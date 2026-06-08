Credite IMM de până la 200.000 EUR, cu garanții publice, în Regiunea Sud-Vest Oltenia

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 5 județe cuprinse în regiunea Sud-Vest Oltenia vor putea obține împrumuturi bancare de până la 200.000 EUR, cu garanții publice, printr-un instrument financiar susținut prin Programul Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027.
Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN), în calitate de Manager al Fondului Specific GARANȚII IMM SVO, implementează proiectul „Instrumentul financiar GARANȚII IMM SVO finanțat din Programul Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027”, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.
Firmele eligibile pot accesa garanție de portofoliu plafonată, combinată cu grant într-o operațiune unică.
Sprijinul este destinat frmelor micro, mici și mijlocii (max. 249 salariați) din cele 5 județe eligibile:
- Dolj,
- Gorj,
- Mehedinți,
- Olt,
- Vâlcea.
Alocarea financiară totală a proiectului este de 146.314.707,35 RON, din care 124.367.500,00 RON reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene, prin Politica de coeziune a UE.
În ce constă sprijinul oferit firmelor
Prin proiect, IMM-urile vor avea acces la credite de până la 200.000 euro (echivalent în lei) cu o rată de garantare de maximum 80%, pentru care nu se percepe comision de garantare.
Componenta de grant, constă și în:
-Subvenționarea dobânzii:
- primele 12 luni pentru credite de capital de lucru
- primele 24 luni pentru creditele de investiții
- Subvenţie de capital („capital rebate”) aferentă împrumutului acordat pentru creditele de investiții. Intensitatea subvenției de capital, poate atinge maximum 25% din soldul creditului sub condiția menținerii sau a creșterii cifrei de afaceri la sfârșitul anului fiscal următor obținerii finanțării față de anul anterior obținerii finanțării.
Firmele vor putea obține credite de la bănci cu care colaborează FNGCIMM.
„Prin Fondul Specific Garanții IMM SVO, ne propunem să transformăm accesul la finanțare într-un motor real de dezvoltare pentru microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii din regiunea Sud-Vest Oltenia. Acest instrument financiar răspunde nevoilor companiilor viabile care întâmpină dificultăți în accesarea finanțării în condiții de piață, oferindu-le sprijin pentru investiții în tehnologii moderne, modernizarea capacităților de producție și creșterea competitivității. Prin colaborarea cu intermediarii financiari și mobilizarea resurselor suplimentare din sectorul financiar, multiplicăm efectul investițiilor publice și contribuim la dezvoltarea unui ecosistem economic mai puternic, mai competitiv și mai sustenabil în regiune”, a declarat Cătălin Leonte, directorul general, FNGCIMM.