Grupul Sameday, o nouă achiziție în România. Compania preluată lucrează cu Flanco, LEGO, OPPO și alte branduri cunoscute

Pactic, companie europeană de logistică deținută majoritar de Sameday, a anunțat miercuri, 4 noiembrie 2026, achiziția firmei românești QeOPS, specializată în servicii de depozitare, pregătire și livrare a comenzilor pentru retaileri și magazine online. Prin această tranzacție, Pactic își extinde capacitatea logistică din România cu 18.000 de metri pătrați și preia operațiuni care deservesc 40 de companii, printre care Flanco, iSTYLE, OPPO, LEGO, Educlass și Adinish.

Achiziția reprezintă o nouă etapă în extinderea operațiunilor grupului Sameday, după preluarea companiei de curierat Cargus, finalizată în august 2026.

QeOPS făcea anterior parte din grupul Cargus și a intrat astfel în portofoliul Sameday odată cu achiziționarea companiei de curierat.

Pactic, companie intrată în grupul Sameday în 2024, este specializată în livrări internaționale, servicii de fulfillment și gestionarea retururilor.

Prin integrarea QeOPS, compania își propune să ofere retailerilor și magazinelor online servicii logistice complete, de la depozitarea produselor și administrarea stocurilor până la pregătirea comenzilor, distribuție și gestionarea retururilor.

QeOPS a procesat 6 milioane de produse într-un an

Potrivit datelor comunicate de Pactic, QeOPS a procesat în 2025 aproximativ 6 milioane de articole individuale și a gestionat peste 650.000 de colete.

Compania a raportat o acuratețe a inventarului de 99,99%.

Aproximativ 80% dintre produsele procesate au provenit din operațiuni de distribuție pentru retailul tradițional, în timp ce restul de 20% au fost asociate comenzilor din comerțul online.

Operațiunile din România deservesc în prezent 40 de clienți de business, printre care Flanco, iSTYLE, OPPO, LEGO, Educlass și Adinish.

Preluarea aduce Pactic o capacitate suplimentară de depozitare de 18.000 de metri pătrați, precum și infrastructura și experiența operațională necesare gestionării comenzilor pentru companii din sectoare diferite.

Pentru magazinele online, serviciile de fulfillment presupun externalizarea activităților de depozitare, administrare a stocurilor, pregătire și expediere a comenzilor. Astfel, comercianții pot delega operațiunile logistice unui furnizor specializat, fără să fie nevoiți să investească în propriile depozite și echipe de procesare.

Pactic vrea să ajute magazinele online românești să vândă în alte țări

Pactic operează o rețea europeană care include peste 40 de parteneri de curierat și oferă servicii de livrare transfrontalieră, procesare a comenzilor și gestionare a retururilor.

Compania a gestionat până în prezent peste 60 de milioane de expedieri.

Prin integrarea capacităților QeOPS, Pactic urmărește să conecteze infrastructura de depozitare din România la rețeaua sa europeană de distribuție.

În acest fel, retailerii români ar putea gestiona printr-un singur furnizor atât depozitarea și procesarea comenzilor, cât și livrarea produselor către clienți din alte state europene.

Colin Snead, CEO al Pactic.

„Pactic și-a construit activitatea ajutând companiile să se extindă peste granițe, însă ambițiile noastre depășesc ideea de livrare a coletelor. Ne dorim să ne sprijinim clienții pe parcursul întregului proces logistic, de la depozitare și pregătirea comenzilor până la livrare și retururi”, a declarat Colin Snead, CEO al Pactic.

Potrivit acestuia, România reprezintă o piață importantă pentru dezvoltarea regională a companiei.

„Combinăm expertiza consacrată în fulfillment din România cu rețeaua noastră europeană de livrare, ceea ce ne permite să oferim o gamă mai largă de servicii sub brandul Pactic. România este o piață-cheie pentru noi, iar această dezvoltare ne oferă o bază mai solidă pentru a sprijini atât companiile locale, cât și brandurile internaționale în procesul lor de creștere”, a mai spus Snead.

Șeful QeOPS preia conducerea operațională a Pactic

Odată cu integrarea QeOPS, Paul Copil, actualul CEO al companiei românești, va deveni Chief Operating Officer (COO) al Pactic.

Din această poziție, el va coordona activitățile operaționale ale grupului, contribuind la dezvoltarea serviciilor de depozitare, distribuție și fulfillment.

„Pactic dispune deja de o rețea europeană de livrare bine dezvoltată și de o experiență vastă în logistica transfrontalieră. Ceea ce aducem în grup este expertiza operațională suplimentară și infrastructura necesară pentru a susține o gamă mai largă de servicii logistice”, a declarat Paul Copil.

Compania intenționează să dezvolte serviciile integrate sub brandul Pactic, utilizând infrastructura logistică și relațiile comerciale existente ale QeOPS.

Achiziția vine după preluarea Cargus de către Sameday

Tranzacția se înscrie în procesul de reorganizare a afacerilor grupului Sameday, după achiziționarea Cargus.

Sameday a finalizat la 3 august 2026 preluarea integrală a Cargus, după obținerea aprobării Consiliului Concurenței.

Anterior, în 2024, Sameday intrase în acționariatul Pactic, companie specializată în logistica internațională.

QeOPS, furnizor de servicii de fulfillment achiziționat anterior de Cargus, a ajuns astfel în același grup cu Pactic.

La sfârșitul lunii octombrie 2026, conducerea Sameday anunțase deja planurile de integrare a QeOPS în Pactic, pentru dezvoltarea serviciilor logistice destinate comercianților online.

Noua operațiune consolidează segmentul de servicii logistice pentru companii din cadrul grupului Sameday, dincolo de activitatea tradițională de curierat.

Pentru comercianții români, obiectivul declarat este simplificarea operațiunilor necesare vânzării produselor pe piețele europene, prin reunirea serviciilor de depozitare, procesare a comenzilor, livrare și retururi.

Valoarea tranzacției dintre Pactic și QeOPS nu a fost comunicată.