Guvernul rescrie legea insolvenței: Ce trebuie să știe firmele

Recentul pachet de modificări adus Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvența extinde considerabil responsabilitatea administratorilor de drept și de fapt, introduce interdicții pentru cei care au condus companii în dificultate și accelerează procedurile de recuperare a creanțelor, avertizează un avocat.

„În acest context, colaborarea cu un avocat specializat în insolvență, drept comercial sau litigii comerciale devine esențială pentru protejarea intereselor atât ale debitorilor, cât și ale creditorilor, prevenirea litigiilor și asigurarea conformității cu noile prevederi legale”, susține Dr. Av. Radu Pavel, avocatul coordonator al societății românești de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații.

„Guvernul a anunțat recent un pachet de modificări importante la Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire în insolvență și în procedura insolvenței, justificând necesitatea acestora prin necesitatea de a eficientiza recuperarea creanțelor și de a reduce durata proceselor. Nucleul acestor schimbări este extinderea răspunderii administratorilor de drept și de fapt, accelerarea etapelor prin noi instrumente juridice, consolidarea rolului statului ca creditor și introducerea unor restricții pentru cei care au condus companii ajunse în dificultate.

Răspundere extinsă pentru administratorii de drept și de fapt în caz de insolvență

Una dintre schimbări privește răspunderea administratorilor. Legea propune atragerea răspunderii pentru administratorii de drept, cât și pentru administratorii de fapt, adică persoanele care conduc în fapt activitatea unei firme în insolvență, însă fără a figura în actele oficiale. Se introduce prezumția conform căreia lipsa depunerii situațiilor financiare sau a declarațiilor fiscale echivalează cu neîntocmirea contabilității legale.

Răspunderea extinsă introduce obligativitatea ca administratorii să fie trași la răspundere nu doar pentru deciziile proprii, ci și pentru acțiunile persoanelor care acționează sub coordonarea lor. Aceasta înseamnă că orice gestiune necorespunzătoare, întârziere în plata obligațiilor fiscale sau erori în contabilitate pot fi imputate direct administratorului. În plus, răspunderea extinsă se aplică și în cazurile în care insolvența este cauzată de lipsa de supraveghere sau de neglijența administratorului în monitorizarea activității companiei.

Recuperare mai rapidă și reducerea duratei procedurilor de insolvență

Un alt obiectiv central al modificărilor este scurtarea duratei procesului de insolvență. În prezent, o firma in insolventa poate rămâne blocată ani de zile în sistem, fără rezultate concrete pentru creditor. Noul cadru urmărește să accelereze recuperarea și să aducă rapiditate în lichidarea bunurilor. Astfel, deschiderea procedurii insolventei devine mai bine controlată, iar administratorii judiciari pot solicita imediat intrarea în faliment dacă se constată o degradare evidentă a situației financiare.

Procedurile permit o recuperare mai rapidă a creanțelor, oferind unui creditor posibilitatea de a-și recupera sumele datorate într-un interval mult mai scurt. Administratorii judiciari pot coordona lichidarea activelor companiei și distribuirea sumelor către creditori conform priorităților legale. Astfel, atât un debitor, cât și un creditor beneficiază de un proces mai transparent și predictibil, reducând riscul litigiilor și oferind o protecție juridică solidă pe parcursul întregii procedura insolventei.

Interdicția de a fonda societăți și de a exercita funcții de administrare în insolvență

Un element important este introducerea unei interdicții de a fonda noi societăți sau de a conduce companii pentru persoanele care au fost atrase la răspundere într-o firma in insolventa. Această măsură are o durată de cinci ani și va fi înscrisă în Registrul Comerțului, fiind astfel opozabilă oricărui creditor sau debitor care dorește să verifice istoricul unei persoane.

Pe lângă aceste aspecte, interdicția ridică provocări semnificative pentru strategia de afaceri a persoanelor vizate și pentru relațiile comerciale ale companiei. Această abordare strategică ajută la menținerea credibilității în fața creditorilor și la prevenirea litigiilor nejustificate care pot apărea ca urmare a aplicării interdicției.

Notificarea prealabilă a creditorului fiscal înainte de deschiderea insolvenței

Modificările aduc și o noutate importantă: obligația de a notifica creditorul fiscal cu cel puțin 15 zile înainte de deschiderea procedurii insolventei. Această dispoziție protejează statul și oferă posibilitatea de a reacționa din timp la situația unui debitor. În același timp, toate comunicările se vor face prin mijloace electronice, inclusiv rapoartele și documentele depuse de administrator sau lichidator. În plus, prin definirea extinsă a noțiunii de „afiliat” și prin limitarea numărului acestora în comitetul creditorilor, procedura insolventei devine mai transparentă și mai echilibrată.

Această notificare prealabilă creează un mecanism de prevenire a litigiilor fiscale și comerciale, oferind creditorilor posibilitatea de a se organiza înainte ca procedura să fie inițiată. Printr-o gestionare atentă a acestei obligații, atât debitorii, cât și creditorii beneficiază de un proces mai predictibil și mai sigur.

„Modificările recente ale Legii insolvenței, inclusiv extinderea răspunderii administratorilor și introducerea interdicției de a fonda sau conduce societăți, transformă semnificativ mediul de afaceri. În acest context, colaborarea cu un avocat specializat in insolventa, avocat drept comercial sau avocat litigii nu mai este doar recomandată, ci devine esențială pentru protejarea intereselor atât ale debitorilor, cât și ale creditorilor. Acești profesioniști joacă un rol crucial în gestionarea responsabilităților legale, în monitorizarea procedurilor și în prevenirea litigiilor, asigurând conformitatea cu noile prevederi legale”, a declarat Avocatul Coordonator Dr. Radu Pavel.

Modificările aduse Legii nr. 85/2014 conturează un cadru mult mai sever și mai strict pentru companiile aflate în dificultate. Ele consolidează responsabilitatea administratorilor, reduc durata de desfășurare a procedurilor și sporesc implicarea statului ca principal creditor. Pentru mediul de afaceri, aceste schimbări vor avea un efect direct asupra modului în care o firma in insolventa își gestionează relațiile cu partenerii și asupra modului în care un debitor poate accesa procedura. În acest context, rolul unui avocat comercial, al unui avocat drept comercial și al unui avocat specializat in insolventa devine esențial, nu doar pentru consilierea preventivă, ci și pentru apărarea drepturilor în instanță”.