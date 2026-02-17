Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Timișoara a publicat un ghid PDF cu principalele modificări fiscale în vigoare de la 1 ianuarie 2026, pentru firme și alți contribuabili.

Ghidul ANAF face referire, printre altele, la modificările introduse prin:

Ordinul ANAF nr. 2430/2025 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorități care administrează creanțe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu și-a îndeplinit obligația de înregistrare fiscală, potrivit legii - Procedura de înregistrare din oficiu;

Legea nr. 179/2025 pentru modificarea art. 6 alin. (1) lit. h) din OG. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal - Modificare cazier fiscal;

Legea nr. 239/ 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative - Pachetul 2 de măsuri fiscale.

Printre subiectele tratate de ANAF în ghidul pentru contribuabili se regăsesc informații actualizate privind impozitul pe venit - închirierea pe termen scurt, veniturile din cedarea folosinței bunurilor, veniturile din investiții, precum și cele din alte surse. De asemenea, ghidul oferă clarificări referitoare la impozitul pe venit aferent veniturilor din salarii și la modul de declarare a acestora.

Un alt capitol este dedicat Declarației unice 2026. Totodată, sunt explicate noile criterii de inactivitate fiscală, precum și procedurile privind eșalonarea la plată, atât în formă simplificată, cât și în formă clasică.

Alte informații relevante sunt:

obligația SRL-urilor nou-înființate de a avea un capital social minim de 500 lei;

regulile privind impozitul pe dividende și distribuirea dividendelor;

aspecte legate de impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA);

impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

De asemenea, sunt prezentate prevederi referitoare la accize și la înregistrarea punctelor de lucru cu mai mult de un salariat.

În plus, documentul abordează teme precum impozitele și taxele locale, indemnizațiile pentru concedii medicale, precum și obligațiile legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale. În plus, sunt și informații actualizate legate de sistemul e-Factura și sistemul e-TVA.

Accesează și descarcă Ghidul ANAF privind noutățile legislative în domeniul fiscal începând cu 1 ianuarie 2026.