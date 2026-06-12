PNRR: Noul fond Catalyst România vrea să ajungă la 100 milioane EUR și să acorde finanțări de până la 8 milioane EUR/firmă. AI, FinTech, DeepTech și alte domenii vizate

Firma de investiții Catalyst România, condusă de omul de afaceri Marius Ghenea, a transmis, vineri, comunității antreprenoriale StartupCafe, că noul său fond de venture capital, susținut și cu fonduri europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), își propune să atragă în total până la 100 de milioane EUR, din care să ofere investiții medii de peste 2 milioane EUR fiecare unor firme românești, cu posibilitatea ca finanțarea acordată unei afaceri să ajungă la maximum 8 milioane EUR.

Acesta este cel de-al treilea fond de investiții al Catalyst România, primele două fiind susținute de Uniunea Europeană prin facilitatea JEREMIE.

„Catalyst Romania este pionierul investițiilor VC românești, lansând primul fond VC pentru România cu cca. 14 ani în urmă, apoi continuând cu primul fond de a doua generație, Catalyst Romania Fund II, lansat la finalul anului 2020 cu o capitalizare de 50 milioane EUR, iar acum, pe baza confirmării EIF și a MIPE pentru alocarea din programul de equity al PNRR, avem o bază solidă pentru dezvoltarea primului fond VC pentru România de a treia generație, care definește conform standardelor europene echipa Catalyst Romania ca o echipă de management de fonduri experimentată”, a explicat, pentru StartupCafe.ro, Marius Ghenea, managing partner Catalyst România (foto- al doilea din stânga).

„Acest nou fond va avea o capitalizare de maximum 100 milioane euro, iar investițiile inițiale individuale în companii vor avea valori medii de peste 2 milioane de euro, cu posibilitatea de a continua cu investiții ulterioare, cu un total per companie de până la 8 milioane euro, putând asigura astfel o bază solidă de capitaluri proprii nu doar pentru prima etapă de creștere sau expansiune inițială pe piață, ci și în etape ulterioare de dezvoltare a companiilor”, a mai spus el.

Din noul său fond de venture capital, Catalyst România își propune să investească în aproximativ 20 de firme, din domenii ca:

AI Automations (automatizări cu inteligență artificială),

(automatizări cu inteligență artificială), Enterprise Software (software pentru companii),

(software pentru companii), Fintech (tehnologii financiare),

(tehnologii financiare), EdTech (tehnologii pentru educație)

(tehnologii pentru educație) DeepTech (tehnologii profunde).

„Profilul de investiții va fi similar cu cel al investițiilor făcute deja de Catalyst în primele sale două fonduri, respectiv companii din România și din întreaga Europă Centrală și de Est care au intrat deja pe piață, având clienți și venituri în creștere rapidă și care au nevoie de capital de tip early-growth/early-expansion. Sectoarele vizate sunt în continuare cele de tehnologie și servicii bazate pe tehnologie, cu zone de interes specifice pe AI Automations, Enterprise Software, Fintech, EdTech, DeepTech etc. Planificăm să investim în circa 20 de companii, care, adăugate la portofoliul existent, vor duce Catalyst în câțiva ani la un portofoliu de aproape 50 de companii aflate la stadiul de creștere pe piață”, a menționat omul de afaceri Marius Ghenea.

În perioada aceasta, Catalyst România caută specialiști pentru a-și mări echipa.

„Echipa este într-un proces de creștere și extindere atât prin aducerea de noi membri în echipă, inclusiv persoane cu experiență și activitate în alte țări din CEE, cât și prin promovări interne pentru persoanele care au parcurs deja întreg ciclul de investiții, de la analizele oportunităților și decizia investiției inițiale, continuând cu susținerea companiei în perioada de participare în acționariat și în structurile de guvernanță și finalizând cu procesele de vânzare cu randament a acțiunilor deținute în aceste companii. Echipa noastră, de care sunt foarte mândru, este practic singura echipă din România care are o experiență completă semnificativă pe acest ciclu de viață al investițiilor de capital de tip venture”, a adăugat șeful Catalyst România.