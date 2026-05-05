Guvernul Bolojan a fost demis. Moțiunea de cenzură PSD-AUR a trecut

Guvernul condus de premierul liberal Ilie Bolojan a fost demis marți, după ce moțiunea de cenzură PSD-AUR a fost adoptată prin votul parlamentarilor prezenți la ședința de plen a Parlamentului.

Moțiunea PSD-AUR, intitulată „Stop planului Bolojan”, a fost adoptată cu 281 de voturi ale senatorilor și deputaților, înregistrând doar 4 voturi împotrivă. Moțiunea fusese semnată de 254 de parlamentari din totalul de 464. 

Pentru demiterea Guvernului era necesar un minimum de 233 de voturi din totalul celor 464 de parlamentari.

În timpul votului, premierul Ilie Bolojan a părăsit plenul Parlamentului, fără a face declarații.

Euro a sărit pragul de 5,2 lei marți, în ziua moțiunii de cenzură

Prețul monedei unice europene a sărit pragul de 5,2 lei, iar al lirei sterline, peste 6 lei, conform cursului de schimb oficial, afișat de Banca Națională a României, marți, 5 mai 2026, în ziua votului din Parlament, asupra moțiunii de cenzură depuse de PSD și AUR pentru demiterea Guvernului Bolojan. 

Curs oficial BNR în data de 5 mai 2026:

  • 1 EURO este 5,2180 lei (+0,0182 lei față de cursul luni, 4 mai). 
  • 1 dolar SUA este 4,4644 lei (+0,0268 lei).
  • 1 liră sterlină este 6,0453 lei (+0,0304 lei).
  • 1 leu moldovenesc este 0,2589 lei românești (+0,0011 lei). 

