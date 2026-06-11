Finanțare AFIR 2026: Din 15 iunie se deschid înscrierile la ajutoarele de 265 de milioane de euro pentru antreprenorii din sectorul alimentar și fermierii care vor să-și ia panouri solare. Ghidul oficial al Schemei de energie

Din 15 iunie 2026, fermierii români și antreprenorii din sectorul procesării alimentare vor putea depune online, la agenția AFIR, proiectele pentru achiziția și instalarea panourilor solare cu sau fără baterii de stocare, în cadrul unei noi sesiuni de fonduri europene în cadrul Schemei de energie, care are un buget majorat la 265 de milioane de euro.

Pe StartupCafe, am anunțat încă din luna martie ediția 2026 a Schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

În 9 iunie 2026, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat și Ghidul consolidat al Schemei de energie 2026.

Pentru apelul din acest an a fost eliminată componenta eoliană „din cauza scăderii interesului solicitanților pentru acest tip de tehnologie aplicat în sectorul agroindustrial”, a explicat AFIR. Astfel, beneficiarii selectați la finanțare își vor putea achiziționa panouri fotovoltaice și, eventual, capacități de stocare, pentru consum propriu.

Depunerea cererilor de finanțare se face online pe site-ul www.afir.ro în perioada 15 iunie - 14 august 2026.

Alocarea financiară este de 265 de milioane EUR, din care:

145 de milioane € pentru capacități instalate mai mici sau egale cu 1 MW;

120 de milioane € pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Pentru fiecare proiect, finanțarea este 100% nerambursabilă, în limita a:

650.000 €/ MW pentru capacități instalate mai mici și inclusiv de 1 MW;

550.000 €/ MW pentru capacități instalate mai mari de 1 MW.

Beneficiarii eligibili ai Schemei de energie sunt:

Întreprinderile, Cooperativele și Societățile din sectorul agricol;

Întreprinderile din sectorul industriei alimentare;

Organizații/ federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare.

Versiunea consolidată a ghidului solicitantului aduce clarificări referitoare la:

condițiile utilizării codurilor CAEN privind producția de energie electrică,

aspecte privind statutul terenului prevăzut în extrasul de carte funciară, amplasarea investiției și planul de amplasament,

documentele privind evaluarea impactului asupra mediului și excepția pentru instalațiile cu putere mai mare de 400 kW,

alte informații de ordin tehnic introduse pentru a simplifica depunerea solicitării de finanțare și ulterior implementarea investiției.

Finanțarea este acordată prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare.

Banii europeni sunt disponibili prin Fondul pentru Modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul Schemei de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin AFIR - Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.