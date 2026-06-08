Credite IMM de până la 200.000 EUR, cu garanții publice, în Regiunea Sud-Vest Oltenia

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 5 județe cuprinse în regiunea Sud-Vest Oltenia vor putea obține împrumuturi bancare de până la 200.000 EUR, cu garanții publice, printr-un instrument financiar susținut prin Programul Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027.

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA-IFN (FNGCIMM SA-IFN), în calitate de Manager al Fondului Specific GARANȚII IMM SVO, implementează proiectul „Instrumentul financiar GARANȚII IMM SVO finanțat din Programul Regional Sud Vest Oltenia 2021-2027”, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Firmele eligibile pot accesa garanție de portofoliu plafonată, combinată cu grant într-o operațiune unică.

Sprijinul este destinat frmelor micro, mici și mijlocii (max. 249 salariați) din cele 5 județe eligibile:

Dolj ,

, Gorj ,

, Mehedinți ,

, Olt ,

, Vâlcea.

Alocarea financiară totală a proiectului este de 146.314.707,35 RON, din care 124.367.500,00 RON reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene, prin Politica de coeziune a UE.

În ce constă sprijinul oferit firmelor

Prin proiect, IMM-urile vor avea acces la credite de până la 200.000 euro (echivalent în lei) cu o rată de garantare de maximum 80%, pentru care nu se percepe comision de garantare.

Componenta de grant, constă și în:

-Subvenționarea dobânzii:

primele 12 luni pentru credite de capital de lucru

primele 24 luni pentru creditele de investiții

- Subvenţie de capital („capital rebate”) aferentă împrumutului acordat pentru creditele de investiții. Intensitatea subvenției de capital, poate atinge maximum 25% din soldul creditului sub condiția menținerii sau a creșterii cifrei de afaceri la sfârșitul anului fiscal următor obținerii finanțării față de anul anterior obținerii finanțării.

Firmele vor putea obține credite de la bănci cu care colaborează FNGCIMM.