Ghid ANAF 2025: TVA la achiziția de mașini noi sau SH

ANAF Brașov a publicat recent un ghid în format PDF în care explică ce trebuie să știe contribuabilii despre tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA, al achizițiilor de mașini.

Documentul conține, printre altele, informații precum:

analiza obligaţiilor legate de o achiziţie de autovehicule;

achiziția intracomunitară de autovehicule noi și second-hand;

achiziția intracomunitară a unui autovehicul care nu este nou de la o persoană impozabilă care nu aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici;

importul unui autovehicul;

cumpărarea lui de pe piața internă;

regula specială de deducere a TVA în cazul autovehiculelor care au greutatea maximă de 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul şoferului.

Potrivit documentului, operațiunile impozabile în România, din punctul de vedere al TVA sunt cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

operațiunile care constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, în sfera taxei, efectuate cu plată;

locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 275 și 278;

livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă, astfel cum este definită la art. 269 alin. (1), acționând ca atare;

livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitățile economice prevăzute la art. 269 alin. (2).

Sunt de asemenea operaţiuni impozabile în România:

importul de bunuri efectuat în România de orice persoană, dacă locul importului este în România;

următoarele operațiuni efectuate cu plată, pentru care locul este considerat a fi în România: o achiziție intracomunitară de bunuri, altele decât mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuată de o persoană impozabilă ce acționează ca atare sau de o persoană juridică neimpozabilă, care nu beneficiază de excepția prevăzută la alin. (4), care urmează unei livrări intracomunitare efectuate în afara României de către o persoană impozabilă ce acționează ca atare și care nu este considerată întreprindere mică în statul său membru, și căreia nu i se aplică prevederile cu privire la livrările de bunuri care fac obiectul unei instalări sau unui montaj sau cu privire la vânzările la distanță;

o achiziție intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană.

ANAF Brașov răspunde și la câteva întrebări privind achiziția intracomunitară a unui autovehicul nou. Potrivit Fiscului, aceasta este o operațiune impozabilă în România.

„Achiziția intracomunitară de mijloace de transport noi, efectuată de orice persoană este întotdeauna o operaţiune impozabilă, indiferent de vânzător, cumpărător, valoarea autovehiculului”, conform ghidului.

De asemenea, persoana obligată la plată este cea care efectuează achiziția intracomunitară de bunuri taxabilă. Nu este necesară înregistrarea în scopuri de TVA pentru această achiziţie.

Declararea TVA:

persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (fie normal, fie special) – depun Decontul de TVA (Formular 300) ori Decontul special de TVA (Formular 301) şi Declaraţia recapitulativă 390 VIES;

persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, persoanele juridice neimpozabile, persoanele fizice - depun Decontul special de TVA (Formular 301) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a intervenit exigibilitatea TVA.

Plata TVA:

persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA – nu fac o plată efectivă a TVA, ci aplică mecanismul de taxare inversă, prin înscrierea TVA în Decontul de TVA - formular 300, atât ca taxă colectată cât şi ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297 – 301*;

persoanele impozabile înregistrate special în scopuri de TVA, persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, persoanele juridice neimpozabile, persoanele fizice - prin aplicarea cotei de 21% la valoarea achiziţiei, şi plata până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea TVA.

*Pentru o categorie de vehicule rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice dreptul de deducere este limitat la 50%.

Decontul special 301 se depune înainte de înmatricularea autovehiculului, dar nu mai târziu de 25 a lunii următoare celei în care ia naştere exigibilitatea TVA. Dacă în aceeaşi lună persoana impozabilă efectuează mai multe achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi, aceasta poate depune mai multe deconturi speciale de taxă pentru aceeaşi lună, fără a bifa căsuţa “Declaraţie rectificativă”.

Exigibilitatea TVA pentru achiziţii intracomunitare de bunuri ia naştere la data emiterii facturii/autofacturii către cumpărător, dar nu mai târziu de 15 a lunii următoare datei livrării mijlocului de transport dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.

Valoarea în lei a achiziţiei se determină utilizând ultimul curs de schimb comunicat de BNR ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea TVA.

În vederea înmatriculării autovehiculului persoana impozabilă neînregistrată în scopuri de TVA, persoana juridică neimpozabilă ori persoana fizică, persoana impozabilă înregistrată special în scopuri de TVA solicită organului fiscal eliberarea unui certificat care atestă faptul că s-a achitat TVA aferentă achiziţiei intracomunitare a mijlocului de transport.

Există, totodată, o excepție de la plata TVA în cazul unui autoturism nou. Astfel, în situația transferului unui mijloc de transport nou din alt stat membru în România de către o persoană neimpozabilă (persoană fizică obişnuită) cu ocazia unei schimbări de reședință, dacă la momentul livrării nu a putut fi aplicată scutirea prevăzută la echivalentul din legislația altui stat membru al art. 294 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, nu se datorează TVA având în vedere că respectivul transfer nu determină o achiziție intracomunitară de bunuri în România.

În cazul achiziției intracomunitare de autovehicule care nu sunt noi, pentru a determina dacă este o operaţiune impozabilă în România, se face o analiză în funcţie de furnizor şi cumpărător.

Următoarele achiziţii intracomunitare nu sunt de asemenea considerate impozabile în România:

Furnizorul aplică în statul său membru regimul special de scutire pentru bunuri secondhand (TVA se achită la marja profitului în statul membru al furnizorului).

În acest caz:

Furnizorul emite factură în care face referire la aplicarea regimul bunuri second-hand (”regimul marjei - bunuri second-hand” ori o trimitere la articolul aplicabil regimului marjei din Directiva 112/2006).

Cumpărătorul (indiferent de calitatea lui dpdv TVA):

nu are obligaţii privind plata TVA;

pentru înmatricularea autovehiculului solicită un Certificat care atestă faptul că nu se datorează TVA în România pentru AIC a mijlocului de transport.

În cazul importului unui autovehicul:

Operațiune este impozabilă în România. Pentru autovehiculele noi sau vechi care intră pe teritoriul european prin România, ori cele care ies pe teritoriul României din unul dintre regimurile sau situaţiile prevăzute la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1 – 7 (regimuri suspensive) sau dintr-o procedură de tranzit intern.

Există scutiri?

importul de bunuri a căror livrare în România este în orice situaţie scutită de taxă în interiorul ţării;

importul de bunuri scutite de taxe vamale efectuate în regim diplomatic sau consular, importuri efectuate de o serie de instituţii ori organisme internaţionale, precum Comunitatea Europeană, Banca Centrală Europeană, Banca Europeană de Investiţii, alte organismele internaţionale, forţele armate ale statelor străine membre NATO, forţele armate ale altor state membre care participă la o acţiune de apărare desfăşurată pentru a implementa o activitate a Uniunii Europene în cadrul politicii de securitate şi apărare comune etc. [scutiri ce se regăsesc la art. 293 alin. (1) lit.e), f), f1 ), g), g1 )] - scutirile se acordă de către birourile vamale de frontieră și de interior, pe baza documentaţiei prevăzute de normele stabilite prin Ordine MF, acolo unde este cazul;

importul de bunuri efectuate de asociaţiile fără scop patrimonial în anumite scopuri (în beneficiul persoanelor cu handicap, în beneficiul victimelor dezastrelor, în vederea strângerii de fonduri în beneficiul persoanelor nevoiaşe etc.) – în cazul autovehiculelor doar pentru ambulanţe!; - autorizarea pentru a importa bunuri în regim de scutire se acordă de către direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială îşi au sediul asociaţiile şi fundaţiile, în baza cererii depuse de acestea. [art. 56-63, anexa 1 Ordin MF 105/2016].

Plata TVA

Pentru importul de bunuri supus taxării, conform prezentului titlu, este obligaţia importatorului.

Taxa pentru importuri de bunuri, cu excepția importurilor scutite de taxă, se plătește la organul vamal:

- odată cu plata drepturilor de import.

- până la data la care au obligația depunerii declarației de import pentru TVA și accize, de către cei care dețin o autorizație unică pentru proceduri vamale simplificate, eliberată de alt stat membru, sau care efectuează importuri de bunuri în România din punct de vedere al TVA pentru care nu au obligația de a depune declarații vamale de import.

Nu se face plata efectivă la organele vamale pentru:

a) importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA, care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute la art.326 alin. (41 ) din Codul fiscal și care au obținut certificat de amânare de la plată;

b) importurile efectuate de persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA, care depun declaraţii vamale prin utilizarea procedurii de vămuire centralizată, conform art. 179 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;

c) importurile efectuate prin depunerea unei declaraţii vamale sub forma unei înscrieri în evidenţele declarantului, de persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA şi care au obţinut autorizaţie conform art. 182 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;

d) importurile de bunuri prevăzute la art. 331 alin. (2) lit. b), c) și i) – k) (o serie de produse pentru care se aplică taxarea inversă), realizate de persoanele impozabile înregistrate norma în scopuri de TVA.

Declararea TVA

În cazul TVA achitat în vamă – acesta este evidenţiat în declaraţia vamală de import sau în declarația de import pentru TVA și accize; Importul fiind totodată o achiziţie, persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA, vor declara TVA deductibilă în Decontul de TVA, în funcţie de cota de taxa aplicabilă.

Persoanele impozabile înregistrate normal în scopuri de TVA care nu efectuează efectiv plata la organele vamale evidențiază taxa aferentă bunurilor importate în decont, atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă, în limitele și în condițiile stabilite la art. 297-301 din Codul fiscal. Pentru o categorie de vehicule rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice dreptul de deducere este limitat la 50%.

Achiziția unui autovehicul de pe piața internă

Cumpărătorul va achiziţiona autovehiculul:

cu TVA, dacă vânzătorul este persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

sau

fără TVA dacă vânzătorul este persoană neimpozabilă (de ex. o persoană fizică care nu desfăşoară o activitate economică), o persoană impozabilă revânzătoare care aplică regimul special pentru livrările de bunuri second-hand, o persoană impozabilă care aplică regimul special de scutire pentru întreprinderile mici.

Dacă cumpărătorul este o persoană neînregistrată în scopuri de TVA (inclusiv persoană fizică), el va plăti TVA dar nu va avea drept de deducere pentru TVA-ul achitat. Dacă cumpărătorul este o persoană înregistrată în scopuri de TVA el va plăti TVA și va avea drept de deducere pentru TVA-ul achitat, dacă sunt respectate condiţiile de deducere, pe care îl va înregistra în decont.

Vezi AICI Ghidul PDF privind tratamentul fiscal, din punct de vedere al TVA, al achizițiilor de autovehicule.

