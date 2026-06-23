Granturi digitalizare IMM: Ministerul a publicat Ordinul 964/2026 prin care prelungește perioada de implementare a proiectelor și detaliază regulile cererilor de transfer

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a publicat, marți, Ordinul de ministru nr. 964/2026, prin care a decis prelungirea perioadei maxime de implementare a proiectelor din cadrul schemei pentru digitalizarea IMM-urilor, prin care statul promite firmelor fonduri PNRR de până la 100.000 EUR pe proiect.

Așa cum am anunțat anterior pe StartupCafe, MIPE a mai prelungit cu o lună perioada maximă de implementare a proiectelor de digitalizare IMM.

Astfel, perioada de implementare a proiectului este de 12 luni, conform cererii de finanțare, și poate fi prelungită în situații justificate, fără a depăși data de 31 iulie 2026.

Pentru asigurarea eligibilității cheltuielilor, beneficiarii vor depune cereri de transfer pentru plățile care urmează a fi efectuate cu cel puțin 90 (nouăzeci) de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de implementare, care nu poate depăși data de 31 iulie 2026.

În situația în care, din motive care nu sunt imputabile Beneficiarului, autorizarea și plata unei cereri de transfer ce vizează plăți care urmează a fi efectuate, transmisă în perioada de implementare a proiectului, nu se pot face în această perioadă sau într-un termen care să asigure efectuarea plăților de către beneficiar către furnizori/ prestatori în timpul implementării proiectului, acesta poate efectua plata cheltuielilor eligibile către furnizori/ prestatori după această dată, dar nu mai târziu de 31 iulie 2026.

Cererea de transfer finală se va depune și ulterior finalizării perioadei de implementare (dar nu mai târziu de 31 iulie 2026) și va include numai cheltuieli care au fost efectuate și plătite integral de beneficiar în perioada de implementare.

Reamintim că prin Ordinul 606/2026 s-a prelungit și termenul de plata de la 31 decembrie 2025 la 31 august 2026, termen care a rămas în vigoare.

În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, în joc fiind un buget inițial de aproape 350 de milioane EUR.

Din cauza întârzierilor de la nivelul autorităților, bugetul a fost tăiat, motiv pentru care au fost semnate doar 4.559 contracte de finanțare cu granturi în valoare totală de 876,3 milioane lei (cca 175 milioane EUR) pentru firmele solicitante. (Descarcă de AICI lista IMM-urilor contractate la grantul de max. 100.000 EUR).

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