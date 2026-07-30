Se lansează o școală de vară de educație financiară și antreprenorială pentru copii, în colaborare cu startup-ul românesc Kidprenor

Firma românească de spații de coworking Supertree și startup-ul Kidprenor, care oferă o platformă online de educație antreprenorială pentru copii, lansează Supertree KIDS, un proiect de educație financiară și antreprenorială pentru copiii între 7 și 12 ani, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

În cadrul Supertree KIDS Summer School 2026, o școală de vară organizată în BOC Tower Pipera, în două serii (3-7 august și 31 august-4 septembrie), copiii vor învăța prin joc și activități practice cum funcționează banii, cum se dezvoltă o idee, cum aceasta poate fi transformată într-un proiect și cum își pot susține propriile idei asemenea unor tineri antreprenori.

Pe parcursul unei săptămâni, copiii vor:

dezvolta propria idee de business și o vor prezenta la finalul programului;

și o vor prezenta la finalul programului; învăța cum funcționează banii , ce înseamnă să economisești și să iei decizii financiare inteligente;

, ce înseamnă să economisești și să iei decizii financiare inteligente; participa la activități prin care își vor dezvolta încrederea în sine, spiritul de echipă și abilitățile de comunicare;

prin care își vor dezvolta încrederea în sine, spiritul de echipă și abilitățile de comunicare; prezenta proiectul final în fața părinților și invitaților.

„Copiii care intră astăzi în școala primară vor lucra peste 15-20 de ani într-o economie complet diferită de cea pe care o cunoaștem astăzi. Inteligența artificială va schimba multe profesii, însă inițiativa, creativitatea, colaborarea și capacitatea de a transforma o idee într-un proiect vor rămâne competențe esențiale. Credem că antreprenoriatul nu înseamnă doar să construiești o companie, ci înseamnă inițiativă, comunicare, creativitate și rezolvarea problemelor. Sunt competențe care pot și ar trebui dezvoltate încă din copilărie. În state precum Finlanda sau Estonia, educația financiară și antreprenorială este deja o normalitate. Prin parteneriatul cu Kidprenor și lansarea Supertree KIDS, ne dorim să aducem această abordare și în România și să contribuim la dezvoltarea unei noi generații de copii pregătiți pentru economia viitorului”, declară Gianina Crăciun, CEO Supertree Workspaces & More.

„Într-o economie tot mai digitală, globală și aflată într-o continuă schimbare, pregătirea pentru viitor nu mai depinde doar de cunoștințe, ci mai ales de încrederea în sine, capacitatea de adaptare, gândirea strategică și abilitatea de a construi relații valoroase. Ne dorim să reducem decalajul dintre educația tradițională și provocările reale cu care copiii se vor confrunta pe măsură ce cresc. Supertree KIDS reflectă convingerea noastră că mințile curioase trebuie încurajate și dezvoltate încă de la o vârstă fragedă, pentru a învăța să identifice oportunități, să construiască relații și să transforme ideile în acțiuni, la fel cum Supertree îi ajută pe părinții lor să se conecteze, să se dezvolte și să creeze valoare în cadrul ecosistemului nostru de business”, spune Anastasia Lucinschi, Marketing & Business Development Lead, Supertree Workspaces & More.

Supertree Workspaces & More este un hub de business aflat în plină dezvoltare, situat în nordul Bucureștiului, în clădirea BOC Tower din Pipera. Conceput pentru companii aflate în orice etapă de dezvoltare, Supertree reunește spații de coworking, servicii de consultanță pentru afaceri și evenimente B2B într-un ecosistem de nouă generație.

Kidprenor este o platformă românească de educație antreprenorială și financiară pentru copii, activă din 2020, creată pentru a-i ajuta pe copii să înțeleagă antreprenoriatul, educația financiară și spiritul de inițiativă prin activități interactive, mentorat și proiecte practice. Programele sale îi introduc pe cei mici în lumea antreprenoriatului într-un mod adaptat vârstei și atractiv, contribuind la dezvoltarea încrederii în sine, creativității, colaborării și a competențelor necesare în viața de zi cu zi.