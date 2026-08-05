Firmele românești vor putea lua împrumuturi cu garanții de stat pentru cheltuielile cu carburantul și transportul, prin programul MOBIL IMM

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a anunțat, miercuri, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că pregătește lansarea Garanției MOBIL IMM, un nou produs prin care firmele micro, mici și mijlocii (IMM) din România vor putea beneficia de garanții de stat la împrumuturile bancare pentru cheltuielile de transport și carburant.

Prin noul produs, IMM-urile vor putea obține, de la băncile partenere, credite de capital de lucru de până la 1.000.000 de lei fiecare, pentru care FNGCIMM va acorda garanții de până la 80% din valoarea împrumutului.

„Inițiativa răspunde unei nevoi reale a companiilor, în contextul în care costurile de transport și mobilitate reprezintă o componentă importantă a cheltuielilor operaționale pentru numeroase sectoare economice” - consideră Fondul de garantare.

„Prin Garanția MOBIL IMM oferim mediului de afaceri un instrument financiar construit în jurul unei nevoi concrete și recurente. Ne propunem să facilităm accesul IMM-urilor la capital de lucru și să sprijinim partenerii financiari în dezvoltarea unor soluții rapide și eficiente de finanțare pentru economie”, au transmis reprezentanții conducerii FNGCIMM, în comunicat,

Garanția MOBIL IMM: comision, plafoane și termene

Noua schemă de garantare va avea următoarele caracteristici:

garanție de până la 80% din valoarea finanțării;

credite de până la 1.000.000 de lei;

perioadă de garantare de 36 de luni;

zero comision de garantare în primele 6 luni;

comision de garantare de 2,65% pentru perioada rămasă de garantare;

eliminarea garanțiilor suplimentare pentru finanțările de până la 600.000 de lei;

termen estimat de aprobare de aproximativ 24 de ore de la depunerea completă a documentației.

Produsul va fi disponibil pentru IMM-urile eligibile din toate domeniile de activitate care utilizează finanțarea pentru acoperirea cheltuielilor de transport, inclusiv pentru achiziția de carburant pe bază de facturi sau carduri de flotă.

Fondul de garantare cheamă băncile în programul MOBIL IMM

Pentru implementarea noului produs, FNGCIMM a demarat procedurile de încheiere a convențiilor de garantare cu instituțiile de credit și invită băncile interesate să devină partenere în acest demers.

Prin colaborarea cu sectorul bancar, FNGCIMM spune că urmărește „creșterea accesului IMM-urilor la finanțare și dezvoltarea unor instrumente moderne de garantare, adaptate nevoilor actuale ale economiei”.

Garanția MOBIL IMM completează portofoliul de produse de garantare din surse proprii al FNGCIMM, alături de Garanția Expresă, Garanția Plafon, Garanția OPTIMM și Garanția INSTANT.