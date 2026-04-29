Business CheckIn. De la corporatist la artist: Anca și-a transformat pasiunea în afacere și predă cursuri online de manga

Anca Toma (foto) este fondatoarea Noctis Art, un proiect creat din pasiunea pentru ilustrație și stilul manga, care a devenit în timp un business full-time. Originară din Buzău și stabilită în București odată cu începerea studiilor universitare, Anca a lucrat în mediul corporate, în companii multinaționale. În paralel, și-a urmat pasiunea pentru artă și a participat la evenimente de profil încă din 2013, având un portofoliu variat de ilustrații și produse personalizate, de la printuri și accesorii până la lucrări pe canvas sau lemn. Astăzi, afacerea ei constă, printre altele, în cursuri online de manga și ateliere dedicate pasionaților din domeniu.

În dezvoltarea businessului său, Anca Toma a participat și la programul „Avânt în antreprenoriat” de la BT Stup, experiență care i-a oferit mai multă claritate asupra modului în care își poate structura activitatea și își poate dezvolta planul de business.

„Experiența din program m-a ajutat foarte mult, mi-a dat mai multă claritate în ceea ce privește business planul meu, să-l pot îmbunătăți, să-mi dau seama cum să îmi stabilesc prețurile încât să fie bine și pentru mine, în funcție de efortul depus și produsul pe care îl livrez. Ce m-a ajutat foarte mult a fost să-mi înțeleg clienții mai bine și produsele pe care le propun", spune antreprenoarea.

BT Stup este un hub dedicat antreprenorilor, disponibil atât fizic, în București, pe Calea Șerban Vodă nr. 206-218, cât și online. Aici, cei care își lansează sau își dezvoltă o afacere au acces la resurse și servicii practice, utile în diferite etape de creștere: de la înființarea firmei și instrumente de facturare, până la soluții pentru magazine online, semnătură electronică, servicii foto pentru produse și alte facilități menite să simplifice activitatea antreprenorilor.

Business CheckIn. De la job în multinațională, la afacere în domeniul creativ

StartupCafe.ro: Cine sunt și ce afacere am fondat?

Anca Toma: Mă numesc Anca Toma și sunt fondatoarea Noctis Art. Sunt originară din Buzău și m-am mutat la București odată cu începerea studiilor universitare. Am absolvit un liceu de matematică-informatică, iar apoi am finalizat două facultăți, una de management și cealaltă de limbi străine.

Pe parcursul acestei perioade, în timpul studiilor universitare, am avut diverse experiențe profesionale, respectiv joburi part-time. Când a venit momentul să îmi caut un job full-time, am lucrat în multinaționale, unde am ocupat diverse roluri, precum procurement în limba italiană și engleză, dar și poziții în zona de order management.

Am lucrat foarte mult în domeniul acesta. În paralel, am început să studiez și pictura pentru că-mi plăcea foarte mult și aveam nevoie de un hobby. Cu timpul, am reușit să trec de la joburile de birou la a fi artist full-time.

În prezent, mă ocup singură de business, dar, de-a lungul timpului, m-a mai ajutat soțul meu de fiecare dată când am avut nevoie de sfaturi, ajutor financiar, depinde de proiect. Eu creez, mă ocup de promovările online, dar, de exemplu, soțul mă ajută cu partea foto-video, fiind fotograf. De asemenea, mă mai ajută o prietenă atunci când merg la evenimentul Aleea Artiștilor.

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Anca Toma: A durat destul de mult să conturez businessul de care mă ocup. Am început prin a testa diferite lucruri și am ajuns, în prezent, la o formă mai bine conturată, care sunt convinsă că se va modifica pe viitor. Spre finalul facultății mi-am reluat pasiunea pentru pictură și am început să-mi câștig existența din artă, sub orice formă mi-ar fi mie posibil. Pentru că atunci aveam nevoie de un hobby, am început să desenez singură, reproduceam personaje manga, dar am văzut că nu evoluam deloc.

Astfel, am luat decizia de a urma niște cursuri private de pictură. Pentru că aveam un job part-time, mi-am permis să încep aceste cursuri în timpul liber, însă, când am început jobul full-time a devenit foarte greu să fac față ambelor activități. Am renunțat la cursurile de pictură, dar am continuat să desenez când aveam timp. Am ajuns să particip la evenimente dedicate genului manga-anime, unde se puteau expune lucrările, așa cum e Aleea Artiștilor.

Prima dată când mi-am expus lucrările a fost în 2013, la evenimentul Nijikon. La astfel de evenimente, la standuri expuneam produse personalizate cu ilustrațiile mele, precum postere, semne de carte și stickere.

Deși îmi plăcea să creez personaje și ilustrații originale, am observat că se vindeau cel mai bine creațiile cu personaje fanart consacrate. Am avut momente în care m-am axat pe acest tip de creații și am uitat să mă mai focusez pe ilustrațiile mele originale.

Totuși, mi-am dat seama că pentru mine este foarte importantă identitatea mea ca artist, iar în prezent am în portofoliu doar creații originale, inspirate în primul rând din stilul manga, dar cu accente nocturne, cosmice, colorate în nuanțe de mov, albastru sau turcoaz.

Totodată, realizez și tricouri și hanorace imprimate cu ilustrațiile mele. De-a lungul timpului, am evoluat de la un tip de produs la altul, pe măsură ce și piața s-a schimbat. Apoi am început să preiau comenzi de ilustrație și, odată cu dezvoltarea activității artistice, am realizat lucrări pe diverse suporturi, de la canvas și textile, precum tricouri, până la lemn, cum sunt cutiile de bijuterii pe care clienții le achiziționau pentru a le oferi cadou.

Pe lângă acestea, în urmă cu aprope șapte ani, am realizat și picturi pentru camere de copii, birouri și alte spații care aveau nevoie de un plus de culoare. În timp, am început să le învăț și pe prietenele mele să picteze pe tricouri și pe canvas. De asemenea, am avut oportunitatea de a colabora cu o școală de limbă japoneză, unde am predat cursuri de desen manga.

Acolo mi-am dat seama că îmi place foarte mult să predau și să lucrez cu pasionați ai acestui domeniu. În prezent, mă concentrez în principal pe acest aspect: predau cursuri online de manga, dar continui să realizez ilustrații și să particip la evenimente unde îmi expun produsele personalizate.

Activitatea mea actuală este destul de diversă. Colaborez cu diverse branduri din zona artistică, atât pentru desen tradițional, cât și digital. Sunt prezentă la evenimente precum Comic Con sau Izanagi, festival de film japonez.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Anca Toma: Momentan, activitatea mea se desfășoară online, pe noctisar.com, unde pot fi găsite toate detaliile despre mine și lucrările mele. Nu am încă un spațiu fizic, însă îmi doresc ca în următorii ani să dezvolt și acest aspect, pentru a putea interacționa direct cu comunitatea și cu potențialii clienți.

Programul de cursuri este structurat de mine pe niveluri diferite: începător, intermediar și avansat. De exemplu, în prezent am chiar și o grupă foarte avansată unde aprofundăm conceptele. Cursurile se desfășoară live, pe Zoom, unde ofer feedback în timp real, iar cursanții urmăresc pas cu pas procesul de creare a personajelor manga, de la chip și corp, până la colorare și umbre. În același timp, ei desenează acasă, pe tabletele lor, iar apoi îmi trimit lucrările pentru corecturi.

Cursurile sunt dedicate în mare parte copiilor peste 9-10 ani, dar pot participa și adulții. De obicei, pot fi între 4 și 10 participanți la un curs, depinde foarte mult de moment. La început, pentru ei, este mai greu să se acomodeze cu proporțiile chipului, corpului, pentru că nu ne uităm la o ilustrație și o reproducem cap-coadă, ci încercăm să creăm un personaj original și încercăm să învățăm cum se construiește acesta.

Partea aceasta este un pic mai dificilă, plus adaptarea la mediul digital. Majoritatea poate au desenat doar pe foaie și au nevoie de câteva indicii ca să poată desena digital așa cum ar desena pe foaie. De aceea sunt acolo, să pot să-i ajut, să-i îndrum cu tot ce au nevoie.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Anca Toma: Am participat la Avânt în antreprenoriat. Mi-a plăcut foarte mult. În primul rând, m-am întâlnit cu comunitatea antreprenorilor și am putut să schimb idei. Susținerea reciprocă e foarte importantă. Experiența din program m-a ajutat foarte mult, mi-a dat mai multă claritate în ceea ce privește business planul meu, să-l pot îmbunătăți, să-mi dau seama cum să îmi stabilesc prețurile încât să fie bine și pentru mine, în funcție de efortul depus și produsul pe care îl livrez. Ce m-a ajutat foarte mult a fost să-mi înțeleg clienții mai bine și produsele pe care le propun.

Programul este structurat pe mai multe module. Ne-am întâlnit, timp de o lună, o dată sau de două ori pe săptămână și am explorat diferite teme cu diferiți traineri, de la contabilitate și marketing la cum să îți creezi business planul.

Recomand acest program de la BT Stup tuturor antreprenorilor, fie că sunt la început de drum sau au început business-ul de ceva timp. Cei care sunt la început de drum sigur vor afla foarte multe informații necesare, inclusiv pe zona de contabilitate, și din multe alte puncte de vedere. La fel, pe cei care au business-ul de ceva vreme îi ajută în sensul că mai primesc completări, reafirmări, îi ajută foarte mult, chiar dacă au deja experiență.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Anca Toma: Sfaturi punctuale nu îmi vin acum în minte, dar, în general, mă consult cu soțul meu și cu prietena mea atunci când am dubii. Ei sunt mereu acolo să mă ghideze, să îmi spună dacă o idee sună bine sau nu și să îmi comunice dacă au sugestii.

M-a ajutat foarte mult și atunci când am participat la standuri, în momentul în care prietena mea mi-a zis că va veni cu mine acolo și o să mă ajute. Aveam nevoie de o susținere morală, în primul rând, pentru că multora dintre noi, artiștii, ne este foarte teamă să ne expunem în public. Faptul că a zis că va veni cu mine și va fi acolo mi-a dat foarte multă încredere.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș face asta, aș fi…

Anca Toma: Chiar mi-am pus această întrebare: ce aș fi făcut dacă nu m-aș fi apucat de acest business pe partea de artă. Sincer, nu cred că mi-aș fi dorit să fac alt tip de business, pentru că nici atunci când am început acest proiect nu m-am gândit neapărat că se va ajunge aici. Pur și simplu aveam nevoie de un hobby, iar pasiunea pentru acesta a crescut atât de mult, încât mi-am dorit să devină jobul principal.

Cred că aș fi lucrat în continuare într-o corporație, la birou, fără să fiu pe deplin mulțumită de job, dar nu cred că aș fi avut dorința de a face mai mult dacă nu exista această direcție creativă.

(n.r. Apreciez la viața de antreprenor) libertatea pe care mi-o oferă, de a lua singură deciziile, faptul că pot să creez ceea ce-mi doresc, să întâlnesc alți pasionați ai genului, să întâlnesc lume ca mine.

În funcție de domeniul în care lucrezi, poți întâlni persoane cu pasiuni comune sau diferite. Atunci când activez în zona artistică și particip la evenimente unde vin alți pasionați sau unde expun ilustrații și produse, atrag un public similar mie. Acest lucru îmi oferă multă plăcere și libertate, inclusiv în organizarea programului, pentru că, până la urmă, eu îmi fac singură programul și încerc să mă țin de el, deși e foarte greu.

StartupCafe.ro: Primul client nu o să-l uit pentru că…

Anca Toma: M-am bucurat când am ajuns să predau primilor cursanți. Aveam și eu emoții, pentru că doream să fac o treabă bună și voiam ca și ei să înțeleagă ușor ceea ce le explic acolo. Evident, a venit totul la pachet și cu emoții. Dar, pas cu pas, am început să mă descurc mai bine, îmi făceam notițe mentale sau pe foaie cu ce aș putea bunătăți.

Cu o parte dintre primii mei cursanți încă țin legătura. Mă bucur foarte tare să văd cât de mult au evoluat.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Anca Toma: Îmi doresc pe viitor, într-un an sau doi, să am o locație fizică pentru ateliere, dar și pentru produsele personalizate cu ilustrațiile mele. De asemenea, doresc să am câțiva colaboratori pentru partea asta de predare. Mi-aș dori să mai colaborez cu alți artiști și să pot duce cursurile la un nivel, cum fac online, la programa structurată de acolo. Deja colaborez cu câțiva artiști, dar ocazional.

Cursurile online sunt foarte utile, mai ales pentru cei care nu sunt din București. Pentru că sunt aproape de București, îmi este ușor să mai țin și ateliere fizice în diferite locații și să colaborez cu diferite locații. De asemenea, merg la diferite evenimente și țin ocazional ateliere, așa mă pot întâlni și fizic cu o parte dintre cursanți.

Celor care sunt mai departe, în alte orașe sau în alte localități din țară, le este mult mai ușor să acceseze online aceste cursuri. Atelierele fizice nu urmează programa pe care am creat-o și am expus-o pe site, pentru că sunt ocazionale și nu am cum să țin momentan cursurile la acest nivel fizic.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.