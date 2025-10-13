GDPR România: Magazin online, atacat de hackeri, amendat cu mii de euro de statul român

Un magazin online de mobilier pentru locuințe a fost sancționat cu o amendă GDPR în valoare de 5.000 EUR, în urma unui atac cibernetic care a permis accesul neautorizat la datele personale ale unor clienți.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a finalizat, în luna septembrie 2025, o investigație la Vellea Home SRL, în urma căreia a sancționat firma cu amendă în cuantum de 25.375 lei, echivalentul a 5000 EUR, pentru încălcarea Regulamentului GDPR.

„Investigația a fost demarată ca urmare a transmiterii de către operatorul Vellea Home SRL a unei notificări de încălcare a securității datelor cu caracter personal, potrivit dispozițiilor art. 33 din Regulamentul (UE) 679/2016. Astfel, operatorul a notificat faptul că, în urma unui atac informatic, au fost accesate în mod neautorizat date cu caracter personal aparținând unor persoane fizice, în contextul desfășurării de activități comerciale prin intermediul magazinului online deținut”, informează ANSPDCP luni.

Firma nu avea implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel corespunzător de securitate a datelor. Lipsa acestor măsuri a putut permite riscuri precum accesul sau divulgarea neautorizată a datelor personale, afectând confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea sistemelor de prelucrare.

„Această situație a condus pe o perioadă determinată de timp la accesul ilegal la datele cu caracter personal aparținând unui număr semnificativ de persoane fizice, respectiv date de contact (telefon, adresă e-mail, adresă livrare). Ca atare, operatorul a fost sancționat pentru încălcarea dispozițiile art. 32 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Regulamentul (UE) 679/2016”, spune Autoritatea pentru protecția datelor personale.

Firma va trebui să revizuiască și să actualizeze planul existent de răspuns la incidente de securitate, astfel încât acesta să includă proceduri clare pentru detecția timpurie a amenințărilor cibernetice, mecanisme de alertare automată a potențialelor vulnerabilități prin scanarea periodică a sistemelor.