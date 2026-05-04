Skip to content

Granturi digitalizare IMM: Plata ajutorului PNRR de max. 100.000 EUR, până pe 31 august 2026 (Ordinul MIPE 606/2026)

Oridnul 606_digitalizare_IMM_PNRR
Oridnul 606_digitalizare_IMM_PNRR Sursă: Monitorul Oficial

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a stabilit că va plăti până pe 31 august 2026, ajutoarele de câte 20.000-100.000 EUR pentru firmele beneficiare în cadrul Programului de digitalizare IMM, din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 

Luni, 4 mai 2026, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 606/2026, de modificare a Schemei de ajutor de minimis  „Digitalizarea IMM-urilor — grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”, din cadrul PNRR. 

Ordinul modifică schema de minimis astfel: 

„Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 august 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis”. 

Termenul inițial de plată era 31 decembrie 2025, conform schemei, dar evaluarea proiectelor depuse de firme în program a întârziat, iar termenele au fost date peste cap. 

De asemenea, perioada de implementare a proiectului este de 12 luni conform cererii de finanțare și poate fi prelungită în situații justificate, fără a depăși data de 30 iunie 2026, conform Ordinului MIPE 607/2026.

În perioada 15 februarie - 30 iunie 2023, un număr total de 7.188 de firme românești au depus pentru a putea obține granturi IMM de câte 20.000-100.000 EUR, în joc fiind un buget inițial de aproape 350 de milioane EUR. 

Din cauza întârzierilor de la nivelul autorităților, bugetul a fost tăiat, motiv pentru care au fost semnate doar 4.559 contracte de finanțare cu granturi în valoare totală de 876,3 milioane lei (cca 175 milioane EUR) pentru firmele solicitante.  (Descarcă de AICI lista IMM-urilor contractate la grantul de max. 100.000 EUR). 

Anunțuri mass-media pe StartupCafe - începerea și finalizarea proiectelor pe fonduri europene

StartupCafe.ro publică anunțuri/comunicate mass-media pentru proiectele europene.

Pentru publicare anunțuri/comunicate pe StartupCafe.ro trimiteți solicitare pe adresa de e-mail:

contact@smilemedia.ro

În acel e-mail lăsați datele dumneavoastră de contact, iar colegii noștri de la Departamentul de Marketing și Vânzări vă vor îndruma mai departe pentru realizarea pașilor necesari.

Prețul publicării pe StartupCafe.ro a unui anunț/comunicat de presă în cadrul proiectelor europene este de 150 de euro (fără TVA).

IMPORTANT: Conținutul și elemente grafice pentru identitatea vizuală cerute de regulamente, la publicarea anunțurilor/comunicatelor de presă, vor fi furnizate de beneficiar.

Anunțurile/comunicatele de presă vor fi marcate, în titlu, cu [P] și vor fi afișate public astfel:

  •     integral, pe o pagină individuală (de articol), din secțiunea Anunțuri Proiecte Europene
  •     într-un modul simplificat, cu titlu și imagine, pe pagina secțiunii Anunțuri Proiecte Europene.

Ce cuprinde serviciul StartupCafe de publicare a comunicatelor pentru Măsura 2:

  •     Publicarea comunicatului de presă pe site-ul mass-media StartupCafe.ro, în secțiunea Anunțuri: proiecte europene din bara de meniu a site-ului.
  •     Comunicatul apare minimum 24 de ore și pe pagina principală (home page) a StartupCafe.ro.
  •     Textul va conține și un link do-follow către site-ul beneficiarului (dacă are site propriu).
  •     Astfel, brandul beneficiarului va fi expus pe o publicație cu profil antreprenorial care, în luna decembrie 2025 a avut 1,1 milioane de utilizatori unici (conform auditului SATI/BRAT).
  •     În plus, comunicatul va fi distribuit și pe pagina de Facebook a StartupCafe.ro, o comunitate antreprenorială de peste 65.000 de urmăritori.

Finanțări

Bancnote_euro_cablu_alimentare_curent

Ce se mai întâmplă cu ajutoarele IMM de 150.000 EUR din programul Electric-Up: Contractarea beneficiarilor urmează în 2026 – răspuns oficial de la Ministerul Energiei

fonduri

Finanțări IMM 2026: Ministerul Economiei pornește campania de promovare a programului de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, în valoare de 288 milioane lei, înainte de lansare

Euro-Bani-Romania

PNRR: România pierde 458,7 milioane EUR din cererea de plată 3. Suma totală obținută prin Plan ajunge la 11 miliarde EUR

bani-euro-lei-dreamstime

Schemă de ajutoare de 1 miliard EUR pentru companiile care investesc în România (proiect oficial)

bancnote euro pe laptop

Fonduri europene 2026: Noi granturi IMM de 15.000-200.000 EUR pentru digitalizare, în județele Brașov, Sibiu, Alba, Covasna, Harghita, Mureș. Ghidul de finanțare propus 

BT anunță distribuirea de dividende în numerar, acordarea de acțiuni gratuite și noua componență a Consiliului de Administrație

prelungire termen digitalizare IMM

Granturi PNRR pentru digitalizare: Noua prelungire a termenelor de implementarea a proiectelor IMM și ONG. Descarcă Ordinele MIPE 607 și 609/2026