FOTO+VIDEO: Hackerii au pus mâna pe imagini cu viitorul iPhone 18. Atacul care arată cât de vulnerabile au devenit lanțurile globale de producție

Peste 200.000 de fișiere interne au ajuns pe dark web. Nu este vorba doar despre un telefon, ci despre întreaga rețea de furnizori.

Un atac informatic asupra Tata Electronics, unul dintre cei mai importanți parteneri de producție ai Apple din India, a dus la scurgerea pe dark web a peste 200.000 de fișiere confidențiale, inclusiv fotografii cu viitorul iPhone 18 Pro aflat în teste, liste de componente, documentație tehnică și informații despre furnizori, relatează News.ro.

Incidentul arată că, în economia actuală, cea mai sensibilă verigă nu este întotdeauna compania care deține produsul, ci unul dintre partenerii săi din lanțul de aprovizionare. Informațiile au fost publicate inițial de News.ro, citând Reuters, și confirmate de mai multe publicații internaționale.

Potrivit informațiilor, atacul este atribuit grupării de ransomware World Leaks, care a publicat documentele furate pe dark web.

Printre acestea se află fotografii realizate în timpul testelor de rezistență la cădere ale iPhone 18 Pro, hărți ale componentelor, liste cu furnizori și documente tehnice privind viitoarele modele iPhone 18 Pro și Pro Max.

Lovitură pentru una dintre cele mai bine păzite rețele industriale din lume

Apple este recunoscută pentru nivelul extrem de ridicat de confidențialitate din jurul produselor sale aflate în dezvoltare. În acest caz însă, ținta nu pare să fi fost compania americană, ci unul dintre furnizorii săi strategici.

Reuters notează că documentele publicate conțin inclusiv corespondența dintre sute de componente și producătorii acestora, informații pe care Apple le protejează cu strictețe deoarece dezvăluie modul în care este construit întregul ecosistem industrial al companiei. În paralel, au fost expuse și imagini realizate în timpul testelor de laborator pentru viitorul smartphone.

Potrivit presei internaționale, Apple și Tata Electronics nu au comentat public incidentul până în acest moment, însă investigațiile interne sunt în desfășurare.

Cazul depășește cu mult interesul pasionaților de gadgeturi.

În ultimii ani, atacurile asupra lanțurilor de aprovizionare au devenit una dintre principalele metode prin care hackerii obțin acces la informații sensibile. În loc să atace direct compania finală, infractorii cibernetici vizează furnizori, subcontractori sau parteneri care, de multe ori, au măsuri de securitate mai puțin sofisticate.

Ce se vede în imaginile ajunse online

Fotografiile apărute în urma atacului surprind iPhone 18 Pro în timpul unor teste de rezistență la impact și confirmă, cel puțin la nivelul prototipurilor testate, păstrarea configurației cu trei camere foto pe partea din spate. Documentele scurse includ, de asemenea, informații privind componentele interne și furnizorii acestora.

În paralel, publicațiile specializate în tehnologie notează că viitoarea generație iPhone 18 ar urma să fie lansată etapizat, cu modelele Pro în toamna acestui an, iar versiunile standard în primăvara lui 2027, strategie care ar reprezenta o schimbare importantă față de lansările tradiționale ale Apple. Totuși, aceste informații rămân la nivel de zvonuri și rapoarte din industrie, nefiind confirmate oficial de companie.









