Granturi PNRR pentru digitalizare: Noua prelungire a termenelor de implementarea a proiectelor IMM și ONG. Descarcă Ordinele MIPE 607 și 609/2026

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a dat, marți, două ordine prin care a prelungit iarăși termenele generale de implementare a proiectelor pe granturi de până la 100.000 EUR pentru digitalizarea IMM-urilor și maximum 70.000 EUR pentru ONG-uri, din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Granturi IMM pentru digitalizare: 30 iunie 2026, noul termen maxim de finalizare a proiectelor

Prin Ordinul ministrului Pîslaru 607/2026, s-a amânat de la 29 mai la 30 iunie 2026 termenul maxim până la care poate fi prelungită perioada de implementare a proiectelor pentru digitalizarea microîntreprinderilor și a firmelor mici și mijlocii (IMM) non-IT.

E vorba despre granturile IMM de câte 20.000-100.000 EUR pentru proiecte de digitalizare, prin PNRR.

Ordinul 607/2026, semnat de ministrul Pîslaru și publicat de MIPE în data de marți, 28 aprilie 2026, prevede modificarea Ghidului solicitantului pentru apelul de digitalizare a IMM-urilor non-IT astfel:

Perioada de implementare a activităților proiectului nu depășește 30 iunie 2026.

Perioada de implementare a activităţilor proiectului se referă atât la activitățile realizate înainte de depunerea cererii de finanțare (serviciile de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare), cât și la activitățile ce urmează a fi realizate după momentul semnării contractului de finanţare a proiectului. Aspectele se corelează cu informațiile completate în Cererea de finanțare.

Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni conform cererii de finanțare și poate fi prelungită în situații justificate, fără a depăși data de 30 iunie 2026.

Ordinul prevede și actualizarea graficului de implementare a contractelor de finanțare. După primirea Notificării cu privire la rezultatul verificării încadrării în categoria IMM, beneficiarii vor actualiza Cererea de finanțare (secțiunile: Calendarul de implementare a proiectului, Durata de implementare a proiectului, Achizițiile derulate în cadrul proiectului, Graficul estimativ privind depunerea cererilor de transfer) prin Notificare.

Se va avea în vedere că perioada de implementare (reglementată prin art. 2 alin. (2) din Contractul de finanțare, atât ca număr de luni cât și ca dată maximă de implementare - 30.06.2026) să corespundă cu secțiunile relevante din Cererea de finanțare.

În situația în care, după actualizarea graficului de implementare, beneficiarii constată necesitatea prelungirii perioadei de implementare (stabilită prin art. 2 alin (2) din Contractul de finanțare), aceasta se poate realiza cu asigurarea continuității perioadei de implementare, prin Notificare, în aplicarea prevederilor art. 9 alin. (3), fără a depăși data de 30 iunie 2026.

Acest program de digitalizare a IMM din cadrul PNRR a fost tărăgănat până acum, firmele românești având de suferit de pe urma întârzierilor în evaluare.

În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, în joc fiind un buget inițial de aproape 350 de milioane EUR.

Din cauza întârzierilor de la nivelul autorităților, bugetul a fost tăiat, motiv pentru care au fost semnate doar 4.559 contracte de finanțare cu granturi în valoare totală de 876,3 milioane lei (cca 175 milioane EUR) pentru firmele solicitante. (Descarcă de AICI lista IMM-urilor contractate la grantul de max. 100.000 EUR).

Granturi pentru digitalizara ONG-urilor: 30 iunie 2026, noul termen maxim de finalizare a proiectelor

MIPE a amânat de la 30 aprilie la 30 iunie 2026 termenul maxim pentru finalizarea proiectelor pe granturile de câte 25.000-70.000 EUR pentru digitalizarea organizațiilor neguvernamentale (ONG), din cadrul PNRR.

Ordinul 609/2026, publicat de MIPE marți, 28 aprilie 2026, modifică astfel Ghidul solicitantului în cadrul apelului de proiecte pentru digitalizarea ONG:

Perioada de implementare a proiectului este de maxim 6 luni. Aceasta se poate prelungi în cazuri temeinic justificate, până la data de 30 iunie 2026.

Prelungirea duratei de implementare se poate face prin Notificare, care va fi aprobată sau respinsă de către MIPE, prin Notă privind aprobarea/respingerea Notificării, în termen de 10 zile lucrătoare de la încărcarea în platforma PNRR.

Modificarea echipei de implementare a proiectului, acolo unde este cazul, se poate face prin Notificare, care va fi aprobată sau respinsă de către MIPE, prin Notă privind aprobarea/respingerea Notificării, în termenul mai sus menționat. În interiorul acestui termen pot fi solicitate clarificări de MIPE, care suspendă termenul de aprobare sau de respingere a Notificării.

Notificările privind prelungirea duratei de implementare sau modificarea echipei de implementare a proiectului, anterior prevăzute, intră în vigoare și produc efecte de la data transmiterii de către MIPE a informării privind aprobarea.

Respingerea Notificării va fi comunicată beneficiarului însoțită de motivele respingerii, în termenul de 10 zile lucrătoare de la încărcarea în platforma PNRR, mai sus menționat.

Beneficiarii au obligația să demonstreze în toate etapele de implementare a proiectului, modul în care sunt respectate obiectivele asumate cu privire la intervențiile în domeniul digital, respectiv investiția contribuie în proporție de 100% la tranziția digitală în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 2021/241 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

211 contracte de finanțare cu valoare totală a ajutorului financiar nerambursabil de 62,78 milioane lei, au fost încheiate pentru digitalizarea ONG-urilor. În perioada 29 aprilie-23 mai 2024, ONG-urile au depus 1.017 proiecte pentru granturile PNRR de câte 25.000-70.000 EUR pe proiect. (Descarcă de AICI lista ONG-urilor contractate).

Descarcă de aici Ordinul MIPE 607/2026 - digitalizare IMM:

Descarcă de aici Ordinul MIPE 609/2026 - digitalizare ONG:

