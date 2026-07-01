GITEX AI Europe avansează pe calea către suveranitatea digitală și leadershipul global în domeniul inteligenței artificiale

De la programe de masterat în drept (LLM) la guvernanța reglementărilor și parteneriatele transfrontaliere pentru inovare, GITEX AI Europe s-a încheiat cu discuții vizionare care conturează viitorul economiei IA.

GITEX AI Europe a pus în lumină tehnologiile, politicile și parteneriatele care modelează viitorul digital al continentului pe parcursul celei de-a doua și ultime zile a celui mai internațional târg de tehnologie și inteligență artificială din Europa, desfășurat la Messe Berlin.

De la rolul tot mai mare al modelelor lingvistice mari ca nouă infrastructură economică a Europei, până la ecosistemele de inovare transfrontaliere și viitoarea guvernanță a platformelor online descentralizate, programul de miercuri a abordat întrebările definitorii legate de adoptarea inteligenței artificiale, competitivitate și suveranitate digitală.

GITEX AI EUROPE 2026 a primit mii de directori din domeniul tehnologiei din 101 țări pe parcursul a două zile, creând conexiuni și noi parteneriate de afaceri cu peste 800 de expozanți și startup-uri, dintre care 80% au venit din afara Germaniei. Aceasta, împreună cu un program de conferințe cu 280 de vorbitori din 40 de țări, a subliniat două zile de mare impact de networking, colaborare și parteneriate transfrontaliere.

Masterate în drept: De la experimentarea cu inteligență artificială la infrastructura indispensabilă

Un punct culminant a fost o discuție în cadrul unui panel intitulat „Modelele lingvistice ca nouă infrastructură economică a Europei”, în care s-a examinat modul în care organizațiile combină modelele globale și europene pentru a echilibra performanța, costul și reziliența și modul în care accelerarea implementării la scară largă va modela competitivitatea pe termen lung a Europei în domeniul inteligenței artificiale.

Niklas Harzheim, GTM – DACH, OpenAI, Germania, a dezvăluit: „Observăm că acele companii care aveau nevoie de un mic impuls la început trec de la o fază de experimentare la lansarea reală a produselor lor. Nu vorbim doar despre chatboți, ci despre cum să implementăm inteligența artificială în întregul flux de lucru și în toate sistemele, îmbunătățind mult munca și produsele. Pentru liderii de afaceri, acum este momentul potrivit să facă un pas înainte și să spună: «Hei, acesta nu este ceva de care vrem să ne ferim – aceasta este oportunitatea noastră». Este oportunitatea pentru fondatorii și întreprinderile europene de a avansa, de a-și spori competitivitatea și de a construi produse de inteligență artificială competitive la nivel global”.

Tomas Vočetka, director tehnic la Omio, a declarat: „Anul acesta, ne gândim în mare parte la adoptarea inteligenței artificiale (IA) native. Asta înseamnă transformarea afacerii, practic a tot ceea ce facem, plasând agenții și soluțiile IA în centrul atenției. Trecem de la activarea IA la IA nativă. Important nu este că IA înlocuiește echipele, ci că reduce fricțiunile din jurul muncii complexe, ajutând echipele să treacă mai rapid de la idee la implementare, să automatizeze munca repetitivă și să testeze mai multe soluții în cicluri mai scurte”.

Daniel Khachab, cofondator și CEO al Choco, a adăugat: „Astăzi, peste 60% din afacerea noastră este axată pe inteligența artificială. Încă rezolvăm aceleași probleme pentru clienții noștri – pur și simplu credem că inteligența artificială le poate rezolva mai bine. Anterior, fiecare utilizator trebuia să învețe interfața noastră. Astăzi, oamenii pot comunica cu un computer așa cum comunică cu un om”.

Parteneriate fără frontiere: Stimularea competitivității și a creșterii

O altă discuție cheie a evidențiat puterea parteneriatelor transfrontaliere pentru inovare de a consolida competitivitatea regională și de a accelera creșterea economică durabilă. „ Coridoarele de inovare transfrontaliere: de la Balcanii de Vest la piețele europene și globale ” a reprezentat intersecția dintre politică, inovare și colaborare regională, miniștrii guvernelor din Muntenegru și Bosnia și Herțegovina explorând modul în care legăturile regionale mai puternice pot debloca noi oportunități pentru inovare, investiții și creștere industrială.

Excelența sa Marash Dukaj, ministrul administrației publice din Muntenegru, a declarat: „ Cooperarea regională este esențială pentru crearea de standarde și oportunități de testare și extindere a soluțiilor inovatoare în Balcanii de Vest. Împreună, putem consolida inovarea, competitivitatea și creșterea economică durabilă. Administrația publică trebuie să devină nu doar un regulator, ci și un facilitator și un partener în stimularea inovației.”

Alături de lideri în inovare din cadrul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO), participanții au evaluat, de asemenea, modul în care Balcanii de Vest pot aprofunda integrarea în lanțurile valorice europene și globale prin promovarea parteneriatelor transfrontaliere, îmbunătățirea accesului la piață și crearea condițiilor pentru o dezvoltare economică durabilă bazată pe inovare.

ES Edin Forto, ministrul comunicațiilor și transporturilor din Bosnia și Herțegovina, a declarat: „Trebuie să le explicăm companiilor, în special startup-urilor și companiilor mici din întreaga lume, că este foarte bine să lucrezi în Balcani. Trebuie să creăm o nouă viziune pentru regiune ca destinație de afaceri și comunitate digitală integrată, asigurându-ne că operăm ca o singură piață printr-o cooperare regională mai puternică și o transformare digitală”.

Națiunile Unite: Promovarea inovării incluzive prin colaborare globală

Printre momentele importante de miercuri, publicul a aflat cum UNIDO conectează inovatorii europeni cu piețele emergente și creează modele de clienți de risc sustenabile pentru a ajuta la extinderea soluțiilor axate pe ODD. Acest lucru este completat de inițiative emblematice UNIDO, cum ar fi Premiile ONE World Sustainability și ScaleX, care împreună formează un pilon central al implicării UNIDO la eveniment.

Premiile ONE World Sustainability Awards identifică și prezintă startup-uri și inovatori cu impact ridicat care oferă soluții scalabile pentru provocările dezvoltării durabile, în timp ce ScaleX este programul global de inovare al UNIDO, conceput pentru a conecta startup-urile cu piețele, partenerii din industrie și investitorii, permițând testarea și scalarea tehnologiilor inovatoare la nivel transfrontalier.

Adnan Šerić, șeful Laboratorului de Inovație din cadrul UNIDO, a explicat modul în care Programul de Inovație ScaleX al UNIDO sprijină oportunitățile de extindere în Europa și nu numai, dezvăluind totodată cum organizațiile internaționale pot facilita accesul pe piață, pot gestiona complexitatea reglementărilor și pot conecta inovatorii cu cererea industrială.

Šerić a spus: „Ne îndreptăm către coridoare de scalare a inovației, creând căi și oportunități pentru ca soluțiile dovedite să se extindă la nivel transfrontalier. Prin reunirea încă de la început a persoanelor care dețin probleme, a inovatorilor, a industriei și a partenerilor, putem accelera parcursul de la inovare la impactul în lumea reală , oferind sprijinul de care aceste inițiative au nevoie pentru a prinde rădăcini și a se dezvolta”.

UN Women a subliniat importanța inovării incluzive, aducând la GITEX AI Europe 11 startup-uri conduse de femei din Albania, Bosnia și Herțegovina, Kazahstan, Kosovo, Moldova, Muntenegru, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia și Ucraina . Prezentând soluții care acoperă mai multe sectoare, delegația a subliniat angajamentul continuu al UN Women de a capacita femeile antreprenor, de a extinde accesul la piețele internaționale și de a accelera creșterea economică bazată pe inovare în Europa și nu numai.

Estonia: Promovarea următoarei generații de identitate digitală și inovare în domeniul inteligenței artificiale

Estonia a demonstrat modul în care serviciile publice digitale prioritare remodelează peisajul antreprenorial al Europei prin intermediul programului său inovator de e-Residence. În timp ce prezenta următoarea evoluție a identității sale digitale emise de guvern, inclusiv o viitoare soluție mobilă biometrică, reprezentanții au subliniat ambiția sa de a deveni prima țară care oferă agenților de IA identități digitale oficiale, permițând sistemelor de IA de încredere să acționeze în numele persoanelor și al întreprinderilor în limite clar definite și auditabile.

Cu peste 140.000 de rezidenți online din 187 de țări, Estonia continuă să demonstreze cum identitatea digitală sigură, infrastructura publică pregătită pentru inteligență artificială și serviciile online fără întreruperi pot reduce barierele în calea antreprenoriatului, pot consolida competitivitatea digitală a Europei și pot contribui la conturarea următoarei generații de guvernanță digitală.

Liina Suvi Ristoja, șefa departamentului de comunicare strategică, e-Residency, a declarat: „Estonia a construit o țară în care o companie poate lua naștere online în câteva minute, poate fi condusă de oriunde și se poate bucura de încredere peste granițe. Odată cu sosirea e-Residency fără carduri în 2028, facem această călătorie și mai simplă, astfel încât orice antreprenor din lume se poate alătura celei mai digitale economii din Europa. Am împărtășit această viziune la GITEX AI Europe și am demonstrat ce poate oferi un stat digital fondatorilor de pretutindeni”.

Organizată de inD, organizatorii globali ai GITEX – cea mai mare rețea de evenimente tehnologice și de inteligență artificială din lume – și susținută de Departamentul pentru Economie, Energie și Întreprinderi Publice al Senatului din Berlin și de Berlin Partner for Business and Technology, a doua ediție a GITEX AI EUROPE a avut loc în perioada 30 iunie - 1 iulie 2026.

GITEX AI EUROPE 2026 a primit pe parcursul celor două zile peste 800 de întreprinderi și startup-uri, peste 600 de investitori și peste 280 de vorbitori la nivel global, pregătind terenul pentru partenerii europeni și internaționali pentru a crea următorul val de alianțe în domeniul inteligenței artificiale care să impulsioneze implementarea inteligenței artificiale și dezvoltarea economiei digitale.