Ghid practic pentru prosumatori: Cum schimbi furnizorul sau titularul de contract și îți încasezi banii de la furnizori

Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România a realizat recent un scurt ghid care îndrumă posesorii de panouri solare și alte instalații de producere de energie, care injectează energie electrică în rețea, în procedura schimbării furnizorului:

FOARTE IMPORTANT

Prosumatorii trebuie, după schimbarea furnizorului, să semneze obligatoriu două contracte cu noul furnizor:

Unul de FURNIZARE de energie;

Unul de CUMPĂRARE a energiei prosumatorului de către furnizor – acesta se semnează, de regulă, ulterior celui de furnizare.

Unii furnizori „se fac că uită” de acest contract și pierdeți toată energia injectată dacă nu îl semnați cât mai repede posibil.

1. Schimbarea RAPIDA a furnizorului prin POSF (platforma oficială ANRE)

Link direct: www.posf.ro

Un procedeu greoi, iti trebuie sa ai o “identitatea digitală” facuta prin aplicatia pe mobil RO-eID in care incarci si fotografii cu tine, video dar iti inregistreaza si timbrul vocal.

Completarea necesita cunostinte destul de serioase in domeniul energiei si vine cu termeni specifici greu de inteles. Aplicatia promite schimbare rapida – in 24 de ore dar, pare facuta de ANRE ca un cadou “otravit” – clientilor care doresc sa isi schimbe furnizorul prin complexitatea introducerii datelor. Pe bani europeni…

2. Schimbarea direct la furnizorul dorit

IMPORTANT – Trebuie sa va interesati in prealabil si sa aflati PRETUL DE ACHIZITIE pentru energia voastra si PRETUL DE VANZARE a energiei de la acesti furnizori

Pași:

Intră pe site-ul furnizorului ales si cauti sectiunea de contractare Completează formularul online Introduci datele personale + codul POD. Termenul de POD (Point Of Delivery) un cod unic care identifică locul de consum al energiei electrice.- il gasiti pe factura si are multe cifre – in general pe pagina 2-a Încarci documentele (CI, factură recentă, Certificat de Racordare de Prosumatori si eventual contract de prosumator dacă ai). Primești oferta personalizată Furnizorul îți trimite contractul prin email sau direct în platforma lor. Semnezi contractul electronic Noul furnizor se ocupă de tot procesul în POSF în locul tău. Vei primi confirmarea că schimbarea e în curs.

Regularizare finaciara OBLIGATORIE cu vechiul furnizor in termen de 42 de zile de la plecare.

Dacă ai energie compensată sau reportată, Furnizorul este OBLIGAT prin lege ( ORD5/2023 – Art. 19) ca in termen de 42 de zile de cand ati plecat de la el, sa faca o factură de regularizare:

Dacă ai consumat mai mult decât ai livrat → plătești diferența.

Dacă ai livrat mai mult decât ai consumat → primești bani de la vechiul furnizor.

Pentru a primi banii, trebuie făcută o CERERE DE PLATĂ la furnizori. Multi o au standardizata.

În cerere trebuie să specificați contul IBAN în bancă al prosumatorului titular, o copie după buletin și un EXTRAS de CONT de la banca dvs., din care să reiasă că sunteți titulari de cont asta in cazul in care nu au IBAN-ul deja in contracte.



3. Cea mai simpla modalitate de încasare a banilor de la furnizori, simplă și fără bătăi de cap, este să ramaneti la acelasi furnizor dar sa schimbați titularul de contract între soț și soție, spre exemplu.

Conform legii, în maximum 42 de zile furnizorii sunt obligați să facă factura cu decontul final. În cazul în care clientul a încheiat un nou contract de furnizare a energiei electrice cu același furnizor, la solicitarea clientului sau prin acordul părților, regularizarea sumelor ce decurg din vechiul contract se face în prima factură emisă în cadrul noului contract, inclusiv prin compensarea sumelor, cu respectarea prevederilor legale.