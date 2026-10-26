Guvernul vrea să prelungească reducerea accizei la motorină până în 2027. Cât ar putea costa litrul fără această măsură

Guvernul vrea să prelungească până la 31 ianuarie 2027 măsurile de limitare a creșterii prețurilor la carburanți, inclusiv reducerea accizei la motorină și plafonarea adaosurilor comerciale practicate de companiile petroliere. Fără reducerea accizei, prețul motorinei ar putea ajunge la 11,75 lei pe litru, estimează Ministerul Finanțelor. Menținerea facilității fiscale ar putea costa bugetul statului până la 460 de milioane de lei lunar.

Ministerul Finanțelor și Ministerul Energiei au elaborat un proiect de hotărâre care prevede prelungirea cu trei luni, în perioada 1 noiembrie 2026 – 31 ianuarie 2027, a situației de criză instituite pe piața petrolului și produselor petroliere.

Măsurile actuale, introduse prin Legea nr. 162/2026, ar urma să fie menținute fără modificări, pentru a limita efectele scumpirii carburanților asupra populației și companiilor.

Proiectul a fost publicat în transparență decizională și urmează să fie adoptat de Guvern înainte de 31 octombrie 2026, când expiră actualele măsuri.

Motorina ar putea ajunge la 11,75 lei pe litru

Potrivit Ministerului Finanțelor, prețul mediu al motorinei standard era de aproximativ 10,90 lei pe litru la 12 octombrie 2026.

Dacă reducerea accizei ar înceta, prețul ar putea crește cu aproximativ 85 de bani, până la 11,75 lei pe litru, în condițiile menținerii actualelor condiții de piață.

Pentru alimentarea unui autoturism cu 50 de litri de motorină, diferența ar fi de aproximativ 42 de lei.

Mecanismul actual permite diminuarea temporară a accizei la motorina standard cu procente cuprinse între 5% și 25%, în funcție de evoluția prețurilor internaționale și a celor de la pompă.

La nivelul maxim de 25%, reducerea echivalează cu aproximativ 85 de bani pe litru, inclusiv TVA.

Nivelul facilității este recalculat de Ministerul Finanțelor de două ori pe lună, astfel că reducerea maximă nu este garantată pentru întreaga perioadă de prelungire.

Ce obligații vor avea în continuare companiile petroliere

Proiectul menține și limitarea adaosurilor comerciale pentru operatorii economici care comercializează benzină și motorină.

Adaosurile nu vor putea depăși media practicată de fiecare operator în 2025, ajustată potrivit prevederilor legale cu rata inflației.

De asemenea, majorarea prețului de vânzare cu amănuntul va putea fi făcută cel mult o dată pe zi, până la ora 12:00.

Exporturile și livrările intracomunitare de motorină și țiței vor continua să necesite acordul prealabil scris al Ministerului Economiei și Ministerului Energiei.

Totodată, companiile care extrag țiței din zăcămintele situate pe teritoriul României vor plăti în continuare contribuția pe veniturile excepționale, introdusă prin Legea nr. 162/2026.

Contribuția poate ajunge la 11,9%, nivelul maxim prevăzut de lege, care a fost atins în perioada august–octombrie 2026.

Reducerea accizei ar putea costa statul 460 de milioane de lei lunar

În nota de fundamentare, Ministerul Finanțelor estimează că menținerea reducerii maxime de 25% a accizei la motorină ar putea diminua veniturile bugetare cu până la 460 de milioane de lei lunar.

O parte din această sumă ar urma să fie compensată prin contribuția pe veniturile excepționale ale companiilor petroliere, estimată la aproximativ 111 milioane de lei lunar.

Diferența dintre cele două efecte bugetare ar fi de aproximativ 349 de milioane de lei lunar, în ipoteza menținerii acestor niveluri.

Pe întreaga perioadă de trei luni, impactul net rezultat din estimările ministerului ar putea depăși un miliard de lei.

Costul efectiv va depinde însă de nivelul reducerii accizei aplicate în fiecare perioadă.

Carburanții s-au scumpit puternic în ultimul an

Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată că prețul mediu al motorinei standard a crescut de la 7,65 lei pe litru în octombrie 2025 la 10,92 lei în primele 12 zile din octombrie 2026.

În aceeași perioadă, benzina standard s-a scumpit de la 7,42 lei la 10,11 lei pe litru.

Creșterile au avut loc în condițiile în care prețurile motorinei din ultimele luni au inclus deja reducerea accizei.

Pe piețele internaționale, cotațiile motorinei au crescut cu 121% în septembrie 2026 față de octombrie 2025, iar cele ale petrolului Brent cu 58%.

Ministerul Finanțelor susține că menținerea măsurilor va limita presiunile inflaționiste și creșterea costurilor de transport, care se reflectă ulterior în prețurile bunurilor și serviciilor.

Pentru mediul de afaceri, efectele sunt considerate importante în special în transporturi, agricultură și logistică, domenii în care carburanții reprezintă o componentă semnificativă a cheltuielilor.

Măsurile ar putea fi prelungite și până în martie 2027

Proiectul trebuie adoptat și publicat în Monitorul Oficial înainte de 31 octombrie 2026, pentru ca măsurile să continue fără întrerupere.

În caz contrar, reducerea accizei încetează automat, iar aceasta revine la nivelul integral de 2.804,29 lei pentru 1.000 de litri de motorină standard.

Nota de fundamentare mai arată că în Parlament există și un amendament legislativ care propune prelungirea situației de criză până la 31 martie 2027.

Dacă această modificare va fi adoptată și va intra în vigoare, prevederile legii vor avea prioritate față de hotărârea pregătită acum de Guvern.

Deocamdată, proiectul publicat de Ministerul Finanțelor prevede menținerea măsurilor până la 31 ianuarie 2027.