Investitorul Marius Ghenea: „Mi-a atras atenția un amănunt de la votarea moțiunii de cenzură, azi, în Parlament…”

Omul de afaceri Marius Ghenea, antreprenor și investitor cu experiență pe scena startup-urilor din România și din regiune, constată o schimbare de ton din partea investitorilor internaționali, în contextul demiterii Guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, dar subliniază că „nu înseamnă încă nimic pierdut, cu condiția să fie găsită rapid o formulă de guvernare funcțională și la fel de bună sau, de ce nu, mai bună decât cea actuală”.

Într-o analiză pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, Marius Ghenea, care conduce fondul de investiții Catalyst România, în valoare de 50 de milioane de euro, observă „o problemă fundamentală cu democrația românească în acest moment”.

Redăm integral analiza lui Marius Ghenea:

„Asistăm la o situație care, din mai multe puncte de vedere, este similară demisiei Guvernului Ciolacu de anul trecut: imediat s-au simțit efecte negative semnificative asupra cursului valutar, asupra evoluției Bursei de Valori București și în schimbarea sentimentului și a tonului din partea investitorilor străini, a forurilor europene și a instituțiilor financiare internaționale. Aceasta este reacția firească, fie ea și emoțională, atunci când vezi că o țară cu deficit bugetar mult prea mare, cu cea mai mare inflație din UE, cu probleme și întârzieri în absorbția fondurilor europene și cu dezechilibre majore atât pe contul curent, cât și în „contul de capital uman” al țării, dacă pot spune așa (români care pleacă din țară și români sau alții care vin spre România), intră din nou într-o instabilitate politică accentuată.

Sigur că acest vot, care era oarecum o cronică anunțată, nu înseamnă încă nimic pierdut, cu condiția să fie găsită rapid o formulă de guvernare funcțională și la fel de bună sau, de ce nu, mai bună decât cea actuală. Însă o astfel de formulă nu va fi deloc simplu de structurat, ținând cont de aritmetica parlamentară actuală și de lipsa de colaborare dintre diversele partide sau dintre acestea și Președinție. Oricum, am încredere că, indiferent de jocul politic, liderii politici ai României înțeleg că singura soluție este una stabilă din punct de vedere guvernamental și care, în plus, să continue să fie orientată în mod fundamental către continuarea integrării și convergenței cu Uniunea Europeană.

Mi-a atras atenția un amănunt de la votarea moțiunii de cenzură azi în Parlament, anume că a fost moțiunea de cenzură cu cele mai multe voturi din istoria parlamentară românească, cel puțin cea postcomunistă, dacă nu și mai demult. Aproape 300 de voturi pentru moțiune, mult peste majoritatea necesară pentru demitere, în condițiile în care vorbim despre un guvern care, deși nu a realizat nici pe departe tot ce și-a propus, a atacat frontal multe dintre reformele atât de necesare României și a avut deja câteva succese notabile și obiective atinse în condiții foarte dificile, fiind continuu sub o mare presiune atât internă — culmea, în principal chiar din partea partenerilor de coaliție — cât și externă, de la Comisia Europeană și în relația cu Uniunea Europeană în general, mai ales pe partea de absorbție a fondurilor europene.

Eu aș fi spus că acesta a fost unul dintre guvernele mai bune ale României din ultima perioadă, dar cei aproape 300 de parlamentari au gândit altfel, se pare, o mare parte dintre ei fiind, în realitate, la guvernare până cu câteva zile înainte de depunerea moțiunii de cenzură! În aceste condiții și estimând că demiterea Guvernului Bolojan are, în realitate, și susținerea din partea unei majorități a populației României, cred că este o problemă fundamentală cu democrația românească în acest moment, atât în ceea ce îi privește pe parlamentari și clasa politică în general, cât și pe cetățenii care i-au trimis acolo, în Parlament. Merită să ne oprim puțin și să ne întrebăm de ce nu a fost niciodată implementată voința cetățenilor cu privire la Parlamentul cu maximum 300 de deputați și senatori?”