Giganții Rheinmetall AG și MSC vor să preia Șantierul Naval Mangalia și să-l transforme într-un hub european

Coloșii industriali Rheinmetall și MSC au anunțat marți, printr-un comunicat comun, că analizează o investiție în România, vizând preluarea Șantierul Naval Mangalia, scrie News.ro.

Potrivit celor două companii, proiectul vizează transformarea șantierului într-un hub cu utilizare dublă, pentru construcții navale militare și civile, și ar putea deschide perspective pozitive pentru industria navală și de apărare din România.

„Preluarea șantierului naval falimentar din Mangalia de către Rheinmetall și MSC ar deschide perspective pozitive pentru viitorul industriei navale și de apărare din România și ar marca începutul unei noi ere”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Rheinmetall au precizat că analizează, în cooperare cu MSC, realizarea unor investiții substanțiale în acest amplasament.

„Rheinmetall AG analizează, în strânsă cooperare cu compania elvețiană MSC, realizarea unor investiții substanțiale în acest amplasament și transformarea șantierului într-un hub cu dublă utilizare, atât pentru construcții navale militare, cât și civile”, mai transmit companiile.

Planul vizează depășirea proiectelor actuale și dezvoltarea României ca hub european major în construcții navale, inclusiv prin atragerea unor programe internaționale. „Ideea este de a dezvolta România într-un hub major european pentru construcții navale”, se precizează în comunicat.

Cele două companii susțin că revitalizarea șantierului ar putea avea un impact economic semnificativ la nivel regional, prin crearea a câteva mii de locuri de muncă și dezvoltarea unui sistem dual de formare profesională, alături de un posibil centru de excelență și cercetare.

În ceea ce privește activele existente, planul prevede continuarea operațiunilor actuale și integrarea acestora într-un model de afaceri modernizat, care să valorifice experiența acumulată și să optimizeze infrastructura disponibilă.

Rheinmetall este un grup german de tehnologie și apărare, cu sediul la Düsseldorf, activ pe piața din România din 2024, inclusiv prin Rheinmetall Automecanica Mediaș și proiectul unei fabrici de pulberi la Victoria. Compania a intrat recent și pe segmentul naval, prin achiziția șantierelor NVL de la grupul Lürssen.

MSC este unul dintre cei mai mari operatori globali de transport maritim și servicii logistice, cu o rețea extinsă în lanțurile internaționale de aprovizionare.