Google dezvoltă un nou cip propriu de inteligenţă artificială

Google lucrează la un nou cip de inteligenţă artificială, care se concentrează pe creşterea semnificativă a eficienţei în cazul rulării modelelor din seria Gemini.

Numit intern Frozen v2, viitorul cip ar urma să fie lansat undeva în cursul anului 2028, conform surselor anonime citate de The Information.

Conform aceloraşi surse, Frozen v2 ar urma să fie de şase până la zece ori mai eficient decât cipurile actuale. Eficienţa cipurilor de AI se măsoară în token-uri folosite pe unitatea de putere, scrie News.ro.

„Deşi nu toate experimentele se concretizează, această explorare riguroasă este esenţială pentru abordarea noastră. Prin proiectarea colaborativă a hardware-ului şi a software-ului, ne asigurăm că sistemele noastre sunt integrate şi optimizate pentru sarcinile din lumea reală“, a răspuns Google la interpelările jurnaliştilor, fără să confirme informaţia.

Google este unul dintre dezvoltatorii de soluţii de inteligenţă artificială care-şi produce şi propriile cipuri, ceea ce-i conferă un mare avantaj în faţa altor companii.

În loc să folosească cipuri generice, dezvoltate pentru AI în general, companii precum Google preferă să-şi proiecteze propriile cipuri, conform necesităţilor particulare.

Aceasta le permite să folosească cipuri care sunt şi mai eficiente şi mai puternice în cazurile specifice de utilizare, indiferent că este vorba de antrenarea AI-ului sau de rularea efectivă a modelelor lingvistice.