HARTĂ. Cele mai profitabile firme din fiecare județ al României. Bucureștiul și două județe concentrează peste jumătate din profiturile companiilor

Peste 509.000 de firme din România au încheiat anul 2025 pe profit, câștigurile nete cumulate ale acestora depășind 239 de miliarde de lei (47,4 miliarde de euro). Mai mult de jumătate din această sumă este concentrată în București și numai două județe, potrivit unei analize realizate de platforma ListaFirme. Hidroelectrica, Romgaz și Pavăl Holding conduc clasamentul celor mai profitabile companii la nivel județean.

Din cele 842.542 de companii active care au depus bilanțul pentru anul financiar 2025, un număr de 509.791 au raportat profit, echivalentul a aproximativ 60% din total, arată analiza ListaFirme, realizată pe baza datelor financiare publice.

Profitul net cumulat al acestor companii a ajuns la 239,06 miliarde de lei, echivalentul a 47,42 miliarde de euro.

Distribuția geografică a profiturilor arată însă diferențe majore între județe. Bucureștiul, Ilfovul și Clujul concentrează împreună 51,4% din profitul net cumulat al firmelor profitabile din România.

Dacă sunt adăugate județele Timiș și Sibiu, ponderea crește la 58,4%, adică 139,62 miliarde de lei.

Bucureștiul, de peste cinci ori mai profitabil decât Ilfovul

Capitala ocupă detașat primul loc în clasamentul național, cu un profit net cumulat de 92,3 miliarde de lei, reprezentând 38,61% din totalul profiturilor firmelor profitabile din România.

Pe poziția a doua se află Ilfovul, cu 16,4 miliarde de lei, urmat de Cluj, cu 14,11 miliarde de lei.

Timișul ocupă locul al patrulea, cu 8,67 miliarde de lei, iar Sibiul închide primele cinci poziții, cu 8,15 miliarde de lei.

Clasamentul continuă cu Bacău (8,02 miliarde de lei), Prahova (6,71 miliarde de lei), Constanța (6,68 miliarde de lei), Iași (6,12 miliarde de lei) și Brașov (5,98 miliarde de lei).

La polul opus se află Caraș-Severin, cu un profit cumulat de 617,82 milioane de lei, și Mehedinți, cu 623,42 milioane de lei.

Urmează Covasna (913,97 milioane de lei), Teleorman (942,07 milioane de lei) și Vaslui (950,90 milioane de lei).

Diferența dintre București și județele aflate la coada clasamentului ajunge astfel la aproape 150 de ori.

Cele zece județe cu cele mai mici profituri cumulate însumează doar 9,25 miliarde de lei, adică aproximativ 3,87% din profitul net cumulat al firmelor profitabile din România.

„Deși șase din 10 companii au încheiat anul 2025 pe profit, peste jumătate din profitul net cumulat la nivel național este concentrat în București, Ilfov și Cluj, în timp ce 30 de județe nu depășesc pragul de 5 miliarde de lei. Aceste decalaje reflectă concentrarea marilor companii și a activității economice în câteva centre regionale”, declară Anca Spătaru, director executiv ListaFirme.

HARTĂ. Care este cea mai profitabilă companie din fiecare județ

Analiza identifică și firmele care au raportat cele mai mari profituri nete în fiecare dintre cele 41 de județe și în municipiul București.

Hidroelectrica, înregistrată în București, conduce clasamentul liderilor județeni, cu un profit net de 3,34 miliarde de lei în 2025.

Pe poziția a doua se află Romgaz, cu sediul în județul Sibiu, care a raportat un profit net de 3,14 miliarde de lei.

Podiumul este completat de Pavăl Holding, compania de investiții a fraților Pavăl, proprietarii Dedeman, cu sediul în Bacău și un profit net de 2,35 miliarde de lei.

Pe locul al patrulea se situează Distribuție Energie Electrică România, din Cluj, cu 812,66 milioane de lei, urmată de Compania Națională Aeroporturi București, înregistrată în Ilfov, cu 789,74 milioane de lei.

Industria auto este reprezentată în primele zece poziții de trei companii importante.

Automobile Dacia conduce clasamentul județului Argeș, cu un profit net de 629,18 milioane de lei.

Continental Automotive Products se află pe primul loc în Timiș, cu 549,81 milioane de lei, în timp ce Ford Otosan România este cea mai profitabilă companie din Dolj, cu 399,90 milioane de lei.

În Galați, prima poziție este ocupată de compania de construcții Arcada Company, cu un profit net de 516,35 milioane de lei.

În Prahova, liderul este Unilever South Central Europe, cu 444,34 milioane de lei.

Cele 42 de companii care conduc clasamentele județene au înregistrat împreună un profit net de 16,57 miliarde de lei și o cifră de afaceri totală de 140,94 miliarde de lei, având un număr mediu cumulat de 70.549 de angajați.

Doar patru dintre cele 42 de companii sunt controlate majoritar de stat

O altă concluzie a analizei privește structura acționariatului companiilor care ocupă primul loc în județele în care sunt înregistrate.

Dintre cei 42 de lideri județeni, 38 de companii, reprezentând 90,48%, au capital majoritar privat.

Celelalte patru sunt companii la care statul român deține, direct sau indirect, peste 50% din capital.

Este vorba despre Hidroelectrica, Romgaz, Compania Națională Aeroporturi București și Uzina de Construcții Mașini Hidroenergetice, aceasta din urmă fiind liderul județului Caraș-Severin, cu un profit net de 38,25 milioane de lei.

Deși reprezintă mai puțin de 10% din numărul liderilor județeni, cele patru companii cu capital majoritar de stat au obținut împreună un profit net de 7,30 miliarde de lei.

Suma reprezintă aproximativ 44% din profitul total raportat de cele 42 de companii aflate pe primul loc în clasamentele județene.

Bacăul și Sibiul, susținute de profiturile unor companii mari

Analiza ListaFirme evidențiază și influența pe care rezultatele unei singure companii o pot avea asupra poziției unui județ în clasamentul național.

În Sibiu, Romgaz generează 38,5% din profitul cumulat al firmelor profitabile din județ, cu cele 3,14 miliarde de lei raportate pentru 2025.

În Bacău, Pavăl Holding contribuie cu 29,3% la profitul cumulat al companiilor profitabile, după ce a obținut un rezultat net de 2,35 miliarde de lei.

În cazul holdingurilor, profiturile pot proveni inclusiv din venituri financiare și participații la alte societăți, nu doar din activitatea operațională.

Unde sunt cele mai multe firme profitabile din România

Bucureștiul conduce și clasamentul după numărul companiilor care au încheiat anul 2025 pe profit.

În Capitală au fost înregistrate 93.762 de firme profitabile, urmate de Cluj, cu 31.408 companii, și Ilfov, cu 28.186.

Timișul ocupă poziția a patra, cu 22.879 de firme profitabile, iar Iașiul se situează pe locul al cincilea, cu 19.090.

Urmează Brașov (18.583), Constanța (17.996), Bihor (17.602), Prahova (15.310) și Argeș (15.275).

Primele zece poziții concentrează 280.091 de companii profitabile, echivalentul a aproape 55% din totalul național.

În schimb, județele cu cele mai puține firme care au raportat profit sunt Mehedinți, cu 3.090 de companii, Caraș-Severin, cu 3.407, și Covasna, cu 3.456.

La nivelul regiunilor de dezvoltare, București–Ilfov concentrează 45,47% din profitul net cumulat al companiilor profitabile din România, deși găzduiește numai 23,92% dintre acestea.

Datele reflectă distribuția profiturilor în funcție de sediul social al firmelor, nu neapărat locul în care acestea desfășoară efectiv activitatea economică. Astfel, profitul unei companii care operează în mai multe județe este atribuit integral județului în care aceasta este înregistrată.

De asemenea, profitul net cumulat reprezintă suma rezultatelor pozitive ale companiilor profitabile, fără scăderea pierderilor înregistrate de celelalte firme.

Analiza ListaFirme a fost realizată pe baza informațiilor disponibile la 23 octombrie 2026, pentru companiile active care au depus bilanțurile aferente anului financiar 2025.