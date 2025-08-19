Skip to content

Garda de Mediu: Ghiduri 2025 pentru serviceuri și spălătorii auto și alte firme care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului 

Garda de Mediu: Ghiduri 2025 pentru serviceuri și spălătorii auto și alte firme care desfăşoară activităţi cu impact asupra mediului 
Sursă: © Albertshakirov | Dreamstime.com

Garda Naţională de Mediu anunţă că a elaborat un set de 12 ghiduri destinate firmelor care desfăşoară activităţi cu potenţial impact asupra mediului. 

Ghidurile sunt disponibile pe site-ul GNM, AICI

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Gărzii Naţionale de Mediu, experţii GNM au elaborat în premieră un set de 12 ghiduri utile, destinate agenţilor economici care dezvoltă activităţi cu potenţial impact asupra mediului, conform News.ro.

Firmele noi sau operatori care intenţionează să îşi extindă activitatea pot găsi informaţii privind respectarea legislaţiei de mediu şi pot înțelege ce anume trebuie să facă pentru a reduce impactul activității lor asupra mediului.

„Ghidurile elaborate de experţii GNM reprezintă o linie de suport pe care o oferim operatorilor economici. Obiectivul nostru nu este de a aplica sancţiuni sau contravenţii, ci de a proteja atât mediul, cât şi populaţia prin prevenţie, informaţii corecte şi educare publică. Îndemn toţi agenţii economici, în special cei care intră acum pe piaţă, să studieze aceste ghiduri utile”, a declarat comisarul general al Gărzii Naţionale de Mediu, Andrei Corlan.

Ghidurile GNM oferă informaţii încă din etapa alegerii locaţiei şi a stabilirii codurilor CAEN.

Potrivit sursei citate, au fost urmărite practici privind organizarea activităţii şi au fost incluse recomandări privind gestiunea deşeurilor (raportări şi declaraţii), taxe aplicabile, autorizaţii necesare. 

Totodată, au fost incluse date privind autorizaţiile emise de alte autorităţi (autorităţi locale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, DSP şi altele).

„Este foarte importantă de menţionat că operatorii economici găsesc în aceste ghiduri, detaliat şi clar, aspectele urmărite de Garda Naţională de Mediu în cadrul controalelor pe care le efectuează comisarii noştri. Respectarea ghidurilor echivalează practic cu o reducere a riscului de a fi sancţionat”, a arătat instituţia.

Activităţile cuprinse în pachetul de ghiduri publicat de GNM sunt: 

  • distribuţie carburanţi; 
  • service şi spălătorii auto; 
  • şantiere de construcţii; 
  • fabricare a cimentului; 
  • comerţ gaze fluorurate; 
  • activităţi de depozitare deşeuri; 
  • gestiunea deşeurilor de baterii şi acumulatori; 
  • colectare, valorificare şi eliminare deşeuri periculoase; 
  • deşeuri din echipamente electrice şi electronice; 
  • reciclare şi salvare a maşinilor uzate (Vehicule scoase din uz); 
  • transfer deşeuri;
  • incinerare deşeuri.

Taxe

VIDEO „E momentul să distrugem acest paravan”. Ministrul Finanțelor, despre măsurile privind firmele inactive din România

ANAF declară inactive firmele cu sediul la „cuibul de fantome”. Ce trebuie să știe antreprenorii (avocat)

ANPC, amenzi pe Litoral de aproximativ 7 milioane lei. Principalele abateri identificate

IMM-urile, în pericol de blocaj financiar dacă se abrogă eșalonarea simplificată. Patronii de firme mici și mijlocii cer Guvernului o soluție urgentă

„Un baston în plus în drumul antreprenorului român”. Impactul majorării capitalului social pentru SRL-uri și al obligației firmelor de a  deține cont bancar

LISTA completă a noilor măsuri fiscale. Majorarea capitalului social la 8.000 lei pentru SRL, obligația firmelor de a deține un cont bancar și altele – proiect de lege

imobiliare

Majorare TVA în imobiliare 2025: Efecte și soluții legale. Ce trebuie să știe dezvoltatorii și cumpărătorii