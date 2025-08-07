Instagram lansează noi funcții în aplicație: Utilizatorii pot „reposta” ca pe TikTok

Instagram anunță trei noi moduri de interacțiune pentru utilizatori cu prietenii de pe platformă, printre care se numără distribuirea sub formă de „repost”, deja prezentă pe TikTok, și o nouă secțiune în tab-ul de Reels.

Utilizatorii Instagram pot distribui postări și Reel-uri publice prin funcția de „repostare”. Distribuirile sunt recomandate în feed-urile prietenilor și urmăritorilor, iar acestea sunt disponibile într-o secțiune separată din profilul de pe platformă. Repostările sunt creditate creatorului original. Utilizatorii pot, de asemenea, să adauge comentarii odată cu repostarea, se explică pe blogul oficial Meta.

De asemenea, Instagram introduce Map, o funcție de partajare a locației cu anumiți prieteni de pe platformă. Aceasta este oprită în mod implicit și poate fi activată din secțiunea dedicată Instagram Map și din setări.

Utilizatorii pot alege să partajeze locația cu toți prietenii, cu prietenii apropiați (Close Friends) sau doar cu anumite conturi. Totodată, ei pot alege să nu partajeze locația în anumite locuri sau cu anumite persoane, iar aceasta este actualizată ori de câte ori aplicația este folosită sau când se revine la ea, dacă rulează în fundal.

În interfața de hartă, oamenii pot vedea conținut postat/realizat în anumite locații. Aici sunt incluse Reel-uri, postări, Povești (Stories) sau Notițe (Notes) postate în ultimele 24 de ore.

Momentan, noua funcție este disponibilă numai în SUA, cu extindere la nivel global în viitor.

Instagram introduce o nouă secțiune în zona dedicată Reels, pentru conținut apreciat de prieteni. În noul tab „Friends”, utilizatorii pot vedea postări cu care prietenii de pe platformă au interacționat. Funcția a fost lansată deja în mod limitat, dar acum este disponibilă la nivel global. Odată cu noua secțiune, sunt introduse și noi setări pentru tab-ul nou, care permit ascunderea aprecierilor și a comentariilor de pe Reels și dezactivarea „bulelor” de activitate de la anumite persoane urmărite.