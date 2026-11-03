Investiție de 250 milioane EUR: un nou centru comercial în Republica Moldova

Două grupuri investiționale din Turcia au anunțat lansarea proiectului MallDova Park, un nou centru comercial construit în Republica Moldova, care va reprezenta o investiție de 250 milioane EUR, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Parteneriatul SUMMA – FIBA lansează proiectul MallDova Park, care urmează să fie construit în orașul Stăuceni și prevede crearea a peste 3.000 de noi locuri de muncă. Conceput conform standardelor internaționale, MallDova Park va reuni spații comerciale, restaurante, zone de divertisment și socializare, urmând să devină o nouă destinație de referință pentru Chișinău și întreaga regiune.

Prezent la evenimentul de lansare, prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a salutat decizia investitorilor, menționând că proiectul ar putea reprezenta cea mai mare investiție privată din perioada de independență a țării. Totodată, acesta a încurajat dezvoltatorii să transforme MallDova Park într-un punct de atracție regional, cu potențial de stimulare a turismului.

SUMMA și FIBA au o prezență și parteneriat de lungă durată în Republica Moldova. SUMMA activează în țară din 1996, având un portofoliu de peste 300 de milioane dolari investiți în 15 proiecte, printre care Spitalul Internațional Medpark, Hotelul Radisson Blu, Chișinău Arena, Shopping MallDova, hotelul Courtyard by Marriott. În prezent, grupul investește și în extinderea Spitalului Medpark și în dezvoltarea unui parc eolian de 52 MW, cu o capacitate de stocare de 10 MW.

Grupul FIBA este prezent în Moldova din 2008. Cele două grupuri dezvoltă în parteneriat și un nou proiect, care include hotelurile Moxy și Residence Inn by Marriott, precum și Medpark City Clinic, reafirmând angajamentul investitorilor turci față de dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Pentru Agenția de Investiții din Republica Moldova, decizia investitorilor deja prezenți în țară de a continua să investească și de a-și diversifica portofoliul reprezintă un indicator important al atractivității investiționale a Republicii Moldova.

SUMMA și FIBA sunt exemple de investitori care au dezvoltat afaceri de succes, au ridicat standardele în sectoarele în care activează și continuă să identifice noi oportunități în Republica Moldova. Investițiile repetate reprezintă unul dintre cele mai puternice semnale de încredere în economia țării, transmite Agenția de Investiții.