Germania vede România ca poartă spre Marea Neagră. Companii germane din transport și logistică vin în căutare de parteneri

România începe să fie privită dintr-o nouă perspectivă de mediul de afaceri german. Nu doar ca piață sau destinație pentru investiții, ci ca un nod logistic care poate conecta Uniunea Europeană cu Marea Neagră, Caucazul și Europa de Est. Această schimbare de perspectivă este reflectată și de o delegație de afaceri organizată de AHK România, care va aduce în România și Republica Moldova, în perioada 26-30 octombrie 2026, companii germane interesate să identifice parteneri și oportunități în transport și logistică.

Delegația de afaceri este organizată de AHK România, Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană, în numele Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania (BMWE), în cadrul Programului de Dezvoltare a Piețelor pentru IMM-uri. Programul este destinat în special întreprinderilor mici și mijlocii din Germania interesate să își extindă activitatea în Europa de Sud-Est și să identifice parteneri de afaceri în România și Republica Moldova.

Nu mai este doar o piață. România este prezentată ca un coridor logistic strategic

În prezentarea misiunii economice, AHK România pune accent pe poziționarea geografică a României și Republicii Moldova, aflate la intersecția unor importante coridoare europene de transport și beneficiind de acces la Dunăre și la Marea Neagră.

Documentul evidențiază rolul porturilor Constanța, Galați, Brăila și Giurgiulești în transportul regional și internațional de mărfuri, acestea fiind prezentate drept noduri logistice care conectează transportul maritim, fluvial, rutier și feroviar.

Un accent aparte este pus pe Portul Constanța, descris drept cel mai mare port de la Marea Neagră și unul dintre cele mai importante huburi logistice din regiune, cu un rol tot mai important în comerțul dintre Europa, Caucaz și Asia Centrală.

Domeniile în care sunt căutate colaborări

Potrivit AHK România, companiile germane participante sunt interesate de oportunități în domenii precum transportul rutier și feroviar de marfă, serviciile logistice și transportul multimodal, operațiunile portuare și transportul maritim, digitalizarea și automatizarea proceselor logistice, sistemele inteligente de transport, managementul lanțurilor de aprovizionare și soluțiile de mobilitate sustenabilă.

Programul delegației va include prezentări despre cele două piețe, întâlniri de afaceri și sesiuni de networking cu reprezentanți ai companiilor și instituțiilor relevante din România și Republica Moldova.

Investițiile în infrastructură rămân principalul argument

AHK România subliniază că ambele țări au nevoie de investiții importante în infrastructura rutieră, feroviară, portuară și intermodală, în special în domenii precum digitalizarea, eficiența și sustenabilitatea transporturilor.

În România, cele mai mari investiții din ultimii ani au fost orientate către infrastructura rutieră, inclusiv către Autostrada Moldovei A7, care va lega Bucureștiul de Pașcani.

Totodată, potrivit datelor Institutului Național de Statistică, în primul trimestru din 2026 transportul rutier a însumat 70,2 milioane de tone de mărfuri, comparativ cu 8,9 milioane de tone transportate pe calea ferată.

În Republica Moldova, AHK evidențiază apropierea de piața europeană, alinierea treptată la standardele UE și investițiile în infrastructură ca factori care creează noi oportunități în transport și logistică.

Sunt vizate și parteneriate cu firme locale

Delegația este destinată companiilor germane interesate să identifice oportunități de afaceri în România și Republica Moldova și să stabilească contacte cu potențiali parteneri locali.

Potrivit prezentării AHK România, programul va include analize de piață, întâlniri de afaceri și sesiuni de networking cu reprezentanți ai mediului privat și ai instituțiilor relevante din cele două țări.

Interesul este concentrat asupra unor domenii precum transportul rutier și feroviar de marfă, serviciile logistice și transportul multimodal, operațiunile portuare, digitalizarea și automatizarea proceselor logistice, sistemele inteligente de transport, managementul lanțurilor de aprovizionare și soluțiile de mobilitate sustenabilă.

Misiunea economică este organizată în perioada 26-30 octombrie 2026, în cadrul Programului de Dezvoltare a Piețelor pentru IMM-uri al Ministerului Federal al Economiei și Energiei din Germania (BMWE).

Mesajul din spatele delegației: Germania caută poziție, nu doar clienți

Dincolo de agenda oficială, misiunea economică indică o schimbare de perspectivă asupra României.

Interesul companiilor germane nu vizează doar accesul la o piață locală, ci și poziționarea într-un spațiu logistic aflat între Uniunea Europeană, Marea Neagră, Republica Moldova, Caucaz și Asia Centrală.

În acest context, România nu mai este prezentată doar ca destinație pentru investiții sau piață de desfacere, ci ca parte a unei infrastructuri regionale prin care pot fi conectate fluxuri comerciale, porturi, rute terestre și lanțuri de aprovizionare.

Pentru firmele românești din transport, logistică, tehnologie, infrastructură sau servicii conexe, această repoziționare poate însemna acces la parteneriate, proiecte și rețele comerciale mai largi decât piața locală.





