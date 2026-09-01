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Înscrieri: Webinar pentru jurnaliști și angajați media din Europa de Sud-Est, inclusiv din România, despre Politica de Coeziune a UE

Înscrieri: Webinar pentru jurnaliști și angajați media din Europa de Sud-Est, inclusiv din România, despre Politica de Coeziune a UE
Fonduri europene prin Politica de Coeziune
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Se organizează un webinar pentru jurnaliști, angajați europeni din media și nu numai, inclusiv din România, despre viitorul Politicii de Coeziune a Uniunii Europene, în contextul negocierilor pe bugetul pentru perioada 2028-2034.

Cei interesați se pot înscrie AICI. Acesta va avea loc online pe Zoom, pe 15 septembrie 2026, la ora 12, ora României, și va fi în limba engleză.

Negocierile privind următorul buget pe termen lung al UE intră într-o nouă fază, Președinția Irlandeză a Consiliului fiind așteptată să prezinte o nouă propunere în octombrie care să reducă pozițiile divergente dintre statele membre.

O problemă sensibilă rămâne viitorul Politicii de Coeziune, dedicată tradițional reducerii disparităților socio-economice dintre regiunile europene și stimulării creșterii. Într-un context de priorități concurente, propunerea Comisiei din iulie 2025 de a continua reconfigurarea politicii de coeziune într-un cadru unic în jurul Planurilor de Parteneriat Național și Regional, precum și reduceri bugetare pentru următorii șapte ani, a stârnit nemulțumirea mai multor actori, inclusiv administrațiile regionale și autoritățile locale din statele membre. Întrebarea centrală rămâne dacă presupusa „re-naționalizare” a principalului instrument de finanțare al Uniunii și reducerile bugetare ar afecta negativ combaterea disparităților locale.

Webinarul își propune să examineze dacă propunerile de a face politica de coeziune mai flexibilă — permițându-i să răspundă mai rapid la crizele emergente și prioritățile în schimbare la nivelul Uniunii — ar putea slăbi rolul guvernelor regionale și locale și să diminueze contribuția politicii de coeziune la reducerea disparităților teritoriale. Mai mult, urmărește să crească gradul de conștientizare în rândul jurnaliștilor și lucrătorilor media din Europa de Sud-Est cu privire la discuțiile în curs privind viitorul politicii de coeziune.

La webinar vor participa:

  • Federico Baccini, jurnalist și fondator al New Union Post;
  • Raffaella Coletti, cercetător la CNR ISTeG;
  • Pietro Reviglio, consilier de politici și cercetare la Eurocities;
  • Moderator: Luisa Chiodi, director științific al CCI/OBCT.
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Coofinanțat de
Uniunea Europeană
Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului EuSEE (Politica de coeziune a UE în Europa de Sud-Est), cofinanțat de Uniunea Europeană. Opiniile și pozițiile exprimate aparțin exclusiv autorului/autorilor și nu reflectă neapărat opiniile autorității finanțatoare, iar Uniunea Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru acestea.

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