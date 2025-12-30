GDPR România: Decathlon, amendat cu 10.000 de euro pentru o breșă de securitate cibernetică. Ce date personale au accesat hackerii

Roumasport SRL, firma care operează rețeaua de magazine Decathlon în România, a fost amendată cu echivalentul a 10.000 de euro, de către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), după ce platforma informatică a companiei a fost atacată cibernetic de hackeri, care au accesat date personale ale clienților.

Problema a fost semnalată chiar de companie, iar investigația derulată în luna decembrie de către Autoritate a stabilit că aceasta nu securizase cibernetic datele clienților.

Hackerii au accesat date personale ale unui număr „semnificativ” de clienți Decathlon, precum: nume, prenume, dată de naștere, gen, adresă de e-mail, magazin favorit, sport favorit, adresă poștală, număr de telefon, parolă, numărul de cont, istoricul achizițiilor, număr de puncte de fidelitate, număr de vouchere de fidelitate.

Conform legislației în vigoare, operatorii care cer, stochează și prelucrează date personale ale utilizatorilor sunt obligați să ia măsuri pentru a securiza accesul la acestea.

Potrivit unui raport pe 2024, Autoritatea a primit anul trecut peste 5.300 de sesizări cu privire la incidente de securitate cibernetică.

Tot anul trecut, a finalizat 476 de investigații și a aplicat amenzi de 335.000 de euro. De asemenea, a aplicat amenzi totale de aproape 238.000 de euro, ca urmare a sesizării din oficiu.









