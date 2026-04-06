FOTO Se redeschide un hotel din Oradea, cu o investiție de peste 4 milioane EUR

Un hotel din Oradea, parte din lanțul hotelier românesc Continental Hotels, se redeschide după un proces de renovare și modernizare, în urma unei investiții de aproximativ 20 milioane lei, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Proiectul marchează o transformare completă a hotelului Continental Forum Oradea și repoziționarea sa ca reper în segmentul de 4 stele din oraș.

Lucrările, demarate în noiembrie 2024 și programate să se finalizeze în aprilie 2026, au vizat atât spațiile de cazare, cât și infrastructura tehnică și zonele operaționale, într-o abordare integrată. Raportat la cele 168 de camere, investiția medie este de aproximativ 24.000 EUR per cameră.

Camerele au fost complet reconfigurate pentru a răspunde standardelor actuale de confort, incluzând renovarea integrală a băilor, înlocuirea ușilor cu variante rezistente la foc și modernizarea sistemelor de acces. În plus, au fost introduse dotări actualizate precum mobilier nou sau recondiționat, televizoare smart și corpuri de iluminat moderne, alături de facilități utile pentru oaspeți.

„Investiția de la Oradea a pornit din nevoia de a aduce hotelul la standardele pe care le cer astăzi oaspeții. Nu am vizat doar o renovare, ci o intervenție coerentă asupra întregului produs – de la camere și spații comune, până la infrastructură și servicii. Continental Forum Oradea devine astfel un hotel echilibrat: modern și relevant pentru piața actuală, dar fidel identității și tradiției sale. În contextul actual, prioritatea noastră este consolidarea performanței și crearea unei experiențe consistente pentru oaspeți, mai degrabă decât urmărirea unui orizont fix de recuperare a investiției”, a declarat Radu Enache, Director General Continental Hotels.

Spațiile comune au fost, de asemenea, complet renovate, contribuind la un design coerent și contemporan în întregul hotel. Zona de food & beverage a fost optimizată prin echipamente profesionale noi, menite să eficientizeze procesele și să susțină calitatea serviciilor, în special în zona de mic dejun.

Un element central al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii tehnice: instalațiile electrice, sanitare și de climatizare au fost complet refăcute, punctul termic a fost modernizat și automatizat, iar sistemele de siguranță la incendiu au fost aduse la standarde actuale. În paralel, infrastructura IT și de comunicații a fost integral upgradată, incluzând rețelele TV, voce-date și Wi-Fi.

După renovare, Continental Forum Oradea se poziționează ca un hotel de referință pentru segmentul corporate și leisure urban, beneficiind de amplasarea centrală, pe malul Crișului Repede, și de facilități adaptate cerințelor actuale ale pieței, spune grupul hotelier.

Ansamblul se diferențiază în piața locală prin versatilitatea spațiilor, adresând atât segmentul corporate, cât și turiștii individuali, dar și prin poziționarea restaurantului și a sălilor de evenimente la etajele superioare, care oferă o perspectivă panoramică asupra orașului. În plus, facilitățile existente, inclusiv piscina cu apă geotermală completează experiența oferită oaspeților.

Investiția face parte dintr-un proces continuu de evaluare și adaptare a portofoliului Continental Hotels, în funcție de evoluția pieței și de prioritățile strategice ale companiei.

Continental Hotels SA are o tradiție de 35 ani pe piața turistică din România. Grupul susține că este cel mai mare lanț hotelier românesc ce acoperă piața de lux, business și economy, oferind, în același timp, o gamă completă de servicii și pentru segmentul MICE.

Portofoliul cuprinde următoarele branduri hoteliere proprii: Grand Hotel Continental (5 stele), Continental Forum (4 stele), MyContinental (3 stele), Continental (3 stele), Hello Hotels (2 stele) precum și cele de food & beverage: Concerto Restaurant, Balkan Bistro, Bistro Continental, Mondo Restaurant, MyBistro, Victoria Club, Tekaffe, Cofetăria Continental.

Orașele în care Continental Hotels este prezent sunt: București, Arad, Constanța, Drobeta Turnu Severin, Oradea, Sibiu, Suceava și Târgu Mureș, totalizând 1754 de camere în 12 unități hoteliere.