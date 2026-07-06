Granturi de peste 100 milioane EUR pentru tehnologii de apărare: Ucraina creează cadrul pentru competiții internaționale, deschise și startupurilor din afara țării

Startupurile românești care dezvoltă drone, inteligență artificială (AI), robotică, senzori, comunicații, software sau alte tehnologii cu utilizare duală ar putea avea în viitor o nouă oportunitate de finanțare internațională. Guvernul Ucrainei a aprobat lansarea Brave International, noul cadru prin care platforma ucraineană de inovare în domeniul apărării Brave1 va putea organiza competiții internaționale de granturi, deschise atât companiilor ucrainene, cât și startupurilor și dezvoltatorilor din afara țării.

Primele programe vor beneficia de un buget de peste 100 milioane EUR, potrivit autorităților ucrainene. Condițiile de eligibilitate și calendarul competițiilor urmează însă să fie anunțate odată cu lansarea primelor apeluri, astfel că rămâne de văzut în ce condiții vor putea participa și startupurile românești interesate de domeniul tehnologiilor pentru apărare și al aplicațiilor dual-use.

Brave1 intră într-o nouă etapă

Lansată în 2023, Brave1 a fost creată pentru a accelera dezvoltarea tehnologiilor militare în Ucraina și pentru a conecta startupurile cu armata, investitorii, industria și instituțiile publice.

În ultimii doi ani, platforma a devenit unul dintre principalele instrumente prin care autoritățile ucrainene susțin inovarea în domeniul apărării.

Acum, Guvernul de la Kiev face un nou pas și lansează Brave International, un mecanism prin care programele dezvoltate împreună cu statele partenere sunt reunite într-un cadru comun. Potrivit Ministerului Apărării al Ucrainei, acesta va permite organizarea unor competiții internaționale de granturi și dezvoltarea unor proiecte comune de cercetare și inovare.

Primele programe din cadrul Brave International au deja un buget de peste 100 milioane EUR, potrivit autorităților ucrainene.

Ce se schimbă pentru startupurile românești

Până acum, Brave1 a fost construit în principal pentru ecosistemul ucrainean de inovare.

Prin Brave International, autoritățile de la Kiev anunță că viitoarele competiții vor fi deschise și startupurilor, dezvoltatorilor și altor inovatori din jurisdicții străine.

Pentru firmele românești care dezvoltă drone, AI, robotică, senzori, comunicații, software sau alte tehnologii dual-use, acest lucru ar putea însemna acces la o nouă sursă de finanțare și la colaborări internaționale, în funcție de condițiile de eligibilitate care vor fi publicate pentru fiecare competiție.

În acest moment, autoritățile ucrainene nu au anunțat încă regulile detaliate de participare și nici calendarul primelor apeluri.

Finanțare și posibilitatea de a testa tehnologiile în Ucraina

Pe lângă granturi, Brave International va pune la dispoziția proiectelor selectate și platforma Test in Ukraine, prin care noile tehnologii pot fi evaluate în condiții operaționale.

Modelul programului prevede fonduri constituite împreună de Ucraina și statele partenere, competiții comune și evaluarea proiectelor de către experți desemnați de participanții la program.

Pentru startupurile aflate în faza de dezvoltare, posibilitatea de a valida o tehnologie într-un astfel de cadru poate reprezenta un avantaj important în relația cu investitorii, partenerii industriali sau potențialii clienți.

Peste 2.500 de companii fac deja parte din ecosistemul Brave1

Datele publicate de Brave1 arată dimensiunea la care a ajuns platforma în doar doi ani.

În prezent, ecosistemul reunește peste 2.500 de companii și peste 5.000 de produse, de la drone aeriene și navale până la sisteme autonome, război electronic, inteligență artificială, comunicații și alte tehnologii pentru apărare.

Totodată, prin Brave1 au fost acordate peste 470 de granturi, în valoare totală de aproximativ 1,3 miliarde de hrivne.

Ce tehnologii sunt căutate

Pe canalele oficiale ale Brave1 sunt promovate mai multe domenii considerate prioritare pentru perioada următoare.

Printre acestea se numără sistemele anti-drone, dronele și munițiile autonome, radarele, roboții tereștri, aplicațiile bazate pe inteligență artificială, armele cu laser și cele cu microunde.

Multe dintre aceste domenii se regăsesc și în portofoliul unor startupuri românești care dezvoltă produse dual-use sau soluții destinate industriei de apărare.

Ce urmează: noi granturi și priorități tehnologice

Autoritățile ucrainene spun că primele competiții internaționale din cadrul Brave International vor fi lansate în perioada următoare.

Până la publicarea condițiilor de eligibilitate și a calendarului oficial, startupurile românești interesate de domeniul tehnologiilor pentru apărare și al aplicațiilor dual-use pot urmări evoluția programului prin platforma Brave1 și prin anunțurile oficiale ale Ministerului Apărării al Ucrainei.

Dacă regulile finale vor confirma deschiderea anunțată de autoritățile de la Kiev, Brave International ar putea deveni o nouă oportunitate de finanțare și colaborare pentru companiile românești care dezvoltă tehnologii relevante pentru domeniul apărării.