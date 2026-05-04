Granturi digitalizare IMM: Plata ajutorului PNRR de max. 100.000 EUR, până pe 31 august 2026 (Ordinul MIPE 606/2026)

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a stabilit că va plăti până pe 31 august 2026, ajutoarele de câte 20.000-100.000 EUR pentru firmele beneficiare în cadrul Programului de digitalizare IMM, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Luni, 4 mai 2026, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 606/2026, de modificare a Schemei de ajutor de minimis „Digitalizarea IMM-urilor — grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, din cadrul PNRR.

Ordinul modifică schema de minimis astfel:

„Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 august 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis”.

Termenul inițial de plată era 31 decembrie 2025, conform schemei, dar evaluarea proiectelor depuse de firme în program a întârziat, iar termenele au fost date peste cap.

De asemenea, perioada de implementare a proiectului este de 12 luni conform cererii de finanțare și poate fi prelungită în situații justificate, fără a depăși data de 30 iunie 2026, conform Ordinului MIPE 607/2026.

În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, în joc fiind un buget inițial de aproape 350 de milioane EUR.

Din cauza întârzierilor de la nivelul autorităților, bugetul a fost tăiat, motiv pentru care au fost semnate doar 4.559 contracte de finanțare cu granturi în valoare totală de 876,3 milioane lei (cca 175 milioane EUR) pentru firmele solicitante. (Descarcă de AICI lista IMM-urilor contractate la grantul de max. 100.000 EUR).

