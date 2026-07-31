De la clinici la o platformă medicală integrată. Cum combină Clinica Prevencia tehnologia, inteligența artificială și serviciile mobile

Clinica Prevencia dezvoltă un model medical în care clinicile, tehnologia și serviciile mobile funcționează în aceeași infrastructură operațională. Integrarea Ambulanței Puls extinde proiectul dincolo de cabinete, iar iMona, asistentul AI al rețelei, reprezintă primul strat vizibil al unei strategii construite în jurul automatizării, datelor și scalabilității.

Creșterea unei rețele medicale nu înseamnă doar deschiderea unor locații și recrutarea unor medici. Fiecare unitate nouă adaugă programe diferite, reguli administrative, fluxuri de pacienți, servicii, echipamente și volume suplimentare de date.

Atunci când aceste componente sunt gestionate separat, complexitatea poate crește mai repede decât afacerea. Recepțiile sunt suprasolicitate, informațiile rămân fragmentate, iar integrarea unei noi clinici sau a unui serviciu complementar poate dura mai mult decât tranzacția propriu-zisă.

Strategia Prevencia pornește de la o teză diferită: o rețea medicală poate deveni scalabilă doar dacă procesele sale pot fi standardizate, automatizate și conectate.

„În sănătate, fiecare locație nouă adaugă imediat complexitate. Avem mai mulți medici, mai multe programări, mai multe reguli și mai multe interacțiuni cu pacienții. Tehnologia trebuie să ne permită să creștem fără ca structura administrativă și costurile indirecte să avanseze în același ritm”, spune Cristian Sas, antreprenor și investitor în servicii medicale.

De la o rețea de clinici la o infrastructură comună

Prevencia operează un model mixt, care combină consultațiile decontate prin sistemul de asigurări de sănătate cu serviciile medicale cu plată.

Această structură permite adresarea unei baze largi de pacienți, dar introduce și un nivel ridicat de complexitate. Condițiile de programare diferă în funcție de specialitate, medic, locație, documentele pacientului și regimul în care este accesat serviciul.

Într-un asemenea sistem, tehnologia nu poate rămâne doar un instrument pentru calendarul medicilor. Ea trebuie să conecteze:

solicitările pacienților;

programările;

disponibilitatea medicilor și a locațiilor;

documentele necesare;

traseul dintre consultații și investigații;

recepția și call-centerul;

raportarea operațională;

activitatea clinicilor și serviciile mobile.

Obiectivul este construirea unui model comun, care poate fi aplicat atât locațiilor existente, cât și unităților dezvoltate sau achiziționate ulterior.

iMona, primul punct de contact digital cu pacientul

Una dintre componentele deja implementate este iMona, asistentul AI al clinicii Prevencia.

Instrumentul este conceput pentru a răspunde întrebărilor uzuale ale pacienților, a explica serviciile disponibile și a facilita orientarea către specialitatea sau modalitatea de programare potrivită.

Într-o rețea multidisciplinară, o parte importantă a activității recepției este consumată de întrebări repetitive:

Este necesar un bilet de trimitere?

La ce medic trebuie făcută programarea?

În ce locație este disponibil serviciul?

Consultația poate fi accesată prin CAS?

Ce documente trebuie aduse?

Cum poate fi modificată o programare?

Automatizarea acestor interacțiuni poate reduce timpii de răspuns și poate permite personalului administrativ să se concentreze asupra situațiilor mai complexe.

„Nu urmărim să înlocuim medicul cu inteligența artificială. Vrem să automatizăm procesele repetitive din jurul actului medical. Medicul trebuie să rămână concentrat asupra pacientului, iar recepția trebuie să poată gestiona cazurile care necesită intervenție umană, nu să răspundă permanent la aceleași întrebări”, explică Cristian Sas.

iMona este însă doar componenta vizibilă pentru pacient. Miza mai importantă este infrastructura din spatele interacțiunii.

AI-ul trebuie să producă rezultate măsurabile

Eticheta de „companie care folosește AI” nu este suficientă pentru a transforma un operator medical într-un business tehnologic.

Valoarea apare atunci când tehnologia produce efecte operaționale verificabile, precum:

reducerea volumului de apeluri repetitive;

scăderea programărilor făcute la specialitatea greșită;

diminuarea neprezentărilor;

folosirea mai eficientă a programului medicilor;

distribuirea cererii între locații;

urmărirea controalelor recomandate;

raportarea mai rapidă a performanței;

integrarea mai simplă a unor unități noi.

Un sistem inteligent trebuie să înțeleagă nu doar ce servicii oferă compania, ci și regulile în care acestea pot fi accesate.

Această diferență este importantă în sănătate. Un răspuns greșit nu generează doar o experiență neplăcută, ci poate trimite pacientul către serviciul nepotrivit sau îl poate determina să se prezinte fără documentele necesare.

De aceea, tehnologia trebuie construită în jurul proceselor medicale și administrative reale, nu adăugată ulterior ca un instrument de marketing.

Ambulanța Puls extinde platforma dincolo de clinică

Strategia Prevencia nu se limitează la serviciile furnizate în cabinete.

Integrarea Ambulanței Puls adaugă platformei o componentă mobilă: transport medical asistat, servicii la domiciliu, recoltări, consultații mobile și asistență medicală pentru companii sau evenimente.

Această infrastructură permite extinderea traseului pacientului în afara locațiilor fixe.

Un pacient poate începe cu o consultație într-o clinică și poate avea ulterior nevoie de analize la domiciliu, monitorizare, transport către o investigație sau asistență medicală mobilă. Într-un model fragmentat, fiecare etapă este programată și administrată separat.

Într-o platformă integrată, aceste servicii pot fi conectate prin aceeași infrastructură tehnologică și operațională.

„Ambulanța nu trebuie privită doar ca un mijloc de transport. Ea poate deveni infrastructura mobilă a unei platforme medicale. Leagă domiciliul pacientului de clinică, laborator și spital și permite furnizarea unor servicii în afara unităților fixe”, afirmă Cristian Sas.

De la cabinet la domiciliul pacientului

Îmbătrânirea populației și numărul tot mai mare de pacienți cu boli cronice vor crește cererea pentru servicii medicale furnizate în afara clinicilor și spitalelor.

Pentru aceste categorii, deplasarea poate fi dificilă, iar episoadele medicale nu necesită întotdeauna internare sau prezentare la camera de gardă.

O platformă care conectează clinicile cu ambulanța și viitoarele servicii de home-care poate acoperi o parte mai mare a traseului:

consultație;

investigații;

transport medical;

recoltare la domiciliu;

monitorizare;

îngrijire după externare;

revenire la control.

Avantajul pentru pacient este reducerea numărului de furnizori și a etapelor administrative. Pentru companie, integrarea poate produce continuitate, venituri recurente și o relație mai lungă cu pacientul.

Tehnologia poate facilita achizițiile

Piața serviciilor medicale din România rămâne fragmentată în afara câtorva grupuri mari.

Există numeroase clinici independente cu echipe stabile și reputație locală, dar fără infrastructura necesară pentru extindere. Pentru un investitor, aceste companii pot reprezenta oportunități, însă integrarea lor este adesea mai dificilă decât achiziția.

Unitățile pot utiliza sisteme informatice diferite, pot avea reguli proprii și pot măsura performanța prin indicatori incompatibili.

Fără o infrastructură comună, fiecare tranzacție adaugă un nou nivel de complexitate. Compania achizitoare ajunge să administreze mai multe organizații, nu o singură platformă.

Prevencia urmărește să dezvolte procese care pot fi reutilizate: programări, raportare, orientarea pacientului, managementul capacității și anumite funcții administrative.

„Nu cred că integrarea înseamnă doar schimbarea siglei. O achiziție creează valoare atunci când compania integrată poate folosi infrastructura comună, poate elimina procesele duplicate și poate oferi acces la servicii suplimentare”, spune antreprenorul.

Datele pot schimba deciziile de dezvoltare

O rețea medicală generează zilnic volume mari de informații: programări, anulări, cerere neacoperită, timpi de așteptare, grad de ocupare și distribuția pacienților între specialități.

Atunci când aceste date sunt colectate și analizate în mod unitar, managementul poate identifica:

specialitățile cu cerere mai mare decât capacitatea;

intervalele în care cabinetele sunt insuficient utilizate;

locațiile în care trebuie recrutați medici;

serviciile pentru care pacienții ies din rețea;

punctele în care traseul medical se întrerupe;

activitățile administrative care consumă disproporționat resurse;

zonele în care o nouă locație ar putea avea cerere.

Deciziile de investiții pot fi astfel fundamentate pe comportamentul real al pacienților, nu doar pe intuiție sau pe date generale despre piață.

AI-ul poate accelera analiza, dar nu poate compensa datele incomplete sau procesele slab standardizate. Din acest motiv, infrastructura de colectare și organizare a informațiilor este la fel de importantă ca algoritmul care le interpretează.

Un operator medical „technology-enabled”

Clinica Prevencia nu se poziționează ca un startup software și nici ca o companie care urmărește să comercializeze inteligență artificială separat de activitatea medicală.

Modelul este cel al unui operator medical susținut de tehnologie.

Instrumentele sunt dezvoltate și testate într-un mediu real, cu pacienți, medici, recepții, ambulanțe și procese care funcționează zilnic. Prioritățile tehnologice pornesc din probleme concrete, nu din funcționalități adăugate pentru prezentări.

Această abordare poate oferi un avantaj față de soluțiile software construite fără contact direct cu activitatea clinică. În același timp, impune o disciplină mai mare: fiecare modul trebuie să genereze un rezultat operațional suficient de clar pentru a justifica investiția.

Tehnologia nu elimină componenta umană

În medicină există o limită clară între activitățile care pot fi automatizate și cele care trebuie să rămână în responsabilitatea profesioniștilor.

AI-ul poate explica proceduri administrative, poate identifica intenția unei solicitări, poate organiza informații și poate ajuta pacientul să navigheze serviciile.

Nu trebuie să înlocuiască diagnosticul, decizia clinică și relația dintre medic și pacient.

Paradoxal, automatizarea poate crea mai mult spațiu pentru interacțiunea umană. Un angajat al recepției care nu mai gestionează permanent întrebări repetitive poate acorda mai mult timp cazurilor dificile. Un medic care primește informațiile structurate poate petrece mai puțin timp cu formalitățile.

Miza este scalarea fără pierderea controlului

O companie medicală poate crește prin locații noi și achiziții. Întrebarea relevantă pentru investitori este dacă fiecare etapă de dezvoltare produce și o creștere proporțională a costurilor administrative.

Prevencia încearcă să construiască o infrastructură care poate fi reutilizată în clinicile existente, în unitățile achiziționate și în serviciile mobile furnizate prin Puls.

Odată dezvoltate, procesele tehnologice pot fi extinse către noi medici, locații și servicii cu un cost marginal mai redus decât administrarea exclusiv manuală.

Aceasta este diferența dintre o colecție de clinici și o platformă medicală scalabilă.

Tehnologia nu înlocuiește medicii, capitalul și managementul. Poate însă conecta aceste resurse, reduce fricțiunea dintre ele și permite companiei să crească fără să piardă controlul asupra experienței pacientului și a performanței operaționale.

Articol susținut de Clinica Prevencia