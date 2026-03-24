Investment School XXIV, participare record: peste 150 de tineri la modulul de început. Urmează partea „advanced”

Programul educațional Investment School XXIV continuă în această săptămână cu modulul Advanced, după ce prima etapă, dedicată începătorilor, a atras un număr record de participanți. Peste 150 de tineri au luat parte la sesiunile introductive desfășurate în perioada 16–20 martie 2026, cel mai mare nivel de participare înregistrat până acum în cadrul inițiativei.

Rezultatul vine pe fondul unui interes tot mai crescut pentru educația financiară și pentru înțelegerea piețelor de capital, în special în rândul tinerilor aflați la început de drum în investiții. În prima săptămână, participanții au trecut prin concepte de bază precum inflația și politica monetară, fondurile de investiții, behavioural finance sau construirea unui portofoliu.

Programul combină cursuri susținute de profesioniști din industrie cu activități interactive, iar ediția actuală aduce și un element nou: „Investment Arena”, un format gamificat care recompensează implicarea participanților. Cei mai activi dintre ei pot câștiga, la final, premii sub formă de „mystery boxes” oferite de parteneri.

Pe Instagram, organizatorii au punctat și atmosfera din cadrul sesiunilor, cu accent pe componenta practică și pe interacțiunea directă dintre participanți și experți din industrie, elemente care diferențiază programul de cursurile clasice.

Ce este Investment School și ce își propune

Investment School este un program educațional dedicat tinerilor interesați de investiții și piețe financiare, construit ca un parcurs în două etape: una introductivă și una avansată. Scopul este de a oferi participanților atât o bază solidă de cunoștințe, cât și acces la perspective reale din industrie.

Inițiativa reunește profesioniști din companii și organizații relevante, precum Goldman Sachs Asset Management, BRD Asset Management, BT Asset Management, BT Capital Partners, SeedBlink, XTB, Morphosis Capital, CFA Society Romania și BNR. Astfel, participanții au acces la informații actuale și la experiențe directe din piață.

Organizatorii spun că obiectivul este să creeze un traseu complet de învățare, de la concepte de bază până la strategii investiționale complexe, adaptate contextului actual al piețelor.

Modulul Advanced: strategii și instrumente mai complexe

După încheierea părții introductive, Investment School XXIV continuă cu modulul Advanced, care aduce în prim-plan teme mai aprofundate și aplicații practice. Participanții vor explora strategii investiționale complexe, instrumente financiare avansate și analize actuale ale piețelor.

Programul își propune astfel să consolideze competențele financiare ale participanților și să îi ajute să înțeleagă mai bine mecanismele din spatele deciziilor de investiții.

Reprezentanții echipei de organizare spun că această ediție este gândită ca un parcurs complet: de la primele noțiuni până la concepte relevante pentru mediul financiar actual, într-un format aplicat și conectat la realitate.