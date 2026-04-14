Granturi UE 2026: Startup-urile pot lua bani pentru afaceri verzi prin programul LIFE (calendar, condiții, exemple)

Antreprenorii români, inclusiv startup-urile, pot accesa în 2026 noi finanțări europene consistente prin programul LIFE, gestionat de European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Comisia Europeană urmează să lanseze oficial apelurile pe 21 aprilie 2026, în platforma oficială de finanțări.

După lansare, apelurile vor fi explicate în cadrul unor sesiuni dedicate pentru aplicanți, organizate între 28 și 30 aprilie 2026.

Programul LIFE nu este un grant clasic pentru lansarea unei afaceri, ci o finanțare dedicată soluțiilor inovatoare din zona „verde”: tehnologii de mediu, energie, combaterea schimbărilor climatice sau economie circulară. Este, practic, genul de finanțare potrivit pentru antreprenorii care au deja un produs sau un prototip și vor să îl testeze sau să îl scaleze la nivel european.

Sumele acordate sunt, de regulă, consistente (de la sute de mii la milioane de euro), însă vin cu obligația de cofinanțare și cu un proces de aplicare mai complex.

Ce proiecte pot finanța antreprenorii prin LIFE 2026

Programul LIFE este instrumentul principal al UE pentru finanțarea proiectelor de mediu și climă și acoperă patru direcții majore: biodiversitate, economie circulară, climă și energie.

Pentru antreprenori, cele mai relevante sunt proiectele care combină tehnologia cu impactul de mediu și pot fi replicate în mai multe țări UE.

De exemplu, un startup poate obține finanțare pentru dezvoltarea și testarea unei tehnologii de reciclare mai eficiente, cum ar fi o soluție care transformă deșeurile plastice în materii prime reutilizabile. În mod similar, o firmă tech poate finanța o platformă software care optimizează consumul de energie în clădiri sau în industrie, reducând costurile și emisiile.

În zona de energie verde, antreprenorii pot dezvolta soluții pentru producția sau stocarea energiei regenerabile ori servicii digitale care ajută companiile să devină mai eficiente energetic. Programul susține inclusiv modele de business inovatoare care mobilizează investiții private în energie curată sau ajută comunitățile locale să adopte soluții sustenabile.

Important este ca proiectul să nu fie doar o idee, ci să aibă deja un anumit nivel de maturitate, cum ar fi un prototip sau un produs validat. LIFE finanțează în special proiecte pilot și demonstrative, cu potențial de scalare la nivel european.

Calendar și condiții pentru firmele care vor să aplice

Apelurile LIFE 2026 vor fi publicate în aprilie, iar termenul limită pentru majoritatea proiectelor este așteptat în septembrie–octombrie 2026, ceea ce oferă antreprenorilor câteva luni pentru pregătirea aplicațiilor.

Pot aplica firme de orice dimensiune, inclusiv IMM-uri și startup-uri, dar și ONG-uri, universități sau autorități publice. În practică, proiectele realizate în parteneriat au șanse mai mari, mai ales dacă implică organizații din mai multe țări.

Pentru antreprenori, programul LIFE poate fi o oportunitate de a-și finanța dezvoltarea și de a intra pe piețe internaționale, dar vine cu cerințe clare: impact demonstrabil asupra mediului, posibilitatea de replicare și o strategie solidă de implementare.

Pe scurt, nu este un program pentru idei la început de drum, ci pentru afaceri care au deja o soluție validată și vor să o ducă la următorul nivel - inclusiv la scară europeană.