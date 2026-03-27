Înscrieri online: ANAF ține în aprilie webinare despre Declarația unică 2026 – Formular 212

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) organizează în aprilie 2026 opt seminare online dedicate completării Declarației unice (Formular 212), care vor include și exemple practice pentru contribuabilii înscriși.

Durata fiecărui seminar este de două ore, iar numărul maxim de participanți este de 500.

Iată lista seminarelor online din aprilie 2026:

Vineri, 3 aprilie, ora 10:00 - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în cazul veniturilor menționate la art. 155 alin. (1) lit. c)-h) din Codul fiscal pentru anul 2025;

Miercuri, 8 aprilie, ora 10:00 - Completare Declarația Unică și exemple practice;

Joi, 9 aprilie, ora 10:00 - Impozitarea veniturilor obţinute de persoanele fizice din activități agricole și declararea lor în declaraţia unică (formular 212);

Vineri, 17 aprilie, ora 10:00 - Completarea și depunerea noului model al Declarației unice;

Luni, 20 aprilie, ora 12:00 - Impozitarea și declararea veniturilor din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;

Miercuri, 22 aprilie, ora 11:00 - Completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice care obțin venituri din activități independente;

Vineri, 23 aprilie, ora 9:30 - Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor realizate în anul 2025;

Luni, 27 aprilie, ora 12:00 - Completarea şi depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile din activităţi independente.

Înscrierile se fac AICI, până la ora începerii seminarului, în limita locurilor disponibile.