Symfonia a cumpărat două firme IT românești, Softeh Plus și NextUp, iar acum le-a integrat oficial într-un business unic pe piața din România. Chestionat de StartupCafe.ro, investitorul străin a anunțat că vrea să facă angajări în IT-ul românesc, chiar dacă piața globală de profil trece prin concedieri de personal pe fondul ascensiunii inteligenței artificiale.

„În tot grupul avem 1.600 de angajați, din care aproape 300 în România. De fapt, în cazul nostru, noi facem angajări. Mergem contra curentului. Noi avem o altă problemă, de fapt: acum este foarte greu să găsești oameni cu competențe în AI, pentru că este un domeniu relativ nou. Când călătoresc, văd că Europa este cu până la 8-9 luni în urma a ceea ce se întâmplă în SUA, dar cred că firmele europene ajung din urmă”, a declarat Piotr Ciski, CEO-ul Symfonia Group, chestionat de StartupCafe, într-o conferință, la București.

Grupul polonez produce software destinat companiilor din toate domeniile, iar CEO-ul Piotr Ciski a observat că firmele cu care lucrează tind să introducă tehnologii de inteligență artificială pentru eficientizarea unor procese, iar o serie de angajați ai acestora își pierd joburile.

„Există o anumită amenințare, nu numai pentru companiile de software, că AI-ul ar putea înlocui unele dintre locurile de muncă. Noi nu trecem prin asta, de fapt angajăm mai mult, dar vedem cum clienții noștri reduc forța de muncă”, a spus directorul general al grupului polonez.

„Polonia are una dintre cele mai mici rate ale șomajului din Europa. Dar în alte piețe, vor fi anumite joburi care vor dispărea, dar vor fi create altele noi. Însă, da, temporar, vedem, la clienți, că obțin o anumită eficientizare eliminând anumite locuri de muncă și vedem asta peste tot. Dar pentru noi este invers: nouă ne trebuie mai mulți ingineri. De ce? Pentru că suntem în această poziție de lux: cererea pentru produsele și serviciile noastre este mai mare decât putem deservi acum. De aceea, noi folosim AI, dar peste aceasta avem nevoie să mai angajăm oameni. Cât va ține, nu știm, dar aceasta este situația curentă. Deci acum nu facem concedieri”, a mai explicat Piotr Ciski.

El a precizat că intenționează să mărească echipa din România a Symfonia cu aproximativ 10% pe an, în următorii ani. Compania dorește în primul rând ingineri software.

Compania Symfonia România, care a rezultat din integrarea Softeh Plus și NextUp, este condusă de Roxana Epure, fondatoarea NextUp.

„Local, este o scădere a pieței forței de muncă, în România, în general, inclusiv în IT. Dar noi suntem într-o poziție puternică, pentru că noi suntem o companie de produs, nu suntem o firmă care lucrează în lohn. Asta ne diferențiază. În al doilea rând, este și ADN-ul local, sau calea prin care construim aceste produse, care ajută pragmatic firmele să câștige timp și să-și eficientizeze resursele, iar nevoia pentru produsele noastre este și mai puternică decât înainte. În al doilea rând, AI este un focus. Și acum folosim AI pentru a dezvolta produsele și a construi noi produse, dar tot cu ajutorul resursei umane, cel puțin deocamdată”, a spus Roxana Epure.

Polonezii mai vor să cumpere firme IT românești

Grupul polonez Symfonia intenționează să achiziționeze și alte companii românești, inclusiv startup-uri IT.

„Vedem multe companii interesante, am fost foarte activi în a discuta cu firmele din România, facem asta pentru că vrem să construim suficientă masă critică pentru a cheltui bani pe inovație. Deci suntem în discuții cu oamenii de pe piața românească și vom investi mai mult”, a spus CEO-ul grupului polonez, Piotr Ciski.

El consideră că România are „antreprenori minunați”. „În al doilea rând, ceea ce este comun și cu piața poloneză, partea de științe și matematică este la cel mai înalt nivel din UE”, crede investitorul.

La rândul ei, directoarea Symfonia România, Roxana Epure, a precizat că firma caută să achiziționeze companii românești care dezvoltă software care să completeze ecosistemul actual al grupului polonez.

„Căutăm companii care folosesc tehnologiile pragmatic, dar și pentru a ne atinge obiectivul nostru, de a avea un ecosistem complet, care va echipa orice business din România, atât cu partea generală de business, cât și cu aspecte specifice ale industriei lor”, a spus Roxana Epure.

Grupul IT polonez Symfonia a cumpărat Softeh Plus în 2023 și NextUp în 2025, iar acum a integrat oficial business-ul din România într-o singură organizație, aflată sub conducerea Roxanei Epure, în calitate de CEO Symfonia în România.

Această consolidare „creează o platformă unificată prin care capabilitățile de inteligență artificială dezvoltate la nivelul grupului pot fi implementate la scară largă pe piața românească”, a precizat grupul polonez.

Noua entitate deservește peste 30.000 de utilizatori activi zilnic din sectoare precum sănătate, farma, construcții, asigurări, producție și servicii, potrivit firmei.

Partea de business provenind din Softeh Plus este în domeniul tehnologiilor pentru sectorul sănătății (healthtech). Produsele sale sunt prezente în 8 dintre cele mai mari 10 spitale private din România. Partea de activitate provenind din NextUp constă în soluții cloud de ERP și salarizare, utilizate de peste 6.000 de IMM-uri.