Fonduri europene 2026: Granturi IMM de câte 50.000-200.000 EUR pentru firme din București și Ilfov. Descarcă propunerea de ghid pentru finanțarea „proof of concept”

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din București și din județul Ilfov vor putea obține granturi de câte 50.000-200.000 EUR pe proiect pentru dezvoltarea de modele conceptuale inovative - proof of concept, printr-o linie de fonduri europene lansată în consultare publică.

Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) București-Ilfov a lansat, recent, în dezatere publică proiectul de Ghid al solicitantului cu anexe, pentru viitorul apel de proiecte PR BI P1/1.1/1/2026 – Sprijin pentru dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof of Concept), finanțat prin Programul Regional București-Ilfov 2021-2027.

Apelul este dedicat IMM-urilor care doresc să dezvolte și să valideze un concept inovativ de produs, proces sau serviciu.

Observațiile, comentariile, recomandările, dar și eventualele întrebări trebuie transmise la adresa de email helpdesk@adrbi.ro sau prin intermediul formularului de mai jos, până în data de 4 iulie 2026.

Ulterior, ADRBI va lansa ghidul oficial și va deschide sesiunea de depunere a proiectelor în sistemul electronic MySMIS2021. Conform unui calendar estimativ al ADR BI, apelul ar trebui deschis în iulie și închis în august 2026, dar pot surveni amânări.

Granturi IMM pentru firme inovatoare: bugetul și ajutorul pentru proof of concept

Apelul de proiecte IMM are alocat un buget total de 5 milioane EUR, din care 3 milioane de euro vin de la bugetul de stat, iar 2 milioane de euro de la Uniunea Europeană, prin Politica de Coeziune a UE.

Din acești bani, IMM-urile din București sau județul Ilfov vor putea obține fonduri 100% nerambursabile de câte 50.000-200.000 EUR pe proiect.

Ajutoare proof of concept: domeniile eligibile

Fondurile se adresează firmelor micro, mici și mijlocii (max. 249 salariați) care au sediul principal sau sediu secundar în regiunea București-Ilfov.

Proiectul trebuie să vizeze cel puțin unul din domeniile de specializare inteligentă ale Regiunii București-Ilfov.

1. TEHNOLOGIA INFORMAȚIILOR ȘI COMUNICAȚIILOR (TIC)

2. INDUSTRII CULTURALE ȘI CREATIVE

3. SISTEME ȘI COMPONENTE INTELIGENTE

4. MATERIALE AVANSATE

5. NOI ALIMENTE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

6. SĂNĂTATEA

Zona geografică vizată de proiect, respectiv locația de implementare a proiectului, este reprezentată de Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov în mediul urban și rural. Pentru domeniul de specializare inteligentă „Noi alimente și siguranță alimentară” sunt eligibile doar proiectele din mediul urban.

Finanțări IMM 2026: Ce fac firmele cu banii de la UE

Finanțările de câte 50.000-200.000 EUR pe proiect vor sprijini firmele eligibile să-și acopere cheltuielile necesare verificării tehnice și comerciale a conceptelor inovatoare pe care le dezvoltă. În final, companiile sunt sprijinite să ajungă aproape de realizarea unui prototip.

Se vor finanța activități cu caracter inovativ pentru a demonstra funcționalitatea și pentru a verifica un anumit concept de produs, serviciu, proces, pornind de la un nivel minim de maturitate tehnologică TRL 3 și demonstrând parcurgerea etapelor TRL 4 și TRL 5. În total, există 9 niveluri de maturitate tehnologică TRL.

Nivelul de maturitate TRL 3, de la care se pleacă în aceste proiecte, presupune „demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristicile la nivel analitic sau experimental”. La acest nivel, firma a trecut cu conceptul său de produs sau serviciu de la faza teoretică (“pe hârtie”) la cea experimentală, pentru a verifica funcționalitatea conceptului. Cercetarea aplicată este continuată și începe dezvoltarea.

La nivelul de maturitate TRL 4, firma trece la validarea tehnologiei în laborator. În această fază, principalele componente ale tehnologiei sunt integrate si testate în laborator în condiții similare cu cele de operare pentru a se stabili funcționalitatea ansamblului. TRL 4 este primul pas în a determina dacă componentele individuale vor funcționa împreună ca sistem.

La nivelul de maturitate tehnologică TRL 5 firma deja își validează tehnologia în medii relevante de funcționare, cum ar fi mediul industrial. Acum, firma își validează modelul de laborator, la scară redusă sau mărită, după caz, cu reproducerea prin similitudine a condițiilor reale de funcționare. Diferența principală între TRL 4 și TRL 5 este creșterea fidelității testelor de laborator în raport cu sistemul real, respectiv cu condițiile reale de operare. Sistemul testat este foarte apropiat de prototip.

Tipuri de activități eligibile în cadrul proiectelor:

I. Activități de bază - Activități de CDI (cercetare-dezvoltare-inovare) necesare pentru a obținerea PoC (proof of concept) al unui produs/ proces/ serviciu în IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi) – la nivel de TRL 4 și/sau TRL 5:

I.1 Investiții în active corporale pentru activitățile CDI strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului în vederea desfășurării de activități cu caracter inovativ pentru a demonstra funcționalitatea și pentru a obține și verifica conceptul de produs, proces, serviciu (achiziția de echipamente tehnologice, mobilier, aparatură birotică, instalații de lucru, echipamente informatice etc).

I.2 Investiții în active necorporale pentru activitățile CDI strict necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului: programe informatice, brevete, licențe, mărci comerciale, alte drepturi și active similare utilizate exclusiv în domeniul/domeniile de activitate vizat/e de proiect.

I.3 Activități de CDI desfășurate de către cercetătorii încadrați la nivelul beneficiarului în proiectul sprijinit sau cu ajutorul unor servicii externalizate. Serviciile CDI externalizate trebuie să fie achiziționate de la entități specializate selectate de beneficiar cu respectarea principiilor concurenței și utilizate exclusiv pentru atingerea obiectivelor proiectului. Pentru a fi eligibil, fiecare proiect trebuie să includă în mod obligatoriu activități de CDI.

I.4 Activități de inovare de produs/proces/serviciu - Activitățile de inovare de produs, proces sau serviciu urmăresc aplicarea și valorificarea rezultatelor cercetării și dezvoltării experimentale realizate în cadrul proiectului, în scopul obținerii unor soluții funcționale și validate tehnologic, care să demonstreze fezabilitatea tehnică și potențialul de valorificare economică al conceptului propus.

II. Activități conexe activității de bază:

II.1. Activități specifice diseminării, promovării și cooperării regionale, interregionale, transfrontaliere și transnaționale:

-Activități de diseminare a rezultatelor proiectului precum participarea la conferințe științifice, publicarea rezultatelor cercetării în publicații științifice, publicarea de baze de date cu acces liber, publicarea rezultatelor pe platforme de tip open access (cu/fără peer review), prezentări către comunitatea științifică și mediul de afaceri și altele asemenea (obligatorie) Atenție! Se punctează suplimentar publicarea în sisteme tip open acces cu/fără peer review.

-Activități de promovare pentru validarea comercială (ex. organizarea de focus-grupuri cu utilizatori potențiali; interviuri și întâlniri de customer discovery; identificare a oportunităților de valorificare economică; a interesului utilizatorilor pentru soluția dezvoltată; identificarea de potențiali investitori etc.)

-Activități de participare la târguri internaționale de inovare, expoziții de rezultate ale cercetării etc.

-Alte activități care vizează facilitarea accesului la parteneriate de dezvoltare

II.2. Activități de consultanță/expertiză pentru elaborarea cererii de finanțare, a Raportului științific și a anexelor acestora;

II.3 Activități privind managementul proiectului;

II.4. Activități privind auditul financiar al proiectului;

II.5. Activități de comunicare și vizibilitate aferente proiectului (obligatorii).

---

Citește și:

Modele de anunțuri mass-media, machete și manuale de identitate vizuală necesare în proiectele din Programele Regionale 2021-2027, pe fonduri europene