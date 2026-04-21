IMM România solicită lansarea Startup Nation 2026

IMM România, organizația patronală care a venit prima dată cu ideea instituirii Startup Nation, solicită acum Ministerului Economiei să lanseze apelul de proiecte 2026 în cadrul acestui program de finanțare, prin care tinerii și alte categorii de beneficiari eligibili pot obține granturi de câte 250.000 de lei pentru mici afaceri.

„Analiza datelor actualizate privind stadiul programului StartUp Nation 2024 evidențiază un nivel redus de ocupare a locurilor disponibile, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficiența mecanismului actual de implementare”, afirmă IMM România.

Potrivit datelor centralizate, pentru Pilonul I al programului sunt disponibile peste 31.000 de locuri, însă numărul persoanelor înscrise este „semnificativ mai mic”, rezultând un număr de aproximativ 11.800 de locuri neocupate, conform calculelor IMM România.

În același timp, din numărul total de persoane înscrise, o parte sunt declarate neeligibile (estimare de 20%), mărind astfel numărul locurilor neocupate la aproximativ 15.000-16.000, conform patronatului.

„Situația este și mai accentuată în cazul unor grupuri țintă specifice, unde gradul de participare este mult sub așteptări, ceea ce indică necesitatea unei adaptări a instrumentelor de sprijin la realitățile din teren”, atrage atenția federația patronală.

Până în acest moment, pentru Pilonul I au fost înregistrate aproximativ 3.000 de cereri de finanțare, numărul maxim de startup-uri ce pot fi sprijinite fiind de 5.250.

„Ritmul lent de implementare, programul fiind lansat în anul 2024 fără finalizarea etapelor esențiale până în prezent (formare, depunere cereri de finanțare, selecția câștigătorilor și semnarea contractelor de finanțare), generează riscuri suplimentare, inclusiv dezangajarea fondurilor europene și scăderea interesului din partea potențialilor beneficiari”, mai avertizează IMM România.

În acest context, IMM România propune o „recalibrare strategic”ă a programului dedicat tinerilor antreprenori, prin: