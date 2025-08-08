Gianina van Groningen, campioană mondială la canotaj, intră în afaceri imobiliare alături de fondatorii restaurantului Fish House

Gianina van Groningen, dublă campioană mondială la canotaj, s-a asociat cu Chef Zoran Savic și Viktorio Salic, fondatorii restaurantului de pește Fish House din București, pentru un proiect de dezvoltare imobiliară, potrivit Profit.ro.

Cei trei au fondat compania ZVJ Real Estate SRL, cu domeniu principal de activitate cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii și dezvoltare imobiliară.

Sediul social al firmei este în Eliade Tower, București, Sector 1, potrivit datelor raportate la Ministerul Finanțelor.

Gianina van Groningen (30 ani) este de două ori campioană mondială la proba feminină de dublu vâsle, câștigând două titluri consecutive în 2017 și 2018 pentru România.

Totodată, a mai concurat și în proba feminină de dublu vâsle la Jocurile Olimpice de vară din 2024, unde a câștigat o medalie de argint alături de colega sa Ionela Cozmiuc.

Gianina s-a căsătorit acum doi ani cu Jan-Wessel van Groningen, fiul cel mare al lui Steven van Groningen, fost canotor, și al fostei campioane olimpice la canotaj Valeria Răcilă.

Soțul ei este asociat în restaurantul Fish House, alt acționar fiind și Sacha Dragic, fondatorul Superbet.

Fish House a fost fondat de Zoran „Zoki” Savic, bucătar ceh venit în anul 2012 în București, și Viktorio „Vik” Salic, fondator și al brandului de restaurante cu specific oriental Le Bab.