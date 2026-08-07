Finanțare BT de 71,4 milioane EUR pentru Entek Elektrik, destinată dezvoltării parcului fotovoltaic Eco Sun Niculești

Banca Transilvania finanțează cu 71,4 milioane de euro dezvoltarea parcului fotovoltaic Eco Sun Niculești, prima investiție a Entek Elektrik în producția locală de energie verde. Valoarea totală a proiectului este estimată la 100 de milioane de euro.

Aflat în județul Dâmbovița, proiectul Eco Sun Niculești marchează prima investiție a Entek Elektrik în producția de energie din surse regenerabile din România și este una dintre cele mai mari finanțări bilaterale acordate unui proiect fotovoltaic aflat în dezvoltare în țară.

Odată finalizat, parcul va avea o capacitate instalată de aproximativ 205 MW.

„Proiectele de această anvergură contribuie la consolidarea independenței energetice și la modernizarea economiei românești. Ne bucurăm să susținem prima investiție a Entek Elektrik în producția de energie regenerabilă din România și să continuăm parteneriatul solid pe care l-am construit împreună. Banca Transilvania este partener al investițiilor strategice și al creării de valoare pe termen lung, investiții care pot încuraja noi proiecte cu impact pozitiv asupra mediului și comunităților locale” - declară Cosmin Călin, Director General Adjunct Large Corporate, Banca Transilvania.

Investiția în proiectul Eco Sun Niculești este realizată prin intermediul Entek Elektrik Üretimi A.Ş., compania de energie regenerabilă a Grupului Koç, iar principalul său acționar este Türkiye Petrol Refinerileri A.Ş. (Tüpraş), cea mai mare companie industrială din Turcia și al șaptelea cel mai mare operator de rafinării din Europa.

Entek deține în Turcia un portofoliu de capacități energetice de 550 MW și are o experiență semnificativă în dezvoltarea, operarea și comercializarea energiei electrice.

Banca Transilvania (BVB: TLV) este cel mai mare jucător financiar din România și din sud-estul Europei, un ecosistem bancar-digital care conectează milioane de persoane și businessuri la soluții financiare. Ca bancă universală, BT acoperă toate segmentele de clienți și toate liniile de business. BT are 23% cotă de piață, peste 5 milioane de clienți, 75.000 de acționari & investitori și peste 10.000 de angajați. Rețeaua națională, care cuprinde 530 de sedii, împreună cu platformele digitale de ultimă generație, asigură accesul la servicii bancare de oriunde și oricând.

Entek Elektrik a fost înființată în 1995 și este compania de energie regenerabilă a Grupului Koç. Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) este acționarul majoritar al companiei, deținând 99,24% din acțiunile Entek. Cu o capacitate instalată de producție de 550 MW, Entek este o companie de investiții în energie regenerabilă care operează în Turcia un portofoliu diversificat de centrale de producere a energiei din surse regenerabile și desfășoară activități de tranzacționare a energiei electrice. Compania își propune să își extindă în continuare portofoliul de energie regenerabilă și urmărește să devină unul dintre principalii producători de energie verde din Turcia, prin creștere sustenabilă, excelență operațională și investiții strategice.

Articol susținut de Banca Transilvania