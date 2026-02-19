Skip to content

GDPR 2026: Amendă de mii de euro pentru o firmă din România care dezvoltă aplicații pentru instituții publice 

GDPR 2026: Amendă de mii de euro pentru o firmă din România care dezvoltă aplicații pentru instituții publice 
Sursă: © Ian Andreiev | Dreamstime.com

O firmă ce dezvoltă aplicații software integrate destinate în special instituțiilor publice, dar și celor private, a primit o amendă în valoare totală de 3.000 EUR pentru că ar fi încălcat anumite prevederi ale Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) anunță, joi, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Verificările ANSPDCP la firma Your Consulting SRL au fost pornit în urma unei sesizări privind divulgarea anumitor date cu caracter personal prin intermediul unei aplicații a operatorului (your-scim.herokuapp.com).

Autoritatea pentru protecția datelor susține că operatorul nu ar fi implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate „în momentul stabilirii mijloacelor de prelucrare sau în momentul prelucrării în sine și nu a realizat testarea, evaluarea și aprecierea periodică ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării”.

Această situație a dus la accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale unor persoane fizice (nume și prenume, cod numeric personal, numărul voucherelor de vacanță distribuite nominal, valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță, data revenire din concediu creștere copil), în perioada martie - aprilie 2024.

În acest context, operatorul a fost sancționat cu amendă în valoare de 14.929 lei (echivalentul a 3.000 EUR), pentru încălcarea prevederilor art. 25 alin. (1), art. 32 alin. (1) lit. a), b) și d) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.

În plus, firma va trebui să implementeze un mecanism de testare, evaluare și apreciere periodică a eficacității măsurilor adoptate, „având în vedere riscul prezentat de prelucrare, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător și evitării pe viitor a unor incidente de securitate similare”. 

Taxe

declaratia 204-anaf

Termen ANAF pentru Declarația 204 de venit pentru asocieri fără personalitate juridică: activități independente, agricole, drepturi de proprietate intelectuală

OFICIAL Cererea de înregistrare fiscală pentru firme modificată prin ordin comun al ANAF și al Ministerului Justiției

„Raiul evazioniștilor”. Rețea specializată în îngroparea firmelor cu datorii din România, descoperită de Recorder

Ghid ANAF cu informații actualizate: Noile modificări fiscale în vigoare de la începutul lui 2026

Înscrieri online 2026: Tabără de fiscalitate și contabilitate pentru antreprenori, contabili, consultanți fiscali și alți profesioniști

programator_Romania_laptop

România în recesiune: „Economia României poate continua să se bazeze pe industria IT ca motor de creștere” – patronatul ANIS

Card_Romania

Plata cu cardul, în România anului 2026: Obligații, amenzi ANAF, termene de aplicare pentru SRL, PFA și alte firme care încasează bani de la clienți (analiza avocatului)