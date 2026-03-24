Înscrieri online 2026: Program gratuit de mentorat pentru antreprenori organizat de Vodafone Business

Antreprenorii din România, care vor să-și transforme afacerile cu ajutorul tehnologiei, se pot înscrie într-un program gratuit de mentorat, organizat de Vodafone Business în luna iunie 2026.

Înscrierile în programul Deschis la Nou, Deschis la Tehnologie se fac AICI, până pe 4 mai 2026. Evenimentul are loc în perioada 5-6 iunie la București, conform unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Participarea este gratuită, în baza unei selecții, în limita a 300 de locuri. Participanții selectați vor fi anunțați până pe 18 mai.

Potrivit regulamentului, sunt eligibile doar afacerile care au sediul în România, minimum doi ani de activitate, o cifră de afaceri de cel puțin 100.000 €/an și care nu au participat la edițiile anterioare.

Printre mentori se numără analistul financiar Iancu Guda, antreprenorii Cristina Bâtlan (Musette) și Radu Savopol (5 to go), Horia Tecău (Fondator Mind.Set.Match) și alți experți din echipa Vodafone.

„Bootcamp-ul Deschis la Nou, Deschis la Tehnologie pornește de la o realitate foarte clară: în economia de astăzi, antreprenorii români nu mai au nevoie doar de inspirație, ci de instrumente concrete care îi ajută să ia decizii mai bune, să lucreze mai eficient și să crească mai inteligent. Într-un context în care presiunea pe costuri, viteză și competitivitate este tot mai mare, tehnologia nu mai este un avantaj opțional, ci un diferențiator real. De aceea, am construit acest bootcamp în jurul nevoilor reale ale antreprenorilor, indiferent de dimensiunea afacerii lor: soluții practice, strategii clare și conexiuni valoroase, care pot transforma tehnologia într-un motor de creștere. Timp de două zile, echipa Vodafone Business va aduce exemple aplicate, abordări ușor de înțeles și soluții ușor de implementat, astfel încât fiecare participant să plece nu doar inspirat, ci mai pregătit pentru ceea ce urmează. Pentru că, într-o piață care se schimbă rapid, nu vor câștiga neapărat cei mai mari, ci cei care au curajul să se transforme primii”, a declarat Alexandru Băloi, Vodafone Business Unit Director.

Potrivit reprezentanților Vodafone, programul de mentorat „Deschis la Nou. Deschis la Tehnologie”, lansat în 2024, este conceput special pentru nevoile întreprinderilor mari și mijlocii din România. Mentorii vor aborda subiecte precum digitalizarea, AI, optimizarea de procese, securitatea cibernetică, dar și raportare financiară, personal branding, public speaking, scalare, comerț online și vânzări.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu