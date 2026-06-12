Fondul de investiții Catalyst România (Marius Ghenea) atrage capital din PNRR pentru noi finanțări destinate startup-urilor și altor firme din țară și din regiune

Firma de investiții Catalyst România, condusă de omul de afaceri Marius Ghenea, a obținut capital din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru cel de-al treilea fond al său, pentru a finanța startup-uri și alte firme inovatoare din țară și din Europa Centrală și de Est, a anunțat, vineri, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Acesta este cel de-al 20-lea și ultimul fond de investiții privat care primește capital în cadrul facilității Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds – REF), din cadrul PNRR.

Catalyst România administrează din 2012 fonduri de venture capital dedicate pieței locale. Prin cel de-al treilea fond al său, Catalyst va continua să investească în „companii tehnologice inovative din România și Europa Centrală și de Est”.

De-a lungul timpului, Catalyst, prin fondurile sale, a investit în companii ca Seedblink, Voxa, Elefant.ro (preluat de Editura Litera), Vola.ro, Vector Watch (achiziționat de FitBit, parte a Google acum), SmartBill (achiziționat de Visma), GreenHorse Games (achiziţionat de Tencent).

20 de fonduri private, capitalizate prin PNRR

Odată cu aprobarea acestei contribuții, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene anunță că a finalizat procesul de alocare a Fondului de Fonduri de capital de risc pentru Redresare (Recovery Equity Fund of Funds – REF), instrument finanțat prin PNRR și administrat de Fondul European de Investiții. Prin aprobarea ultimei alocări, în iunie 2026, bugetul investibil de 380 milioane euro a fost distribuit celor 20 de fonduri selectate, marcând îndeplinirea integrală a obiectivelor asumate prin PNRR.

„Finalizarea integrală a alocărilor din Fondul de Fonduri REF demonstrează că România poate implementa cu succes mecanisme financiare complexe în parteneriat cu instituțiile europene. Prin aceste investiții, susținem dezvoltarea unui ecosistem de capital de risc matur, capabil să atragă capital privat și să genereze valoare pe termen lung pentru economia națională”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Alocarea integrală a bugetului REF confirmă progresul în implementarea PNRR și capacitatea noastră de a livra rezultate concrete. Ne așteptăm ca acest instrument să genereze un efect de multiplicare semnificativ și să sprijine modernizarea și competitivitatea economiei românești”, a precizat Alina Gîrbea, secretar de stat în cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Lansat în 2022, procesul de selecție a atras peste 60 de propuneri din toată Europa. Cele 20 de fonduri aprobate acoperă trei categorii de investiții: venture capital, private equity și infrastructură în energie regenerabilă.

Două treimi din capitalul total au fost alocate fondurilor conduse de echipe cu prezență principală în România, precum GapMinder, Morphosis, EarlyGame Ventures sau Booster Capital. Pe lista fondurilor capitalizate din PNRR-ul României se numără și echipe din Bulgaria, Croația, Austria, Polonia.

Prin efectul de levier al mecanismului, investițiile totale estimate în companii românești vor depăși 600 de milioane de euro. Până la finele anului 2025, fondurile active finanțaseră deja 24 de companii cu peste 140 de milioane de euro – printre ele SmartBill, SeedBlink și 5 to Go. A fost înregistrat și primul exit de succes dintr-o investiție PNRR: fondul Morphosis a finalizat vânzarea participației la Supermarket La Cocoș, cu un randament de peste trei ori valoarea investită.

„Aceste rezultate au contribuit la un nivel record al investițiilor de tip equity în România în 2025 — 440 mil. euro, echivalentul a peste 0,1% din PIB, conform raportului anual Invest Europe”, susține MIPE.

Resursele recuperate prin exituri vor putea fi reinvestite în noi instrumente financiare, asigurând continuitatea sprijinului pentru ecosistemul antreprenorial românesc, precizează ministerul.

Listă incompletă de fonduri de investiții susținute din PNRR: