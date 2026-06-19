Granturi IMM pentru digitalizare: Se prelungește cu încă o lună perioada de implementare a proiectelor pe fonduri PNRR de 20.000-100.000 EUR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a decis prelungirea cu o lună a perioadei de implementare a proiectelor IMM finanțate cu granturi PNRR de câte 20.000-100.000 EUR, pentru digitalizarea activității firmelor românești.

„Anunț important: Am decis prelungirea cu o lună a perioadei de implementare a programului de digitalizare a IMM-urilor. Pe parcursul ultimelor 30 de zile și ca urmare a preluării de către MIPE a unei părți importante din cererile de plată, au fost realizate 1.195 de plăți de către echipele din minister. Plățile pentru acest program vor fi în continuare prioritizate în perioada următoare, pentru a recupera întârzierile acumulate”, a anunțat secretarul de stat Alina Gîrbea pe Facebook.

Astfel, perioada de implementare poate ține maximum până pe 31 iulie 2026. Ordinul de ministru trebuie publicat în Monitorul Oficia.

Anterior, prin perioada de implementare a proiectului era de 12 luni conform cererii de finanțare și putea fi prelungită în situații justificate, fără a depăși data de 30 iunie 2026, conform vechiului Ordin MIPE 607/2026. Reamintim că prin Ordinul 606/2026 s-a prelungit și termenul de plata de la 31 decembrie 2025 la 31 august 2026.

În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, în joc fiind un buget inițial de aproape 350 de milioane EUR.

Din cauza întârzierilor de la nivelul autorităților, bugetul a fost tăiat, motiv pentru care au fost semnate doar 4.559 contracte de finanțare cu granturi în valoare totală de 876,3 milioane lei (cca 175 milioane EUR) pentru firmele solicitante. (Descarcă de AICI lista IMM-urilor contractate la grantul de max. 100.000 EUR).

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